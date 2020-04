Une modification sous-estimée du décret Cura Italia pensez aussi à ceux qui n’ont pas subi les effets de la quarantaine mais qui ont toujours travaillé et payé des impôts. C’est précisément à cause de cette virtuosité inattendue que l’État a pensé récompenser ceux qui contribuent pour trouver les ressources nécessaires pour lutter contre le Coronavirus.

Particuliers, petits entrepreneurs et entreprises vertueuses, qui malgré une crise économique et sociale sans précédent se battent chaque jour pour survivre, sera récompensé. Surtout les chiffres qui n’ont pas profité du bouclier fiscal du décret Cura Italia et n’ont jamais suspendu leurs paiements et leurs rendez-vous avec l’administration fiscale.

Impôts et taxes: ceux qui les paient en quarantaine sont récompensés par un tampon

Selon l’amendement présenté au décret Cura Italia, le prix reconnu aux contribuables qui paieront des impôts en respectant les délais malgré la pandémie sera un “cachet bleu”, ou une sorte de certification que les entrepreneurs peuvent utiliser à des fins commerciales et publicitaires. L’autocollant sera délivré par le ministère des Finances et témoignera de la bonne conduite des entreprises et des entrepreneurs qui aident indirectement l’État.

Cette reconnaissance par l’administration fiscale à court et moyen terme, il garantira un retour d’image qui ne soit pas indifférent aux entreprises, qui peuvent utiliser l’honneur en toute sécurité pour se faire de la publicité, accroître la réputation de leur marque et attirer de nouveaux clients.

Malgré les locaux nous devons encore attendre pour comprendre quelles sont les exigences qui vous permettra d’obtenir le badge bleu. Certes, la procédure de vérification et de contrôle sera la prérogative des techniciens de l’Agence du revenu. Enfin lDes informations complètes sur cette reconnaissance seront disponibles plus loin, une fois que Cura Italia sera officielle avec une loi de conversion.