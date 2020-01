Cette vidéo de séquence de démarrage PS5 est officiellement un faux

Nous sommes à moins d’un an de la date de sortie de la PS5 et, Sony gardant les lèvres assez étroites pour le moment, le moulin à rumeurs fait des heures supplémentaires. Mais, certaines rumeurs sont plus crédibles que d’autres, et ce n’est pas l’une d’entre elles.

Une vidéo non répertoriée a été publiée sur YouTube, qui prétend montrer la séquence de démarrage de la PS5. La vidéo a été repérée par un utilisateur qui l’a postée sur Reddit, puis l’a envoyée largement aux publications directement et sur les réseaux sociaux. Nous n’étions pas convaincus que c’était la vraie affaire pour un certain nombre de raisons et, en fait, nous avions raison.

Découvrez la vidéo originale ci-dessous:

Nouveau démarrage PS5? de r / consoles

Joindre les points

Alors, qu’est-ce que la vidéo montre réellement? Apparemment enregistré sur un téléphone mobile, la séquence montre deux moniteurs avec une boîte noire légèrement PlayStation à côté d’eux. Sur l’un des écrans, le logo PS5 apparaît avec un joli fond bleu ondulé et un son de démarrage apaisant, suivi du logo Sony.

Après l’avertissement habituel de sensibilité photo du PlayStaion, un code QR (illisible) apparaît le long d’un signe plus et d’un signe symbole PlayStation. Les logos Google Play et Apple Store se trouvent dans le coin, mais une grande partie de l’écran est bloquée par une barre noire.

Si la vidéo vous excite, nous comprenons. C’est une belle séquence, mais c’est un faux. Nous en étions déjà sûrs pour plusieurs raisons.

Pour commencer, la «fuite» de la vidéo non répertoriée qui est censée être un accident est sur YouTube depuis deux jours au moment de la publication. S’il s’agissait d’une fuite réelle, et que quelqu’un a foiré, cette vidéo serait en un clin d’œil. Il n’y avait aucun moyen qu’ils n’aient pas remarqué que c’était encore en place maintenant. Notre supposition est que celui qui a fait la séquence et la vidéo attend jusqu’à ce qu’elle reprenne de l’élan.

Nous avons également noté que l’affiche YouTube ne mentionne aucunement le fait de travailler chez Sony ou une société affiliée à Sony, mais ils semblent faire beaucoup de vidéos et de rendus.

(Crédit d’image: Lets Go Digital)

Il est également étrange que l’affiche de Reddit pousse si fort pour la mettre sous les yeux de tant de gens, selon notre expérience, cela ne se produit pas souvent avec des fuites légitimes – car aucun individu n’en profite.

Cependant, si vous avez fait votre propre vidéo, vous voudriez que le plus de gens la voient et peut-être, juste peut-être, pensez que c’est la vraie affaire. Mais tout semble mis en scène à propos de cette fuite, de la description, aux comptes de marionnettes à chaussettes aléatoires commentant des choses comme: “J’ai hâte que ce mec se rende compte que la vidéo est publique”

Cela nous amène à la vidéo elle-même. La PlayStation 5 qui est censée être assise sur le bureau ne ressemble en rien aux kits de développement que nous avons vus et quelqu’un sur YouTube a souligné qu’elle ressemblait à un lecteur Blu-Ray. De plus, la séquence de démarrage semblait prendre trop de temps à démarrer, étant donné que la PS5 est essentiellement destinée à supprimer les écrans de chargement. Aucune de ces vidéos n’a été ajoutée et c’est pour une raison très simple: c’est un faux.

Le YouTuber qui a initialement publié la vidéo divulguée a depuis publié une vidéo intitulée “Comment gagner les interwebs – faire une vidéo PS5”. Dans cette nouvelle vidéo, le créateur de la fausse séquence explique comment ils l’ont fait – et les accessoires, cela a pris beaucoup de travail, même si cela n’a pas trompé tout le monde.

Vous pouvez voir la répartition des effets visuels ci-dessous:

Mais cela montre que toutes les rumeurs sur PS5 ne sont pas gagnantes et, chez TechRadar, nous visons à utiliser nos connaissances expertes pour vous aider à trier le blé de l’ivraie et à éviter toute rumeur improbable sur PlayStation 5.