ceux qui quittent TIM et Vodafone bénéficient de trois services gratuits importants

Pour ceux qui choisissent la nouvelle option “Passer à Iliad”Ou décidez d’activer un nouveau numéro avec le offres spécial actuellement en vigueur sont confirmés trois services gratuits à utiliser indéfiniment via votre numéro de téléphone. Ce sont des fonctionnalités supplémentaires que les clients d’opérateurs tels que TIM et Vodafone ne peuvent se permettre qu’en ajoutant des coûts mensuels supplémentaires à leur tarif.

Dans ce cas Iliad Italie consolide à nouveau sa position dominante sur le marché de la téléphonie dont elle respecte à tous égards la conduite “éternelle”, qui se maintient depuis deux ans et est prête à donner de nouvelles émotions à ses abonnés. Voyons ce que nous pouvons prendre en choisissant le “Giga 50“” Et d’autres offres secrètes disponibles dans la zone spéciale de site officiel.

Iliad surprend les utilisateurs: trois cadeaux automatiques et gratuits arrivent pour tout le monde

la cadeaux automatiques ils sont activés en même temps qu’un MNP ou lors de la demande d’un nouveau numéro. Ils sont inclus pour toujours et toujours avec les options Giga 40, Giga 50 et également avec Solo Voce (le bon tarif pour ceux qui veulent appeler tout le monde à un coût fixe). Nous parlons spécifiquement de messagerie vocale, d’appels gratuits de services de rappel.

Le dernier service mentionné, à savoir le appeler au numéro, consiste à utiliser un système qui informe par SMS d’un appel manqué. Il peut être comparé au “Qui est” de TIM avec la différence qui sera toujours incluse dans le plan choisi par l’utilisateur. Si le téléphone est éteint ou inaccessible, vous en obtiendrez un notification par message.

Pour le appeler gratuitement nous nous référonsétranger pour plus de 60 destinations à travers la frontière qui peuvent être contactées sans frais supplémentaires. Contacts gratuits vers l’Europe mais aussi vers les États-Unis et le Canada au prix mensuel du choix rechargeable.

Nous concluons avec le répondeur qui peut être personnalisé et utilisé comme standard entrant en cas d’appel manqué. Il remplace le “Who is Iliad” grâce à la possibilité de recevoir un message vocal informant de la demande de contact faite par l’expéditeur de l’appel manqué. C’est également possible avec les autres opérateurs mais à un coût plus élevé qui atteint près de 2 euros de plus par mois. Avec l’opérateur français, il est toujours gratuit et sera à durée indéterminée.