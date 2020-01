Chaque amiibo que vous pouvez utiliser dans Splatoon 2

Les amiibo de Nintendo sont plutôt cool. Ce sont ces petites figurines de personnages Nintendo populaires que vous pouvez réellement utiliser avec les jeux auxquels vous jouez. Dans le cas de Splatoon 2, vous pouvez scanner différents personnages à l’aide de votre Nintendo Switch pour les déverrouiller dans votre jeu. Vous pouvez également enregistrer vos statistiques, vos chargements personnalisés et vos apparences pour ce personnage, et même accéder à des ajouts et fonctionnalités de gameplay spéciaux lorsque vous en scannez certains. Voici tous les amiibo que vous pouvez utiliser avec Splatoon 2.

On dirait qu’elle vient de rentrer à la maison après avoir vu son groupe de rock préféré en concert et maintenant elle veut peindre la ville en rouge.

20 $ chez Amazon

La moitié du duo pop Squid Sisters, Callie, et sa soeur Marie font les gros titres et organisent de grands événements communautaires pour les citoyens d’Inkopolis.

115 $ chez Amazon

Vous ne pouvez pas avoir l’une des Squid Sisters sans l’autre.

69 $ chez Amazon

Inkling Girl est l’un des personnages les plus emblématiques de Splatoon 2, et celui-ci a un flux de peinture orange et blanc délectable.

10 $ chez GameStop

Échangez la crème glacée orange pour un vert mentholé avec cette variation d’Inkling Girl.

52 $ chez Amazon

Conçue pour commémorer le lancement de Super Smash Bros.Ultimate, cette version d’Inkling Girl présente le même schéma de couleurs orange et blanc que l’original, mais elle a une toute nouvelle pose et semble prête pour un combat.

28 $ chez Amazon

C’est Inkling Boy avec une queue de cheval torride et un pigment bleu royal à gogo.

15 $ sur Amazon

La pourpre terne d’Inkling Boy est superbe avec ces bottes dorées et noires.

39 $ chez Amazon

Au diable la queue de cheval, dit-il. Cette version verte d’Inkling Boy a son propre style.

40 $ chez Amazon

Pearl est la moitié du duo pop Off the Hook. Ils préfèrent un son plus futuriste par rapport aux Squid Sisters.

25 $ chez Amazon

Marina est l’autre moitié d’Off the Hook. Son schéma de couleurs semble avoir été directement retiré d’un récif de corail.

26 $ chez Amazon

Méfiez-vous des blessures que peut causer son pinceau surdimensionné.

28 $ chez Amazon

Elle n’est pas ici pour un projet de rénovation domiciliaire. Cette Octoling Girl a d’autres types d’activités à gérer.

19 $ chez Amazon

Il vous dirait de descendre de sa pelouse, mais il vit dans une mer… de peinture.

22 $ ​​chez Amazon

C’est ce que deviennent les Inklings quand ils sont en colère, même s’ils ont l’air plus effrayés qu’autre chose.

19 $ chez Amazon

Si le vert est trop difficile à voir, vous aurez beaucoup de mal à manquer ce calmar Inkling orange. Et ça a toujours l’air effrayé.

52 $ chez Amazon

D’accord, celui-ci est deux fois plus gros et a l’air effrayant. Oui!

19 $ chez Amazon

J’ai une idée

Que vous souhaitiez ajouter tous ces amiibo à votre collection ou que vous recherchiez les Inklings les plus cool, ce sont toutes les figurines qui ont des fonctionnalités avec Splatoon 2. Nous recommandons Inkling Girl (Red) parce qu’elle a l’air géniale et qu’elle débloque des capacités comme Run Speed ​​Up, Opening Gambit et Cold-Blooded. Si vous voulez le plus emblématique, vous devriez aller avec Inkling Girl (Orange).

Bien que nous ayons lié des amiibo individuels ici, dans certains cas, vous pouvez les acheter dans un package pour économiser de l’argent. Il convient également de noter que certains amiibo étant plus rares que d’autres, vous trouverez des variations sauvages de prix. Certains fonctionnent à peu de frais, tandis que d’autres peuvent coûter plus de 50 $. Assurez-vous de faire autant de recherches que possible pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix possible.

