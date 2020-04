Cette startup de soins capillaires utilise des algorithmes pour créer un shampooing personnalisé envoyé directement aux consommateurs – .

(Photo de Gemma Labs)

Une startup de Seattle utilise des algorithmes et un modèle direct au consommateur pour prendre une part du marché américain des soins capillaires.

Gemma Labs vient de lever 3,5 millions de dollars pour stimuler la croissance de son shampoing et revitalisant personnalisé qui a dépassé le million de dollars de ventes annualisées depuis septembre.

La start-up utilise des scientifiques internes pour concocter des shampooings spéciaux pour les clients individuels, sur la base d’enquêtes qu’ils effectuent qui évaluent les besoins individuels des cheveux et du cuir chevelu, en plus des facteurs saisonniers. Les clients répondent aux questions sur le type de cheveux; structure; longueur; Couleur; densité, et plus encore.

L’ensemble de shampooing et revitalisant coûte 45 $, ou 36 $ avec un abonnement.

“Les consommateurs ont eu une réponse extrêmement positive aux produits”, a déclaré Allison Harr, PDG de Gemma Labs. «Le financement de démarrage sera utilisé pour accélérer davantage la croissance sur le marché des soins capillaires de 25 milliards de dollars et atteindre plus de clients aux États-Unis.»

La société a vu une augmentation de ses ventes depuis l’épidémie de COVID-19 et ses mandats de distanciation sociale.

“Nous avons vu que les consommateurs achètent de plus en plus en ligne – et encore plus, bien sûr, dans cette situation actuelle”, a déclaré le membre du conseil d’administration Mike Galgon dans un communiqué. «Dans cette catégorie, acheter en ligne est une étape tellement naturelle car le consommateur peut en fait obtenir une meilleure sélection de produits avec des entreprises comme Gemma en ayant des recommandations basées sur les données personnelles. C’est en fait une solution supérieure à l’achat sur une étagère de vente au détail pour le moment et pour l’avenir. »

Les concurrents comprennent les sociétés basées à New York, Prose et Function of Beauty.

Les marques de vente directe aux consommateurs ont inondé diverses industries au cours de la dernière décennie, mettant au défi les titulaires de modèles de commerce électronique efficaces. Mais les luttes récentes d’entreprises telles que Casper et Brandless montrent comment le monde du DTC a évolué. La Harvard Business Review a souligné l’omnicanal, l’intégration verticale, l’économie des unités et la communauté comme principaux domaines d’intervention pour la nouvelle vague de DTC.

Harr a rejoint PSL en tant qu’entrepreneur en résidence l’année dernière. Elle était auparavant directrice marketing dans des sociétés telles que Vestar Capital’s Sun Products; Unilever; et American Express.

Un autre spin-off de PSL, NextStep, a également levé plus de fonds jeudi.