Changement de nom des oiseaux de proie: voici ce que vous devez savoir

Dernièrement, il y a eu beaucoup de discussions autour des rapports sur le film Birds of Prey changeant son nom en Harley Quinn: Birds of Prey, mais il y a quelques faits importants à savoir sur le changement.

Birds of Prey ne change pas officiellement de nom. Au lieu de cela, les chaînes de cinémas à travers les États-Unis ont choisi de changer le titre qu’elles affichent sur leurs sites Web et autres supports promotionnels afin d’attirer plus de personnes et de préciser qu’il s’agit d’un film de Harley Quinn. Cela se produit en réponse au lent démarrage de Birds of Prey au box-office. L’idée est de donner au film un nom plus accrocheur et reconnaissable pour attirer de nouveaux téléspectateurs.

Selon Deadline, le département de distribution de Warner Bros. a fait cette suggestion aux chaînes de cinéma dans le but d’aider aux “optimisations SEO, recherches et panneaux de lecture de tickets”.

Certains des changements se produisent dans les coulisses, car les recherches de “Harley Quinn” sur le vendeur de billets Fandango retournent des résultats pour Birds of Prey. D’autres chaînes de théâtre, comme Regal, AMC et Cinemark, ont changé le nom d’une manière plus directe en Harley Quinn: Birds of Prey.

Il convient également de mentionner que le titre officiel de Birds of Prey est en fait Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn), bien que la plupart des gens et des sites Web s’y réfèrent simplement comme des oiseaux de proie. Ceci est similaire au film Birdman, qui a remporté un oscar, qui s’intitule en fait Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance) mais est généralement court-circuité à Birdman.

Birds of Prey a ouvert à 33,2 millions de dollars au box-office américain, qui est le plus petit nombre de box-office de l’histoire du DCEU. Le film, qui est classé R et sorti au mois de février traditionnellement lent, avait également le budget le plus bas de tous les films DCEU. Dans le monde, le film a rapporté plus de 81 millions de dollars jusqu’à présent, ce qui est proche de son budget de production (avant commercialisation).

La star de Birds of Prey, Margot Robbie, qui joue Harley Quinn et est également productrice du film, a récemment annoncé le changement de titre lors d’une apparition dans l’émission Hot Ones.

Interrogé sur la partie la plus angoissante d’un producteur, Robbie a déclaré qu’il regardait les chiffres du box-office de la première semaine arriver, car à ce stade, il n’y a presque rien que vous puissiez faire pour améliorer la fortune d’un film. Un changement de marketing pourrait aider les choses, mais cela pourrait ne pas être suffisant, a-t-elle déclaré. Ce changement très marketing se produit maintenant.

“Le plus angoissant … probablement le box-office”, a-t-elle déclaré. “À ce stade, vous ne pouvez plus rien faire. Vous pouvez faire pivoter un peu votre stratégie marketing, mais en réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous espérez simplement que les gens l’aiment. Vous et tant de gens avez passé autant de temps sur quelque chose que vous voulez juste que les gens l’aiment, ou même le voient. “

Le lent démarrage de Birds of Prey a été une surprise, car le film s’est bien comporté auprès des critiques et porte une forte note B + CinemaScore.

Dans la critique de GameSpot sur Birds of Prey, Meg Downey a déclaré: “C’est le genre de jeu cinétique à haute énergie qui vient avec une valeur de rejeu intégrée et prouve exactement pourquoi Harley Quinn est devenu un personnage si attachant et aimé dans la culture pop. panthéon. Si c’est dans cette direction que se dirige le DCEU, l’avenir s’annonce radieux. “

Pour en savoir plus sur Birds of Prey, en savoir plus sur la fin du film, que Joker soit ou non dans le film, et le lien avec la première apparition de Harley dans Suicide Squad.

