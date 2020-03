Chaque film dans le coffret, classé

Hayao Miyazaki est l’un des principaux réalisateurs visionnaires de nombreux films sortis du Studio Ghibli, il n’est donc pas surprenant que The Collected Works of Hayao Miyazaki ait passé la majeure partie de son temps après sa sortie à guichets fermés partout. C’est une bonne chose que la plupart des films apparaissent sur Netflix au cours des prochains mois.

Bien qu’ils puissent différer en qualité entre eux, il est assez sûr de dire qu’il n’y a pas de film réalisé par Miyazaki qui soit même presque mauvais, ou même médiocre. Donc, pour célébrer son existence et anticiper que les œuvres collectées de Hayao Miyazaki seront éventuellement en stock quelque part, voici tous les films contenus dans le coffret, classés (sans parler de doublons).

11 Porco Rosso (1992)

Il n’y a pas beaucoup de réalisateurs dont vous pouvez dire que la pire entrée dans leur filmographie est toujours une fantastique pièce de cinéma d’animation. Porco Rosso combine une imagination débordante pour le fantastique et un œil pour la narration historique en quelque chose de plus soucieux de divertir que de dire quelque chose de profond, et c’est tout à fait correct.

Miyazaki aurait pu sortir de meilleurs films avant et depuis, mais cela ne signifie pas que Porco Rosso est loin d’être ennuyeux. En fait, il est engageant dès le départ et met en vedette un pilote de cochon. Il est préférable d’en profiter en adoptant son attitude insouciante en gros.

10 Lupin III: Le château de Cagliostro (1979)

Il faut accorder beaucoup de crédit à Lupin III: Le Château de Cagliostro pour avoir semé les graines de l’imagination polyvalente et toujours florissante qui allait fleurir glorieusement dans les films ultérieurs de Miyazaki. Cependant, en soi, le château de Cagliostro est une balade vraiment amusante.

C’est un film familial à coup sûr, qui joue bien avec les fans d’animation, jeunes ou lourds. Dans la filmographie de Miyazaki, cependant, ce n’est probablement pas un favori commun, bien qu’il s’agisse d’une merveilleuse œuvre d’art.

9 Nausicaä de la vallée du vent (1985)

Nausicaä de la vallée du vent est un départ rafraîchissant des tropes habituels et des attentes de beaucoup d’animation japonaise. Renoncer au grain traditionnel et aux thèmes lourds pour un film plus environnemental, un thème répété du Studio Ghibli qui apparaîtra au fil de cet article.

C’est également l’une des œuvres les plus oubliées de Miyazaki, ce qui est dommage car l’incroyable science-fiction est susceptible d’attirer de nombreux téléspectateurs en dehors des fans d’anime purs et durs. En fin de compte, le mélange de sous-intrigue politique et d’un protagoniste très Disney Princess-esque à Nausicaä ne gèle pas toujours, plaçant cela un peu plus bas sur la liste.

8 Service de livraison de Kiki (1989)

Si vous voulez un film avec des visuels animés captivants, un protagoniste excentrique et adorable et une intrigue réconfortante, le service de livraison de Kiki pourrait faire un visionnement parfait le dimanche.

Alors que, par rapport à la foire Disney régulière, Kiki est vraiment exceptionnel, et un film magnifique et empathique à voir, quand il s’agit de l’œuvre de Miyazaki, il manque un peu. En fin de compte, il prend une place confortable sur cette liste en tant que film qui peut être revisité mais est dépassé par d’autres œuvres.

7 Château dans le ciel (1989)

Il est difficile de décider quel élément de Castle in the Sky est plus nourrissant sur le plan cinématographique: ses personnages attachants, son animation fantastique (évidemment), la conception complexe du monde, sa narration tentaculaire ou le pur sentiment d’optimisme qui émane de Seeta et Pazu qui enveloppe tout cela ensemble.

C’est une entrée intéressante dans la filmographie de Miyazaki, notamment en raison de ses éléments steampunk de science-fiction et de son utilisation de larges archétypes de fables pour se sentir à la fois familier et fascinant, tout en même temps.

6 Ponyo (2009)

Nous vous lançons un défi: pendant que vous regardez Ponyo, essayez de mettre le film en pause à un point tel que l’image à l’écran ne serait pas parfaitement cadrée et accrochée au mur. Adoptant un look plus propre et plus simpliste tout en conservant l’admiration du style visuel de Miyasaki, Ponyo vaut une montre juste pour s’en régaler avec vos globes oculaires.

Bien que son récit soit un peu moins complexe que certaines des productions les plus fortes de Miyazaki, probablement en raison du fait qu’il s’adresse à un public plus jeune, c’est toujours un jeu divertissant.

5 Mon voisin Totoro (1988)

Il y a une raison pour laquelle O Totoro est la mascotte du Studio Ghibli. Avec le film dans lequel il apparaît, il résume l’émerveillement réconfortant et enfantin qui est au cœur du travail d’animation du groupe. De plus, il fait une grande peluche.

Mon voisin Totoro est à juste titre considéré comme un classique parmi les œuvres à couper le souffle de Miyazaki, avec tous les personnages réconfortants en jeu que vous attendez du cinéaste. Il a un fort sentiment de préservation de la nature et une compréhension de certaines des tristes réalités de la vie. C’est le genre de film que la plupart des gens devraient voir grandir.

4 Le vent se lève (2014)

Le film le plus atypique et le plus personnel de Miyazaki, The Wind Rises, était son dernier. Souligné par une douceur douce-amère qui renonce à la fantaisie enchanteresse et aux créatures habituelles qui sont devenues typiques de Miyazaki. Il a une approche plus méditative qui prouve que la captation de l’animation ne doit pas se limiter aux attentes du genre.

Il tourne autour de Jiro, qui rêve de devenir pilote mais ne peut pas en raison de sa myopie, et prend donc à la place l’excellence dans la conception aéronautique. Le film devrait certainement être visité avec une connaissance des autres films de Miyasaki et de sa carrière légendaire à leurs côtés. De cette façon, c’est un vrai chant de cygne.

3 Château en mouvement de Howl (2005)

S’il y avait un film que vous montriez à quelqu’un qui n’avait jamais vu un film de Miyazaki et que vous vouliez qu’il comprenne sa façon d’aborder des thèmes et des idées difficiles dans un monde sincère mais fantastique, ce film serait Howl’s Moving Castle.

C’est une représentation fantastique du style visuel de Miyazaki et à travers ses personnages souvent bizarres, il présente une histoire dans laquelle tout le monde aurait du mal à ne pas être investi émotionnellement. En plus de cela, cette prise ostentatoire captivante sur les hautes terres galloises est sûre pour faire du bon œil pour tout spectateur.

2 Princesse Mononoke (1999)

Que dire de la princesse Mononoke qui n’a pas déjà été dit auparavant? Au départ, battant des records au box-office au Japon, il est facile de comprendre pourquoi il s’agit d’un des films les plus appréciés de Miyazaki, couvrant non seulement les thèmes environnementaux habituels associés au Studio Ghibli, mais également approfondissant la nature du mal.

De toute évidence, l’animation est si magnifique que vous voulez monter dans votre écran, c’est une évidence. Mais le refus du film de peindre des personnages comme exclusivement bons ou mauvais lui donne vraiment une longueur d’avance sur les autres. Cela et la partition de Joe Hisaishi élèvent le film à l’état d’émerveillement. Aussi, saviez-vous que le script a été traduit en anglais par Neil Gaiman?

1 Spirited Away (2002)

Et donc, notre film préféré dans The Collected Works of Hayao Miyazaki doit être Spirited Away. Bien qu’il soit définitivement proche de celui-ci et de la princesse Mononoke, Spirited Away grince juste devant en raison de la profondeur pure bouillonnant sous la surface.

Spirited Away arbore les visuels saisissants et captivants que les fans attendent de Miyazaki, mais apporte beaucoup plus sur la table sous la forme de son intrigue semblable à Alice au pays des merveilles et de thèmes plus profonds de la mort, du deuil et de la peur de l’avenir que la plupart des films d’animation ne voudraient pas n’ose pas t’attaquer. Spirited Away ne serait pas aussi magistral sans le scénario de Miyazaki.

