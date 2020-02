Chaleur record en janvier 2020: la Terre fond

La Terre a établi un nouveau record de chaleur en un mois de janvier et celui de 2020 a été le le plus chaud jamais car il existe des enregistrements, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis (NOAA).

Les données de l’agence remontent à 141 ans et janvier 2020 remplace 2016 comme la plus chaude. Ce n’est pas exactement une surprise, du moins pas pour ce siècle, puisque les dix mois de janvier les plus chauds des mois enregistrés se sont produits de 2002 à nos jours. Et nous venons d’une année terrible dans cette section, car 2019 a été la deuxième plus chaude de l’histoire depuis qu’il y a des records.

Il n’y a aucun scientifique de premier plan qui nie le changement climatique et la responsabilité (surtout mais pas totale) aujourd’hui que les activités humaines et le système économique et de vie implantés au cours des dernières décennies ont en elle. Au-delà des arguments, les chiffres durs de la NASA, de la NOAA ou de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) montrent, mois par mois et année par année, ce qui est “la plus grande urgence humaine mondiale” selon l’ONU.

Record de chaleur et ses conséquences

L’une des zones les plus touchées par le record de chaleur a été la Glace de mer arctique. En janvier 2020, il a été réduit d’environ 470 000 kilomètres carrés. Une véritable barbarie à mettre en perspective est proche de la surface de l’Espagne et une réduction de 5,3% par rapport à la moyenne enregistrée de 1981 à 2020. La banquise antarctique était inférieure à la moyenne de 9,8%, tandis que la couverture de neige s’est également avérée être déficiente, selon les données de la NOAA.

La fonte des glaces demeure une préoccupation importante. La NASA observe avec inquiétude le soi-disant Beauyre Gyre, un courant océanique important dans l’Arctique, qui est devenu plus rapide et plus turbulent en raison de la fonte rapide de la glace de mer. Il joue un rôle très important dans l’équilibre polaire, car il empêche, entre autres effets, la fonte de l’eau douce des glaciers.

«Si Beaufort Gyre libère un excès d’eau douce dans l’océan Atlantique, il pourrait ralentir sa circulation. Et cela aurait des implications sur le climat de l’hémisphère, en particulier en Europe occidentale », explique Tom Armitage, scientifique polaire au JPL de la NASA.

Ce n’est qu’un échantillon du problème du changement climatique. L’une des études les plus complètes a été publiée par la NASA et a découvert changements à long terme dans tous les continents et bassins océaniques et comment les écosystèmes réagissent. Il n’y a aucun scientifique pour voir ce qui se passe aux pôles; l’augmentation de la température mondiale; l’augmentation du niveau des océans et leur changement de couleur; le déclin du phytoplancton, base de la chaîne alimentaire des océans; le moins de précipitations et d’ouragans catastrophiques; la disparition des forêts en raison d’incendies massifs ou l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone et d’autres gaz.

Et qu’en est-il de l’Espagne. Nous allons dans un désert, selon le précédent rapport de l’Agence météorologique d’État (Aemet), un aperçu des données du projet Open Data Climat, qui recueille des preuves claires de l’impact du changement climatique en Espagne au cours des quarante dernières années. Le record de chaleur de janvier 2020 a également été enregistré dans la péninsule, les îles et la Méditerranée.

Enfin, il convient de rappeler que le Groupe de scientifiques atomiques, dédié à la surveillance du potentiel d’une catastrophe mondiale, a récemment avancé l’horloge Doomsday 2020, l’horloge du «jugement final» qui est désormais située à 100 secondes de minuit, aussi près que possible. L’humanité n’a jamais été la fin du monde. Il y a deux raisons, dont l’une est la réponse insuffisante à la catastrophe climatique. Nous insistons encore une fois: soit les humains changent rapidement et avec force, soit la planète va nous changer par la force.