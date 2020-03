Changer facilement le Shell par défaut en Bash dans macOS Catalina

Dans le système d’exploitation macOS Catalina, Apple a décidé d’utiliser Zsh au lieu du shell par défaut. Malgré le fait que beaucoup aiment la commande Zsh, c’est toujours l’ancien et fiable shell Bash qui est inclus dans macOS. Cependant, vous pouvez changer le Shell par défaut en Bash si vous préférez.

Si vous souhaitez maintenir votre système d’exploitation macOS à jour, nous vous recommandons de lire l’article sur le téléchargement des mises à jour à l’aide de Terminal. Cliquez et continuez pour mettre à jour votre système.

Zsh concerne uniquement le shell par défaut sur les comptes nouvellement créés. Donc, tout compte que vous avez déjà sur un Mac, votre compte mis à jour pourra toujours utiliser Bash, par défaut, sauf si vous souhaitez le modifier. De cette façon, chaque compte d’utilisateur a les préférences particulières dans chaque shell par défaut.

Changer le Shell par défaut en Bash depuis le terminal

Si vous souhaitez modifier le shell par défaut de votre compte utilisateur sous macOS, il vous suffit d’exécuter la commande chsh -s (changer le shell) dans une fenêtre depuis Terminal.

Vous pouvez changer le shell par défaut en Bash en exécutant la commande suivante: chsh -s / bin / bash. Vous devrez saisir le mot de passe de votre compte utilisateur. À ce stade, vous devez fermer la fenêtre Terminal et la rouvrir. Vous pouvez utiliser Bash au lieu de Zsh.

Pour que vous puissiez changer le shell par défaut en Zsh, vous devez exécuter la commande suivante: chsh -s / bin / zsh. Vous devez saisir votre mot de passe sur demande. Ensuite, vous devez fermer la fenêtre du terminal et la rouvrir, de cette façon, vous pouvez utiliser Zsh.

Vous verrez une liste des obus qui sont

y compris que vous pouvez sélectionner en exécutant la commande suivante: cat / etc / shells

Modifier à partir des préférences système

De même, vous pouvez modifier graphiquement l’option dans les Préférences Système si vous préférez. Vous devez aller dans les Préférences Système, puis Utilisateurs et groupes sur votre Mac. Vous devez cliquer sur l’icône du cadenas et saisir votre mot de passe. Maintenez la touche CTRL enfoncée, cliquez sur le nom de votre compte d’utilisateur dans le volet gauche et sélectionnez “Options avancées”.

Cliquez sur la liste déroulante “Login Shell” et sélectionnez “/ bin / bash” afin que vous puissiez utiliser Bash comme shell par défaut ou “/ bin / zsh” pour utiliser Zsh comme shell par défaut. Vous devez cliquer sur “OK” pour enregistrer toutes vos modifications.

Le Bash dans macOS est toujours obsolète

Il faut tenir compte du fait que la version que vous avez de Bash qui est incluse dans macOS est encore assez obsolète. Si vous continuez à exécuter bash –version, vous verrez que macOS Catalina peut inclure Bash 3.2.57, Bash 5.0 étant la dernière version.

Les dernières versions sont sous licence sous l’ID GPLv3. Alors qu’Apple continue de distribuer la version sous licence sous l’ID GPLv2.

Au contraire, la version de Zsh qui est incluse

avec macOS, il est identifié comme Zsh 5.7.2 étant la dernière version en ce moment

Lancement de Catalina.