Chaque épisode de The Good Place Saison 3, classé selon IMDb

La troisième saison de The Good Place a été un peu moins bien notée par rapport aux autres saisons sur le système d’examen des épisodes IMDB. Mais cela pourrait être un peu injuste. La comédie philosophique NBC n’a jamais semblé faiblir et si certains épisodes étaient un peu moins lourds que d’autres, c’était probablement parce qu’ils pouvaient être considérés comme «porteurs». C’est-à-dire qu’ils ont fait la configuration nécessaire pour des gains incroyables plus tard.

C’est ce que résume la saison trois: une tonne d’histoires qui sont importantes pour la croissance des personnages et les types de leçons que les téléspectateurs n’ont pas l’habitude de voir à la télévision. Malgré une route cahoteuse, il y a encore des épisodes incroyables et ces dix sont meilleurs que la plupart de ce que les réseaux ont publié pendant la saison télévisée 2018-19.

10 “Un héritage fracturé” – 7.8

L’épisode le moins bien noté de cette liste, “A Fractured Inheritance”, ne compte qu’un peu moins de votes que “The Brainy Bunch”. Dans cet épisode, le téléspectateur voit l’escouade des âmes en train d’aider les gens qui les ont blessés sur Terre. Non seulement c’est un élément crucial de la phase finale de l’émission, mais il fournit également une croissance cruciale du personnage à la récolte bien-aimée des bienfaiteurs.

Cette tranche particulière voit Tahani réparer sa relation avec sa sœur, Kamilah, d’une manière très douce. Utiliser un musée d’art comme moyen de réconciliation entre les deux était très beau et magnifique.

9 “Le groupe cérébral” – 7.8

Dans cet épisode de début de saison trois, Michael commence à intervenir dans la vie de ses amis sur Terre, les poussant plus près à se reconnecter. Le cadre de l’Australie et le personnage de Simone occupent une place de choix, mais il est également prouvé que l’intrigue de l’émission allait continuer à se renverser à un clip rapide.

Même s’il s’agissait de la saison trois, la philosophie de base de la série n’allait pas changer. Les personnages avaient toujours une longueur d’avance sur le public à chaque tournant. Nous remercions Michael Schur et son équipe de rédaction pour cette touche d’éclat.

8 “Le Livre de Dougs” – 8.1

Dans “The Book of Dougs”, le Soul Squad arrive enfin au vrai bon endroit. Sorte de. Ils sont dans la salle du courrier et même si on ne leur offre pas tout à fait l’admission dans l’équivalent du spectacle, ils font des progrès pour profiter de ce que le bon endroit a à offrir. Les dynamiques de relations amusantes (en particulier avec la tension sexuelle entre Chidi et Eleanor) ont priorité dans l’épisode et il est toujours amusant de voir leurs flirts se dérouler.

Bien sûr, aucun épisode qui traite si bien de The Good Place ne serait complet sans le Good Place Committee, dirigé par Paul Scheer. Ils sont toujours hilarants et incompétents exaspérants aussi.

7 “Le pire usage possible du libre arbitre” – 8.2

Dans “The Worst Possible Use of Free Will”, le moment le plus drôle doit être quand Eleanor se souvient soudain de tous ses bavardages avec le Bad Place. (Les bêtisiers de cette scène sont également très bien.)

Mais à part ce moment particulier de brillance du maquillage, l’épisode est également crucial pour l’éthique fondamentale de l’ensemble du spectacle. Les personnages commencent enfin à faire la bonne chose, même sans récompense pour leurs actions. Agir moralement sans la promesse d’un régal pour le faire est un aspect essentiel de ce qu’est The Good Place et cet épisode cloue ce sentiment avec un aplomb incroyable.

6 “Chidi voit le Time-Knife” – 8.3

“Chidi voit le Time-Knife”, comme le titre de l’épisode pourrait le suggérer, est l’un des épisodes les plus hilarants de la série. Si drôle, en fait, qu’il mérite sans aucun doute une note encore plus élevée qu’il ne le fait. Chidi voyant le chronomètre est un moment hystérique et William Jackson Harper joue parfaitement sa confusion chaotique. Il était toujours bon pour clouer les tons exaspérés de Chidi.

Mais l’épisode présente également une apparition du personnage du juge de Maya Rudolph et la série ne s’est jamais trompée lorsqu’ils l’ont rappelée à l’action. Elle a rendu chaque scène bien plus drôle qu’elle n’aurait pu l’être. C’est ce que Maya fait le mieux.

5 “Ne laissez pas passer la belle vie” – 8.3

Le démon, Bambadjan, reprend une grande partie de l’intrigue de cet épisode lorsque le groupe du Bad Place commence enfin à se rapprocher de la Soul Squad. Mais le rôle de Bambadjan n’est qu’une des idées brillantes et des personnages amusants en jeu dans cet épisode.

“Ne laissez pas la bonne vie vous passer” revient au personnage de Doug Forcett, qui est en proie à la lourde charge qu’il détient sur lui-même pour faire constamment la bonne chose. Comme le voit le spectateur, cependant, il ne peut y avoir de consommation éthique sous le capitalisme. C’est un point de vue remarquable d’avoir présenté à la télévision en réseau. C’est ce que The Good Place a toujours fait admirablement!

4 “Tout est Bonzer!” – 8,3

“Tout est Bonzer!” est la première de la saison trois de The Good Place et il était impressionnant de voir comment le spectacle a réussi à maintenir son ton, même en orchestrant un changement radical. (Changer le réglage de base de l’ensemble du spectacle est une énorme oscillation.)

Le public voit Michael agir comme le sauveur des personnages à plus d’un titre dans cet épisode. C’est une gestion habile de l’exposition pour une saison qui a la tâche herculéenne de réintroduire les mêmes personnages les uns pour les autres pour la troisième fois (techniquement, comme le millionième). Avec cet épisode, The Good Place était de retour et les fans n’ont pas à se soucier de la qualité continue.

3 “Jeremy Bearimy” – 8.4

“Jeremy Bearimy” est un épisode qui introduit un concept qui (alerte de spoiler) continue de se répéter tout au long du spectacle – jusqu’à la finale! Cela montre que le temps fonctionne différemment dans l’au-delà, mais il est présenté aux personnages lorsqu’ils sont sur Terre.

De toute évidence, le concept selon lequel une unité de temps peut signifier les mardis de juillet et jamais simultanément est une idée qui peut briser le cerveau de n’importe qui. Mais c’est Chidi qui souffre le plus et cela le conduit à prendre sa classe et à cuisiner un pot de piment M&M et de guimauve Peep. Pauvre Chidi.

2 “Pandémonium” – 8.6

Embrassez le «Pandemonium». C’est la philosophie de base de cet épisode de The Good Place, qui sert de finale de la troisième saison de l’émission. Dans cet épisode, le spectateur est traité en voyant Eleanor reprendre le rôle d’architecte de The Good Place lorsque Michael souffre d’une extrême anxiété à l’idée de tâtonner l’expérience de base de la fin du jeu.

Mais l’épisode est aussi celui qui tire à cœur en mettant vraiment l’accent sur la relation entre Chidi et Eleanor. Lorsque Chidi décide de sacrifier ses souvenirs pour le bien de l’expérience, les larmes commencent à couler. Lorsque Michael montre au couple un montage de leurs souvenirs heureux, les larmes ne s’arrêtent pas.

1 “Janet (s)” – 9.2

Pourrait-il y avoir un épisode différent qui se classe numéro un pour la saison trois de The Good Place? “Janet (s)” n’est pas seulement l’un des meilleurs du troisième arc, mais c’est l’un des épisodes déterminants de la série.

D’Arcy Carden est mis en service comme l’un des acteurs les plus polyvalents de la série. Elle emmène la Soul Squad dans son vide pour les protéger du mauvais endroit. Ce faisant, il faut que Carden dépeigne chaque personnage et en tire quelques impressions principales. L’épisode se terminant par un baiser majeur entre Chidi et Eleanor n’est que la cerise sur le gâteau.

