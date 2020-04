Chaînes Apple TV offrant un accès EPIX gratuit, des essais gratuits étendus de Showtime et bien d’autres

Une poignée de services de streaming proposent des essais étendus via l’application Apple TV pendant la pandémie COVID-19. Actuellement, vous pouvez obtenir des essais prolongés d’un mois de Showtime et d’autres services, ainsi qu’un accès entièrement gratuit à EPIX. Lire la suite pour les détails.

L’une des fonctionnalités de l’application Apple TV est les chaînes Apple TV. Cela vous donne la possibilité de vous abonner à une variété de services de streaming tiers via Apple. Nous avons exploré exactement comment cela fonctionne en décembre, alors consultez notre guide complet pour plus d’informations.

EPIX est unique car il n’offre pas pour l’instant un essai gratuit étendu, mais plutôt un accès entièrement gratuit pour le mois prochain. Cela signifie que vous pouvez accéder gratuitement à tout le contenu EPIX dans l’application Apple TV, sans vous inscrire à quoi que ce soit, jusqu’au 2 mai.

En plus d’EPIX, cependant, de nombreux autres services de streaming offrent des essais gratuits étendus via l’application Apple TV. Par exemple, comme 9to5Toys l’a noté pour la première fois, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit d’un mois limité à Showtime via les chaînes Apple TV. Acorn TV propose également un essai d’un mois pour les nouveaux abonnés, tout comme Smithsonian Plus Channel et A&E. Voici la ventilation complète:

EPIX – Accès gratuit jusqu’au 2 mai, aucun abonnement requis

Arrow Video Channel – Essai d’un mois à durée limitée pour les nouveaux abonnés, puis 4,99 $ par mois

History Channel Vault – Essai d’une durée limitée d’un mois pour les nouveaux abonnés, puis 4,99 $ par mois

Lifetime Movie Club – Essai d’un mois à durée limitée pour les nouveaux abonnés, puis 3,99 $ par mois

Noggin – Essai d’une durée limitée de 2 mois pour les nouveaux abonnés, puis 7,99 $ par mois

PBS Living – Essai d’un mois à durée limitée pour les nouveaux abonnés, puis 2,99 $ par mois

Showtime – Essai d’un mois à durée limitée pour les nouveaux abonnés, puis 10,99 $ par mois

Acorn TV – Essai d’une durée limitée d’un mois pour les nouveaux abonnés, puis 5,99 $ par mois

Smithsonian Channel Plus – Essai d’un mois à durée limitée pour les nouveaux abonnés, puis 4,99 $ par mois

A&E – Essai d’un mois à durée limitée pour les nouveaux abonnés, puis 4,99 $ par mois

L’application Apple TV est disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, ainsi que sur d’autres téléviseurs intelligents et boîtiers de streaming tels que Roku et Amazon Fire TV. Avez-vous remarqué d’autres cadeaux dans l’application Apple TV? Faites-le nous savoir dans les commentaires!

