Ch-check it out: Apple TV Plus acquiert le documentaire Beastie Boys de Spike Jonze

Hé mesdames (et messieurs), préparez-vous à secouer votre croupe car Apple a annoncé l’acquisition de Beastie Boys Story, un nouveau (et officiel) documentaire sur le groupe légendaire qui devrait arriver sur Apple TV Plus le 24 avril. pouvoir visionner une coupe spéciale du documentaire dans les cinémas IMAX sélectionnés à partir du 3 avril.

Réalisé par Spike Jonze (Her, Being John Malkovich), lauréat d’un Oscar, Beastie Boys Story a été réalisé avec la participation directe des membres survivants du groupe, Mike D (Mike Diamond) et Ad-Rock (Adam Horovitz).

Selon l’annonce d’Apple, le documentaire est décrit comme une “expérience documentaire en direct” qui explorera les 40 ans du groupe ensemble.

Compte tenu de l’amitié et de l’histoire de longue date de Jonze avec les Beastie Boys (il a dirigé les clips de musique classique pour Sabotage et Sure Shot), vous pouvez vous attendre à ce que le documentaire soit un portrait révélateur et intime du groupe et de son fonctionnement interne.

L’acquisition fait partie d’une grande poussée d’Apple pour sécuriser des documentaires musicaux originaux de haut niveau pour sa plate-forme. Il fait suite à l’achat récent de 25 millions de dollars par la société Cupertino des droits exclusifs sur un prochain documentaire de Billie Eilish, tel que détaillé par The Hollywood Reporter.

Apple TV Plus a cependant une concurrence assez forte dans ce département – Netflix a annoncé que son très attendu documentaire Taylor Swift Miss Americana arrivera sur la plate-forme le 31 janvier.