Chaînes Apple TV: fonctionnement et services disponibles

Les chaînes Apple TV sont une fonctionnalité de l’application Apple TV qui vous permet de vous abonner aux services de streaming directement dans l’application TV. Cela comporte plusieurs avantages, tels que la facturation via Apple et la possibilité de supprimer et d’ajouter facilement des abonnements.

La fonctionnalité a été lancée pour la première fois en avril et Apple ajoute régulièrement de nouveaux services depuis lors.

L’application Apple TV est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Son objectif est d’agréger le contenu de divers services de streaming tiers, ainsi que de l’iTunes Store. L’objectif d’Apple est de faire de l’application TV un guichet unique pour tous vos besoins de streaming vidéo.

Les chaînes Apple TV sont des services de streaming que vous pouvez acheter et diffuser directement dans l’application TV. Par exemple, vous pouvez vous abonner à Showtime via les chaînes Apple TV. Si vous le faites, toutes les factures sont gérées par Apple lui-même et la vidéo est hébergée par Apple. Cela signifie que vous la regardez directement dans l’application TV sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Il existe également des applications tierces qui s’intègrent à l’application TV, mais qui ne sont pas des chaînes Apple TV. Par exemple, le contenu de Hulu et Disney + apparaîtra dans votre file d’attente «Up Next», mais vous serez renvoyé vers l’application appropriée pour regarder le contenu.

Quels services sont disponibles sur les chaînes Apple TV?

Depuis son lancement initial, cette fonctionnalité s’est largement développée pour inclure plus de contenu dans différents genres et catégories. Voici la liste actuelle des chaînes disponibles. Presque tous offrent une sorte d’essai gratuit, généralement pendant 7 jours.

Télévision Acorn – 5,99 $

A&E Crime Central – 4,99 $

Apple TV + – 4,99 $

Chaîne vidéo Arrow – 4,99 $

Pari + – 9,99 $

Britbox – 6,99 $

CBS All Access – 9,99 $

Cinemax – 9,99 $

Abandon de CollegeHumor (Pas encore disponible)

Comedy Central Now – 3,99 $

CuriosityStream – 2,99 $

Epix – 5,99 $

Eros Now Select – 3,49 $

HBO – 14,99 $

HBO Max – Bientôt, 14,99 $

Coffre historique – 4,99 $

IFC Films Unlimited – 5,99 $

Club de cinéma à vie – 3,99 $

Moonbug Kids – 1,99 $

Résultats MTV – 5,99 $

Mubi – 10,99 $

NickHits – 7,99 $

Noggin – 7,99 $

PBS Living – 2,99 $

Showtime – 10,99 $

Shudder – 5,99 $

Smithsonian Channel Plus – 4,99 $

Starz – 8,99 $

Sundance Now – 6,99 $

Tastemade – 2,99 $ par mois ou 19,99 $ par an

Up Faith & Family – 4,99 $

Urban Movie Channel – 4,99 $

Remarque: la disponibilité et les prix varient selon les pays. Dernière mise à jour le 29 avril 2020.

Comment trouvez-vous ces chaînes Apple TV? Ouvrez simplement l’application TV sur votre iPhone, iPad, Apple TV ou Mac. Ensuite, faites défiler vers le bas et recherchez l’en-tête “Chaînes Apple TV”. C’est ici que vous pouvez parcourir les services disponibles et vous abonner.

Emballer

Même si les chaînes Apple TV manquent aux grands acteurs comme Netflix, Hulu et Disney +, elle sert de plateforme utile pour agréger vos différents services de streaming. Bien que l’application TV puisse sembler écrasante au premier abord, vous pouvez en fait la transformer en une fonctionnalité puissante pour suivre vos progrès sur le nombre croissant de services de streaming.

Êtes-vous abonné à des chaînes Apple TV? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

