Cette superbe toile d’art numérique est composée de 10 000 peintures en une, et elle coûte 100 $ sur Amazon – .

Avez-vous du mal à trouver la pièce d’art parfaite à accrocher à un certain endroit de votre maison? Eh bien, nous sommes sur le point de rendre la réponse merveilleusement simple pour vous: ne choisissez pas une œuvre d’art, choisissez plus de 10 000. Le Canvia Digital Art Canvas & Smart Digital Frame est un appareil brillant qui enveloppe un écran mat haute définition dans un cadre qui le fait ressembler à une peinture. Ensuite, vous pouvez choisir l’une des 10 000+ œuvres d’art accessibles via le service Canvia, ou vous pouvez même ajouter vos propres images et les afficher dans le cadre. La meilleure partie est la technologie «ArtSense» de Canvia qui fait que les images affichées ressemblent à de vraies peintures au lieu de simplement des photographies – nous l’avons essayé et cela a vraiment l’air incroyable. C’est un produit génial à un prix inférieur à celui de certains concurrents, qui peut coûter jusqu’à 800 $ ou même plus. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous pouvez en acheter un pour aussi peu que 429 $ grâce à une réduction de 100 $ à durée limitée.

Voici plus de la page produit:

INCLUS dans le PAQUET: Canvia Art Canvas & Smart Digital Frame | Cadre en bois d’érable de première qualité pour s’agencer à l’intérieur de votre maison Abonnement d’un an avec accès à la bibliothèque Canvia de plus de 10 000 œuvres d’art, des classiques aux contemporains. ASSISTANCE EN DIRECT EN DIRECT AUX ÉTATS-UNIS (APPEL / COURRIEL POUR LA CONFIGURATION OU L’AIDE TUTORIELLE)

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: Cadre numérique connecté | 11AC Wi-Fi | 16 Go de mémoire | Affichage avancé Full-HD pour l’art | Permet le zoom et le repositionnement pour des détails exquis | Téléchargez vos propres photos et images numériques | Écran mat anti-reflets | Planifiez le contenu par heure, jour, semaine et plus | Design de luxe | Image et liste de lecture aléatoire | Capteur ambiant et correction automatique | Accrochez Canvia en portrait ou paysage | Afficher des œuvres d’art à travers la bibliothèque Canvia

TECHNOLOGIE ARTSENSE: La technologie ArtSense en instance de brevet est une combinaison d’innovations dans le traitement d’image, les logiciels et le matériel | ArtSense fait ressembler les images à une véritable peinture ou impression et préserve la couleur et la texture | Parcourez les illustrations et personnalisez les paramètres à l’aide de l’application mobile Canvia iOS ou Android ou de l’application Web Canvia | Canvia s’ajuste automatiquement pour correspondre à l’ambiance en fonction des entrées du capteur, et ajuste également Canvia en mode veille lorsque la pièce s’assombrit

CONTENU: Explorez plus de 10 000 œuvres d’art, y compris des artistes contemporains de renom et des photographes primés | Des classiques des meilleures galeries du monde (par exemple, Louvre, Met, Rijksmuseum, National Gallery et bien d’autres) | 525+ artistes et photographes contemporains travaillant dans tous les genres, styles, sujets, époques et médias

KIT PHOTOGRAPHE: affichez vos photos dans un grand cadre avec une apparence d’impression réaliste | Conservez toutes vos photos ou albums en un seul endroit avec 16 Go de mémoire intégrée | Planifiez des photos spécifiques à afficher par heure, jour, semaine, etc. | Sélectionnez le bon rapport hauteur / largeur sans recadrage | Téléchargez des photos à l’aide de l’application mobile (ou Web) et recadrez si vous le souhaitez avant de les télécharger | Créez et exécutez une file d’attente de photos de votre choix

