Chaque acteur de Parks & Rec au bon endroit

Avant de passer à Le bon endroit, de nombreux acteurs ont fait une brève escale à Pawnee en tant que personnages de Parks and Recreation. Il y a, en fait, plus d’une douzaine d’acteurs qui sont apparus dans les deux séries NBC. The Good Place a récemment rejoint Parks and Rec en tant que spectacle qui a pris fin, mais l’amour des fans pour la distribution et les personnages ne sera jamais perdu.

Parks and Rec, une sitcom créée par Michael Schur et Greg Daniels, a fait ses débuts en 2009. Le duo était connu pour son travail sur un autre tube de NBC, The Office, et ils ont réussi à trouver le succès avec une autre comédie en milieu de travail. La série qui a suivi Leslie Knope et ses collègues employés du département des parcs a finalement pris fin en 2015. Un an plus tard, Schur a créé The Good Place, une comédie fantastique rafraîchissante sur l’au-delà.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Chaque acteur de bureau dans les parcs et les loisirs

The Good Place et son casting stellaire qui comprenait Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto, D’Arcy Carden et Ted Danson ont instantanément conquis les téléspectateurs. Schur a également prouvé qu’il avait son propre univers TV partagé parmi ses projets en raison de diverses connexions et croisements. Il a également prouvé qu’il aimait collaborer avec d’anciens acteurs. Cela dit, voici tous les acteurs de Parks and Rec qui ont travaillé sur The Good Place.

Kristen Bell

Bell avait sans doute l’un des rôles les plus importants dans The Good Place depuis le début et la fin de la série avec son temps dans l’au-delà. Avant de représenter Eleanor Shellstrop, un membre clé de Team Cockroach pendant quatre saisons, Bell a joué Ingrid de Forest sur Parks and Rec. Le personnage était la conseillère d’Eagleton qui n’avait aucun scrupule à se vanter de sa vie chic et glamour. Lorsque Pawnee et Eagleton ont fusionné, Leslie a été rappelée et son poste de conseillère est allé à Ingrid. L’arc de Bell dans la saison 6 a duré trois épisodes, mais l’actrice a dû laisser une impression dans l’équipe créative de la série, car elle allait à nouveau faire équipe avec Schur quelques années plus tard dans un rôle principal.

Adam Scott

Les téléspectateurs de The Good Place se souviendraient d’Adam Scott en tant que Trevor, le tortionnaire sadique de Bad Place que Michael avait engagé. Le personnage a ensuite été jeté dans le vide par le juge Gen après s’être ingéré dans les affaires humaines. Sa personnalité démoniaque était bien différente de son rôle de Ben Wyatt dans Parks and Rec. Ben a été introduit dans la saison 2 en tant qu’auditeur de l’État avant de devenir un habitué de la saison 3 et au-delà. Après s’être impliqués avec le Département des parcs, Ben et Leslie sont entrés dans une relation qui a conduit à un mariage et à une maison pleine d’enfants.

Nick Offerman

Offerman a dépeint de façon mémorable Ron Swanson dans les sept saisons de Parks and Rec. Le personnage était un favori des fans en raison de ses caprices et de son attitude envers des choses comme le gouvernement, les normes sociales et les viandes de petit-déjeuner. Offerman a fait une brève apparition dans la finale de la série The Good Place en enseignant à Tahani comment maîtriser le travail du bois. Bien que certains téléspectateurs pensaient que l’acteur reprenait son rôle de Ron, il jouait en fait une version de lui-même.

Connexes: un bon endroit croise les parcs et les loisirs avec le camée surprise Finale

Dax Shepard

Dax Shepard a joué Hank Muntak dans Parks and Rec season 7. Hank était un cadre d’une station de télévision basée à Pawnee et a négocié un meilleur accord avec Andy pour la production du Johnny Karate Show. Quelques années plus tard, Shepard a fait une apparition pour travailler aux côtés de sa femme, Kristen Bell, en tant que Chet dans The Good Place. Comme Trevor d’Adam Scott, Chet était un tortionnaire de Bad Place qui a accidentellement confondu Chidi avec un démon dans la saison 2.

Marc Evan Jackson

Jackson a notamment joué un personnage clé tout au long de la course de The Good Place en tant qu’ennemi de Team Cockroach. Shawn était un architecte senior du Bad Place et a servi de supérieur de Michael. Il est resté une épine dans leur côté pendant la majeure partie de la série, jusqu’à ce que l’équipe obtienne Shawn de leur côté pour avoir déployé un nouveau système de vie après la mort. Avant de jouer un démon, Jackson a interprété Trevor Nelson dans Parks and Rec. Le personnage est apparu dans neuf épisodes en tant qu’avocat à Pawnee.

Jason Mantzoukas

Mantzoukas est apparu dans plusieurs saisons de Parks and Rec en tant que Dennis Feinstein, le parfumeur résidant à Pawnee. Dennis se considérait comme une personne éminente dans la communauté et était souvent impoli envers les autres. Ses parfums et eaux de Cologne ont fait diverses apparitions tout au long de la série et des publicités pour eux ont même été vues dans The Good Place. L’acteur a fait le saut vers une autre série Schur à partir de la saison 2 de The Good Place. Mantzoukas a joué Derek, un être humain créé par Janet.

Maribeth Monroe

Lorsque Janet a décidé de se débarrasser de Derek dans The Good Place, elle l’a envoyé au Medium Place pour être avec Mindy St. Claire, un personnage joué par Monroe. Mindy était un ancien avocat et le seul humain envoyé au Medium Place. Avant son temps en tant que personnage récurrent dans The Good Place, Monroe a joué Elise Yarktin, la directrice de l’Organisation des femmes dans les parcs et les loisirs de l’Indiana.

En relation: Le bon endroit: chaque personnage et camée de retour dans la finale

Jama Williamson

Williamson a joué Wendy Haverford, l’ex-femme de Tom, pour plusieurs épisodes de Parks and Rec. Il a été révélé plus tard que son mariage avec Tom était le résultat d’un problème de carte verte depuis qu’elle était du Canada. Dans The Good Place, Williamson dépeint Val, une femme qui travaillait au siège social de Bad Place et qui aidait souvent Shawn dans ses escapades.

Jamie Denbo

Denbo a joué Kim Terlando dans un épisode de la saison 5 de Parks and Rec. Le personnage était un journaliste de tabloïd pour The Pawnee Sun et un ennemi de Leslie Knope. L’actrice est ensuite apparue dans le quatrième épisode de The Good Place en tant que chef Patricia, un démon se faisant passer pour une vraie personne dans ce que les quatre principaux pensaient être le vrai bon endroit.

Paul Scheer

Scheer a joué Keef Slertner, le leader de KaBOOM! dans Parks and Rec season 2. Le personnage a fini par mener une arnaque élaborée depuis KaBOOM! était juste une blague. Dans The Good Place, Scheer est apparu en tant que Chuck, un membre du comité Good Place qui a aidé à discuter du système de points actuel.

Mike O’Malley

O’Malley serait reconnu comme le portier de The Good Place qui gardait la porte de la Terre. Son nom était en fait Jeff et on se souvenait de lui comme des grenouilles, qu’il montrait fièrement sur son bureau. Avant de jouer au Doorman, O’Malley était Bill, le propriétaire de la société de location de bus, dans Parks and Rec season 4.

En relation: La blague rapide et furieuse du bon endroit est un trou de complot

Will McLaughlin

McLaughlin est apparu dans six épisodes de Parks and Rec en tant qu’officier Randy Killnose. Par coïncidence, l’acteur a également joué un flic dans The Good Place avec sa représentation de l’agent Prawnmandler. Il était le flic qui a arrêté Pillboi et a révélé que Jason était décédé lors de l’échec du vol du couple.

Eugene Cordero

Pillboi, le meilleur ami de Jason, est apparu comme un personnage récurrent dans The Good Place. L’acteur est apparu pour la première fois dans Parks and Rec en tant que ministre Xorpaxx-7, l’homme qui a pris la parole lors des funérailles de Jerry dans un avenir lointain lors de la finale de la série Parks and Rec.

Li’l Sebastian

Le cheval miniature préféré de tout le monde de Parks and Recreation a fait une apparition rapide dans Le bon endroit saison 3. Li’l Sebastian, dont la mort tragique a inspiré la chanson “5,000 Candles in the Wind”, était présent en arrière-plan de la journée “Pick a Pet”. Cela a remis en question pourquoi le doux cheval était au mauvais endroit, mais c’était clairement un signe de tête amusant. Les comptes de médias sociaux de l’émission ont pris le temps de partager une image du cheval avec Janet et l’ont légendée de manière appropriée avec des dizaines d’émojis de bougies.

Suivant: La saison 5 de The Good Place aura-t-elle déjà lieu?

Star Trek: la technologie Voyager de Picard prouve l’hypocrisie de Starfleet

A propos de l’auteur

Kara Hedash est un écrivain de fonctionnalités pour .. De temps en temps, elle plonge dans les franchises les plus populaires au monde, mais Kara se concentre principalement sur des sujets à feuilles persistantes. Le fait qu’elle arrive régulièrement à écrire sur The Office est comme un rêve devenu réalité. Avant de rejoindre ., Kara a contribué à Movie Pilot et a publié des travaux sur The Mary Sue et Reel Honey. Après ses études universitaires, l’écriture a commencé comme un passe-temps à temps partiel pour Kara, mais elle s’est rapidement transformée en carrière. Elle aime binging une nouvelle série et regarder des films allant des superproductions hollywoodiennes aux joyaux indie cachés. Elle a également un faible pour l’horreur depuis qu’elle a commencé à le regarder trop jeune. Son vengeur préféré est Thor et sa princesse Disney préférée est Leia Organa. Lorsque Kara n’est pas occupée à écrire, vous pouvez la trouver en train de faire du yoga ou de sortir avec Gritty. Kara peut être trouvée sur Twitter @thekaraverse.

En savoir plus sur Kara Hedash