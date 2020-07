Cette superbe galaxie nous laisse dans sa poussière

Le télescope spatial Hubble, exploité par la NASA et l’ESA, a capturé une image de la galaxie NGC 7513, qui s’éloigne actuellement de la Terre à une vitesse incroyable.

La galaxie s’éloigne de près de 1 000 miles par seconde de la Terre.

L’expansion de l’univers est ce qui éloigne de plus en plus de nombreux objets dans l’espace.

Nous considérons généralement le ciel nocturne comme statique. Rien ne va vraiment nulle part et si vous voyez une étoile ou même des caractéristiques de notre propre Voie lactée un soir, cela sera sur place demain. C’est peut-être vrai à court terme, mais il est important de se rappeler que l’univers est toujours en expansion et que certaines des plus grandes structures du cosmos bougent énormément.

Annonces :

Le télescope spatial Hubble a capturé de nombreux objets et structures plus grandes au cours de ses nombreuses années dans l’espace, mais celui que vous voyez ci-dessus est particulièrement rapide. Cela ne lui ressemble peut-être pas, mais la galaxie NGC 7513 est un véritable moteur, et bien qu’elle se trouve actuellement à 60 millions d’années-lumière de notre planète, elle élargit cet écart chaque seconde.

Comme l’explique le site officiel de Hubble, la galaxie NGC 7513 s’éloigne actuellement de nous à un rythme d’environ 1564 kilomètres par seconde, soit près de 1000 miles par seconde. C’est assez rapide, mais ce n’est pas assez rapide pour que la galaxie disparaisse soudainement au cours de notre vie. Considérez que la distance entre la Terre et NGC 7513 est déjà de 60 millions d’années-lumière – et que la vitesse de la lumière est d’environ 186 000 miles par seconde – et vous pouvez voir pourquoi il faudrait de nombreuses vies pour même observer une différence notable.

«Cette galaxie se déplace à une vitesse stupéfiante de 1564 kilomètres par seconde, et elle s’éloigne de nous. Pour le contexte, la Terre tourne autour du Soleil à environ 30 kilomètres par seconde. Bien que le mouvement apparent du NGC 7513 loin de la Voie lactée puisse sembler étrange, ce n’est pas si inhabituel », explique l’agence spatiale.

« Alors que certaines galaxies, comme la Voie lactée et la galaxie d’Andromède, sont prises dans l’attraction gravitationnelle de l’autre et finiront par fusionner, la grande majorité des galaxies de notre Univers semblent s’éloigner les unes des autres. Ce phénomène est dû à l’expansion de l’Univers, et c’est l’espace entre les galaxies qui s’étire, plutôt que les galaxies elles-mêmes en mouvement. »

L’expansion constante de l’univers est quelque chose que les scientifiques tentent toujours d’envelopper la tête. Ils peuvent calculer la vitesse à laquelle l’univers se développe, mais comprendre le pourquoi et le comment de ce processus est beaucoup plus difficile. Le fait que la galaxie que vous voyez ci-dessus s’éloigne de notre propre système à une vitesse aussi remarquable n’est qu’un sous-produit de cette expansion, et tout ce que nous pouvons faire est de nous asseoir et de regarder cela se produire.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.