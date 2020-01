CFO shuffle chez RealNetworks; Avalara, RFPIO, Hiya ajoutent des cadres; et plus – .

Cary Baker. (Photo via LinkedIn)

– Cary Baker, actuellement Le directeur financier de RealNetworks quittera l’entreprise en février pour rejoindre le fabricant de RFID basé à Seattle, Impinj, en tant que directeur financier. Baker était auparavant directeur financier chez HEAT Software et NetMotion. Il a également occupé des postes de direction financière chez Clearwire, Boost Mobile et Sprint.

“Je suis ravi d’accueillir Cary au sein de l’équipe Impinj”, a déclaré Chris Diorio, co-fondateur et PDG d’Impinj. «L’expérience de Cary en tant que directeur financier, sa profonde expérience financière et opérationnelle et ses connaissances stratégiques seront très utiles à Impinj.

– RealNetworks a annoncé que Mike Ensing, un ancien de Microsoft, occupera le poste de directeur financier par intérim tout en recherchant officiellement le remplaçant de Baker. Ensing a occupé des postes de directeur financier chez Savers / Value Village et Knowledge Universe. Au cours de ses huit années chez Microsoft, il a occupé plusieurs postes de direction en finance.

“Mike a un excellent dossier de leadership en période de changement transformationnel, ce qui nous convient parfaitement”, a déclaré Rob Glaser, président-directeur général de RealNetworks.

– Avalara, qui a connu la meilleure année à Wall Street parmi les entreprises technologiques de Seattle en 2019, a nommé Salim Ali au poste de vice-président senior de l’international. Basé à Seattle, il sera responsable des stratégies de mise à l’échelle et d’accélération de la croissance d’Avalara sur tous les marchés internationaux.

Ali vient de la startup californienne Loyakk où il a été PDG et CMO pendant huit ans. Auparavant, il a dirigé des initiatives marketing et commerciales chez SAP et Veritas Technologies.

Avalara, qui fabrique des logiciels d’automatisation fiscale, a également récemment nommé Ross Tennenbaum au poste de directeur financier à compter du 31 mars 2020, en remplacement de Bill Ingram, et a embauché Jay Lee au poste de directeur financier.

Andy Reinland. (Photo de Watchguard Technologies)

– Andy Reinland, l’exécutif de longue date de F5 Networks, rejoint la société de cybersécurité Watchguard Technologies, basée à Seattle. Reinland a quitté F5 en 2018 après près de 20 ans au sein de l’entreprise.

«Andy est bien connu dans l’industrie pour son caractère fort, son bon jugement, son style de travail collaboratif et bien sûr sa capacité à avoir un impact positif sur la croissance de l’entreprise», a déclaré Prakash Panjwani, PDG de WatchGuard.

– La startup Hiya ID, actuellement numéro 66 sur le . 200, a embauché trois nouveaux cadres avant les plans d’évolution cette année.

La société a nommé Kush Parikh en tant que COO responsable de la distribution, des ventes, du marketing et des opérations commerciales. Parikh était auparavant PDG de PayByPhone et directeur commercial d’Inrix.

Rachel Cougan est la nouvelle responsable des ressources humaines qui gère les talents et les opérations humaines. Elle était récemment vice-présidente des talents chez Textio, Cougan a également occupé des postes RH chez Chef Software, Fitch et Tippr.

L’ancien chef de la comptabilité de Coinstar Rich Deck dirigera l’équipe des finances en tant que vice-président des finances. Deck était également contrôleur chez Concur et a passé les neuf dernières années en tant que consultant.

– RFPIO, qui développe des logiciels d’automatisation des réponses aux demandes de propositions, a embauché quatre nouveaux dirigeants dans le cadre de sa stratégie visant à accélérer la croissance. La startup basée à Beaverton, en Oregon, a levé 25 millions de dollars en 2018 et est passée de la 165e place à la 88e place sur le . 200 depuis.

«L’année dernière, nous avons presque triplé notre base d’utilisateurs et augmenté les revenus de plus de 250%, ce qui a entraîné un doublement de nos effectifs», a déclaré Ganesh Shankar, directeur général de RFPIO.

Ajouts au leadership de RFPIO, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: Paul Nadeau, Mohan Natraj, Angela Earl et Konnor Martin. (Photos RFPIO)

Les nouveaux ajouts incluent:

• Vice-président directeur des finances, Paul Nadeau, qui occupait auparavant des postes dans les finances et les opérations au sein des startups logicielles NurseGrid et Act-On.

• VP de Customer Success Mohan Natraj, plus récemment directeur de la société de logiciels d’entreprise Sage et vétéran d’IBM.

• Vice-présidente du marketing mondial Angela Earl, qui a occupé des postes de marketing dans les éditeurs de logiciels Tripwire et Exterro. En 2016, Earl a lancé sa propre agence de marketing, acquise en 2019.

• Vice-président régional des ventes, Konnor Martin, qui est chef des ventes chez RFPIO depuis 2016. Martin a auparavant effectué des ventes régionales pour Paycom et Comcast.

– La startup de logiciels de rémunération PayScale a renommé Susan Haberman à son conseil d’administration. Haberman est le chef d’entreprise américain et associé principal chez Mercer, une société de conseil en gestion qui a investi dans PayScale.

«Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction de PayScale pour les aider à poursuivre leur expansion rapide et à donner aux entreprises qui reconnaissent les avantages de la gestion moderne de la rémunération», a déclaré Haberman.

Jeremy Showalter. (Photo de Jeremy Showalter)

– L’ancien cadre de Microsoft Vietnam Jeremy Showalter est maintenant le PDG de la start-up vietnamienne Pique. Showalter a passé 13 ans chez Microsoft, plus récemment en tant que directeur de Microsoft Philanthropies. Il partagera son temps entre Seattle, Ho Chi Minh-Ville et Hanoi.

Pique propose un logiciel de personnalisation pour les entreprises de commerce électronique de taille moyenne utilisant la recherche sur l’IA. L’entreprise se concentre sur l’expansion au Vietnam et en Asie du Sud-Est.

«Je suis enthousiasmé par l’impact sur la croissance que l’IA appliquée peut avoir pour les entreprises de commerce électronique vertical et le commerce de détail, et après 13 ans chez Microsoft, dont cinq ans au Vietnam, je voulais me concentrer à nouveau sur la région incroyablement dynamique de l’Asie du Sud-Est», a déclaré Showalter.