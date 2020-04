Changements d’API Apple et Google

La surveillance massive de l’empreinte du coronavirus C’est un élément formidable pour lutter contre l’agent pathogène. Malheureusement, nous avons déjà appris les dangers des patients asymptomatiques, ainsi que des personnes qui, dans les premiers jours après avoir été en contact avec l’agent pathogène, sont déjà vecteurs et vecteurs de diffusion, mais ne le savent pas encore.. L’idéal serait bien sûr de pouvoir soumettre 100% de la population à l’analyse, mais étant donné qu’aujourd’hui impossible pour plusieurs raisonsLe suivi de la présence de l’agent pathogène est, aujourd’hui, une bonne méthode pour affiner au maximum la recherche des personnes concernées.

De nombreuses entreprises du secteur technologique ont souhaité apporter leur contribution à ce stade, et l’une des plus surprenantes, sans aucun doute, a été la collaboration entre Apple et Google développer un système de suivi. Nous vous en avons déjà parlé il y a quelques semaines, et peu de temps après, nous vous avons expliqué en détail comment cela fonctionne et les alarmes qu’elle a déclenchées chez plusieurs défenseurs des droits civiques.

Nous parlons, bien sûr, de développements (à la fois les API Apple et Google et bien d’autres dans l’industrie) dans lesquels deux facteurs défavorables se combinent: l’ignorance et la hâte. Jour après jour, nous continuons à apprendre de nouvelles choses sur le coronavirus, et parfois de nouvelles découvertes invalident une partie de ce que nous avions précédemment supposé. Mais d’un autre côté, cela ne peut pas arrêter les progrès en cours, car nous avons besoin de toute l’aide possible dans les plus brefs délais. Cette combinaison désastreuse nous oblige à examiner simultanément ce qui a déjà été fait et ce qui est en attente.

Ce fut le cas de l’API Apple et Google, qui, quelques jours seulement après sa sortie en version 1.0, a déjà reçu sa première mise à jour, 1.1, publiée pour corriger un problème qui pouvait provoquer des faux positifs, quelque chose qui S’il n’est pas confirmé par un test, il pourrait conduire à l’isolement de nombreuses personnes non affectées. Plus précisément, le problème affecte la puissance avec laquelle la détection Bluetooth sera utilisée.

Et c’est qu’en l’absence de définition de ce paramètre, et avec une intensité excessive, il est possible que l’API détecte un prétendu contact entre deux personnes qui, en réalité, sont séparés par un mur cela évite tout risque. D’après ce que nous savons jusqu’à présent du coronavirus, il ne semble pas qu’il soit capable de traverser ce type de structure, nous trouverions donc une détection qui, en réalité, ne l’est pas. Pour éviter ce problème, une plage spécifique a été définie, dans laquelle la détection fonctionnera, et qui est entre -127 dBm et +127 dBm.

Cette solution n’est pas encore parfaite, car il y a des éléments qui peuvent interférer avec le signal, c’est pourquoi, dans un premier temps, une gamme plus large avait été choisie. Maintenant, avec cet ajustement, le risque de faux positifs est réduit, bien qu’il soit nécessaire d’évaluer l’effet que cela peut avoir sur la non identification des contacts qui se sont réellement produits. Nous pouvons voir un nouvel ajustement à cet égard jusqu’à ce que nous trouvions le point idéal. Cependant, il faut comprendre que de nombreux chiffres auront déjà été faits avant d’atteindre cette première correction.