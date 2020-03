Championnats du groupe C de Masked Singer, prédictions d’identité et indices

Mercredi, Le chanteur masqué a eu ses derniers championnats de groupe et les fans ont découvert qui seront les trois chanteurs rejoignant les six finalistes précédents pour former le super neuf. Qu’avons-nous découvert des identités des trois autres artistes du groupe C à partir des nouveaux indices?

Will Arnett a rejoint l’émission ce soir en tant que panéliste invité. Les cinq représentations étaient parmi les meilleures de ces chanteurs. T-Rex a interprété la chanson de la panéliste Nicole Scherzinger avec A.R. Rahman and The Pussycat Dolls, “Jai Ho (You Are My Destiny)”. Ce n’était pas suffisant pour l’empêcher d’extinction, car elle a finalement obtenu le moins de votes et a été forcée de révéler son identité. Plusieurs indices étaient des révélations mortes de son identité. T-Rex s’est révélé être YouTuber JoJo Siwa. Bien que nous ayons prédit depuis sa première semaine que c’était la star de Dance Moms, ce n’est que cette semaine que les panélistes ont fait leur chemin.

Le boomerang dans le paquet d’indices a informé Jenny qu’il s’agissait de Siwa. Nicole et Robin étaient toutes les deux d’accord. Ken a décidé d’aller avec la supposition précédente de Robin de Liza Koshy, que nous avions déjà démystifiée. Alors que personne n’a été surpris par le moment où le chanteur énergique a été révélé, tout le monde essaie toujours de deviner qui sont les trois finalistes restants. Alors qu’ils ont réussi à éviter l’élimination et à garder leur anonymat pour le moment, les fans tentent furieusement de découvrir les nouveaux indices de leur identité. Qui est Night Angel? Qui est astronaute? Qui est Rhino? Et les indices prouvent-ils leur identité?

Indices: L’indice bonus était “Shhhh …. J’ai toujours eu la foi”. Un ami du lycée a donné son paquet d’indices et a discuté de la façon dont Night Angel poursuivait ses rêves au lycée a même raté le bal et a dû sauter une opportunité de carrière pour assister à la remise des diplômes. Les indices ont montré un test d’astronomie avec un A + et un téléphone rotatif. Son indice de connexion post-performance lego était Jenny et a dit “Good Times” Elle a dit que Jenny a dit son nom souvent sur son émission.

Le plus grand indice était certainement quand la carrière de Night Angel a commencé et cela correspond bien à notre prédiction précédente selon laquelle, sous ce masque, se trouve la star de Real Housewives of Atlanta, Kandi Burruss. La chanteuse / compositrice a commencé sa carrière à l’adolescence avec le groupe de filles Xscape. Elle est apparue sur la série Teen Summit de BET à l’âge de 15 ans. Cela correspond bien à la chronologie donnée par l’ami du lycée. Burruss est apparu à plusieurs reprises dans l’émission Jenny McCarthy, ce qui rendrait également l’indice du lego.

Indices: L’indice bonus était “Je suis tout pour les chevaux.” Son paquet d’indices a été donné par son frère pilote, qui a raconté comment il a continué après avoir fait un piqué devant des milliers de personnes et tombé à plat sur son visage. Les indices visuels montraient du café, deux en mouraient totalement 10 et un pont. Son indice de connexion post-performance lego était Nicole et a dit “Mall”. Il a dit qu’ils ont célébré un énorme anniversaire ensemble dans un centre commercial.

Alors que nous étions déjà sûrs depuis la première semaine qu’il s’agissait du chanteur de musique country Hunter Hayes, les indices de cette semaine l’ont confirmé sans aucun doute. Nous avons déjà mentionné que Hayes avait une performance moins bien reçue de l’hymne national lors d’un match des World Series. Cela correspond bien à l’incident décrit dans le paquet d’indices. Le plus gros indice ce soir est venu quand il a dit à Nicole qu’ils avaient célébré un anniversaire important ensemble dans un centre commercial. En 2015, Hunter Hayes et Nicole Scherzinger sont apparus ensemble à A Capitol Fourth à D.C.L’événement a également rendu hommage au 100e anniversaire de Frank Sinatra.

Indices: l’indice bonus était “Je n’aime pas les longues promenades au bord de l’eau.” Le paquet d’indices a été donné par son meilleur ami de collège qui a parlé de leur apprentissage du surf. Les indices visuels comprenaient le surf, les trois quarts et une flèche vers le haut et une carte avec l’état du Missouri portant une couronne. L’indice de connexion post-performance lego était Robin et a dit 1000. Il a dit que lui et Robin sont apparus sur la même piste.

Ceci est un autre qui est complètement confirmé par ce package d’indices de finale. Bien que très peu l’aient deviné, nous avons maintenu que Rhino est l’ancienne star de la Major League Baseball Barry Zito. Zito aurait certainement pu apprendre à surfer à l’université, car il est allé à l’Université de Californie, à Santa Barbara et à l’Université de Californie du Sud. Le plus gros indice était cette carte avec l’état du Missouri portant une couronne, puisque la femme de Zito était autrefois Miss Missouri. Si vous n’êtes toujours pas convaincu, l’indice post-performance le précise. Lui et Robin sont apparus sur la même piste, la même bande-son. Tous deux avaient une chanson sur la bande originale du film A Thousand Words d’Eddie Murphy.

