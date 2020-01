Chaque film de Guy Ritchie, classé du pire au meilleur

Avec la sortie de Les messieurs, il est temps de jeter un œil au travail du réalisateur Guy Ritchie, classé du pire au meilleur. Ritchie a réalisé un certain nombre de films à succès critique et financier au fil des ans; cependant, la carrière du réalisateur n’a pas été sans incidents.

Au cours de ses 22 ans de carrière, Guy Ritchie est passé de la prodige du cinéma britannique des années 90 à une blague sur les tabloïds, à un acteur puissant d’Hollywood, et vice-versa. Tout sur lui et son travail semblait un peu trop facile à se moquer, que ce soit ses films de gangsters de style Dick Tracy sur les Cockneys grossiers et leurs mésaventures, ou son mariage très public avec Madonna, l’une des femmes les plus célèbres de la planète. Il semblait d’autant plus déconcertant qu’un réalisateur connu pour ses films de violence et de chaos hard-R devienne l’un des réalisateurs de divertissement en direct les plus réussis de Disney.

Il convient toutefois de se rappeler ce qui a rendu le travail de Guy Ritchie si passionnant en premier lieu et pourquoi; malgré toutes les blagues, il est toujours un réalisateur à regarder. Son dernier film, The Gentlemen, le voit revenir sur un terrain familier avec le genre d’histoires qui l’ont rendu célèbre, mais où se situe-t-il dans le travail du réalisateur? Ci-dessous, toute la filmographie de Ritchie, classée du pire au meilleur.

11. SWEPT AWAY

Le mariage entre Ritchie et la reine mégastar de la pop Madonna n’a jamais eu beaucoup de sens en tant que couple de célébrités, et au moment où vous avez fini de regarder Swept Away, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce que la paire a jamais vu l’un dans l’autre. Adapté d’un film italien réalisé par la légendaire Lina Wertmuller, Swept Away est une perte de temps vide pour toutes les personnes impliquées. Là où le film original est une histoire profondément politique qui utilise une bataille des sexes pour incarner une satire de classe sociale et la guerre entre le capitalisme et le communisme, le remake n’est qu’une excuse pour une romance sur la plage (même si les pistes ont une chimie négative ).

Le film original de Wertmuller est profondément problématique, Anthony Kaufman de The Village Voice l’appelant “peut-être le film le plus outrageusement misogyne jamais réalisé par une femme”. Ritchie n’est pas tout à fait controversé, mais il laisse toujours un sentiment de vacillement dans l’estomac du spectateur, surtout compte tenu de la part de l’histoire dans laquelle la femme du réalisateur est ridiculisée, dégradée et giflée. Madonna n’a jamais été une grande actrice, mais elle est particulièrement épouvantable ici, pas aidée par le manque évident d’intérêt de Ritchie pour l’histoire et les thèmes, tels qu’ils sont. Ce n’est même pas ridiculement mauvais, malheureusement. C’est juste terrible.

10. REVOLVER

Suite à la mutilation critique et commerciale reçue par Swept Away, Ritchie a décidé de revenir à ses racines de film de gangsters, mais Revolver est venu avec une touche plus philosophique. Le film aurait été inspiré par ses contacts avec la Kabbale, une école de mysticisme juif qui est devenue inexplicablement la cool célébrité de choix au début des années 2000, en grande partie grâce à la dévotion de Madonna.

Quelles que soient les dignes aspirations de Ritchie pour le film, elles ne sont pas exposées dans Revolver, un film à la fois déroutant et involontairement hilarant. Ritchie essaie certainement de faire quelque chose de plus artistique ici, mais tous ses choix créatifs sont extrêmement malavisés, pour le dire poliment. Cela n’aide pas que même le casting, dirigé par Jason Statham, ait l’air complètement perplexe par le dialogue incohérent qu’ils jaillissent.

9. ROI ARTHUR: LÉGENDE DE L’ÉPÉE

Suite à la déception financière de The Man From U.N.C.L.E., Ritchie a été embauché par Warner Bros.pour l’aider à lancer ce qui devait être une franchise multi-films de style Marvel centrée sur le mythe du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. De nombreux studios ont essayé de reproduire le succès sauvage de Disney en prenant des propriétés familières (et généralement du domaine public) et en les développant en sagas avec des opportunités de séquelles et de retombées, et aucun d’entre eux n’a fonctionné. King Arthur: Legend of the Sword est une preuve parfaite de la raison pour laquelle cette formule ne peut pas fonctionner pour chaque propriété. Le film est beaucoup trop axé sur l’établissement de traditions et d’intrigues qu’il n’a pas l’intention de payer au cours d’un film, ce qui signifie que le public n’a que très peu à faire.

Le style de Ritchie, la raison même d’embaucher le réalisateur en premier lieu, obtient des moments brillants, mais la grande majorité du film le voit en mode de réalisateur de studio, et c’est une telle perte de son temps et du nôtre. Il y a des moments agréables à vivre, mais l’expérience globale est terne et ne justifie jamais vraiment sa propre existence. Alors que Swept Away et Revolver étaient au moins des catastrophes fascinantes, le roi Arthur est juste ennuyeux. Étonnamment, aucune suite n’a suivi. Le film aurait perdu Warner Bros. quelque part dans la région de 150 millions de dollars, ce qui en fait l’un des plus gros flops au box-office de la dernière décennie.

8. ALADDIN

Il n’a jamais été très logique que Guy Ritchie soit un directeur de studio solide, du genre sur qui on peut compter pour faire le travail sans chichis ni aucune de ces ingérences d’auteurs. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles cela s’est révélé si surprenant lorsque Disney l’a embauché pour diriger leur adaptation en direct d’Aladdin. Ritchie est tout à fait le mauvais réalisateur pour ce film pour de nombreuses raisons, mais le résultat final est toujours beaucoup plus amusant et intéressant qu’il n’en mérite, surtout par rapport à d’autres offres de remake de Disney profondément inertes comme Beauty and the Beast. Le film est vibrant et amusant, et a un casting extrêmement charmant qui fait plus que simplement usurper l’identité de leurs originaux de dessins animés. Est-il représentatif de Ritchie à son meilleur? Pas vraiment, mais pour un film dont la plupart des gens doutaient qu’il fonctionnerait, Aladdin fait toujours le travail.

7. LES HOMMES

Le plus récent film de Ritchie est en train d’être ressenti comme son retour à la forme, une affirmation qui n’a pas beaucoup de sens étant donné qu’Aladdin est meilleur qu’il n’en mérite et a été son plus gros titre brutal de loin. Pourtant, The Gentlemen est définitivement indicatif du retour de Ritchie dans les gangsters londoniens rapides qui l’ont rendu célèbre. Après quelques années à jouer selon les règles d’Hollywood, ce film ressemble certainement à un retour en arrière, bien que très raffiné réalisé par un réalisateur qui peut toujours commander un budget décent.

The Gentlemen est une véritable carte de bingo maison pleine de tropes Ritchie – dialogue stylisé, utilisation abondante du mot «C», dur à cuire de Cockney, deux temps de roue et de négociation, et ce sentiment persistant que toutes les personnes impliquées essaient très fort d’être cool . The Gentlemen est très amusant, surtout avec son étreinte consciente des tropes cinématographiques, mais une histoire comme celle-ci aurait pu utiliser un peu moins de poli hollywoodien. Il est également alourdi par un racisme vraiment inutile, principalement dirigé contre le personnage de Henry Golding. Si Ritchie tentait de montrer le criminel crasseux souterrain pour toute son obscurité avec de tels choix de langue, cela ne fonctionne pas compte tenu de la façon manifestement exagérée et fastueuse de son environnement.

6. ROCKNROLLA

Dévier du genre gangster ne s’est pas bien passé pour Ritchie dans les années 2000, donc RocknRolla, sorti après la catastrophe de Revolver, a été sa tentative de se remettre sur la bonne voie et de donner aux gens ce qu’ils veulent. Vous pouvez pratiquement sentir le soulagement du réalisateur et sa joie d’être de retour sur un terrain familier, en particulier avec un casting aussi fort et infiniment charismatique qui comprend Mark Strong, Idris Elba, Gerard Butler, Tom Hardy et Thandie Newton. RocknRolla réinvente-t-il la roue? À peine, mais c’est une telle avancée par rapport à Revolver que vous ne pouvez pas vous empêcher d’être un peu conquis par lui.

5. SNATCH

Après le succès massif de Lock, Stock et Two Smoking Barrels, Ritchie est resté sur une voie familière avec son suivi, Snatch. La grande différence cette fois était la présence du prince de Hollywood, Brad Pitt, qui incarne un boxeur à poings nus incompréhensible. Tout ce qui est amusant et excitant dans les films de Ritchie est présenté ici, mais la critique de Roger Ebert décrivant Snatch comme suivant la formule de Lock, Stock “si servilement que cela pourrait être comme un nouvel arrangement de la même chanson” est difficile à ignorer. Ce n’est jamais ennuyeux, mais Snatch a toujours le sentiment d’être plus ou moins la même à un moment où nous avions hâte de voir ce que Ritchie avait à offrir. Pourtant, pour plus de la même chose, c’est vraiment très amusant.

4. SHERLOCK HOLMES

Quand il a été annoncé que Ritchie dirigerait une adaptation des histoires emblématiques de Sherlock Holmes, les puristes d’Arthur Conan Doyle étaient consternés, mais il a fini par être parfaitement adapté aux qualités d’aventures pulpeuses à l’ancienne de Holmes classique. C’est une version des contes qui valorise l’action et fait frémir les qualités plus analytiques de son héros, mais tout se tient merveilleusement bien, en grande partie grâce à l’approche stylisée de Ritchie à la mentalité de Holmes. Le cœur de ce film est la chimie étincelante entre Robert Downey Jr. et Jude Law, qui donne un nouveau souffle à la dynamique bien rodée entre Holmes et Watson grâce à leur dialogue de style visqueux et à leur haine d’amour d’avant en arrière.

Ce qui fait que Sherlock Holmes fonctionne, c’est sa volonté de s’éloigner des éléments les plus staid du matériau source afin d’embrasser l’action et le frisson viscéral des pulpes épouvantables dans lesquelles Conan Doyle a souvent trouvé l’inspiration. Les meilleures adaptations de Holmes permettent au public être aussi submergé par le mental que le physique, et Ritchie établit un équilibre astucieux entre les deux aspects. Tout cela et cela semble et sonne magnifique, avec l’un des scores les plus sous-estimés de Hans Zimmer!

3. SERRURE, STOCK ET DEUX BARILS À FUMER

Le film qui a tout déclenché est toujours l’un des meilleurs de Ritchie. Il est difficile de surestimer l’ampleur de Lock, Stock et Two Smoking Barrels lors de sa première en 1998, mêlant les meilleurs aspects du cinéma criminel britannique classique comme The Long Good Friday avec l’esthétique Cool Britannia de la décennie et un soupçon de Tarantino à garder les choses fraîches. L’intrigue est merveilleusement alambiquée et ridicule, et elle est livrée avec le genre de confiance rare d’un réalisateur qui fait ses débuts. Il est parfaitement casté avec un ensemble d’acteurs qui deviendraient des habitués de Ritchie – Dexter Fletcher, Jason Statham et Vinnie Jones – et parvient toujours à donner un coup de poing plus de 22 ans plus tard.

Lock, Stock et Two Smoking Barrels étaient comme une bouffée d’air frais bien nécessaire dans le cinéma britannique à un moment où il en avait grandement besoin, et même si cette formule perfectionnée par Ritchie a été arrachée et rend hommage dans d’innombrables films en herbe, l’original est toujours le meilleur.

2. SHERLOCK HOLMES: UN JEU D’OMBRES

Pour une suite, vous devez aller des enjeux plus grands, plus drôles et plus élevés, et Ritchie l’a fait avec Sherlock Holmes: A Game of Shadows. Les scènes d’action sont plus explosives, les enjeux sont plus élevés et le méchant est une menace encore plus insidieuse, car Holmes se retrouve face à face avec son ennemi le plus digne, le professeur Moriarty (joué avec un charme diabolique par Jared Harris). Le critique Scout Tafoya a qualifié Game of Shadows de l’un des meilleurs films de 2011, célébrant comment c’était l’un des nombreux titres de cette année qui “utilisait des appareils photo numériques pour montrer le monde derrière des explosions dans une lumière plus claire et plus étrange, tout en construisant une épine dorsale d’idées classiques. et des images. ” Game of Shadows est un mélange encore meilleur de rétro et de modernité que son prédécesseur. Cela montre Ritchie au sommet de son art, mélangeant ses attitudes indéniablement contemporaines avec suffisamment de mélodrame victorien pour garder l’action propulsive et souvent magnifique à regarder. Dommage que Ritchie ne revienne pas pour réaliser le troisième film.

1. L’HOMME DE L’U.N.C.L.E.

L’adaptation de Ritchie de la série télévisée d’espionnage classique des années 1960 a été un flop financier majeur lors de sa sortie en 2015, ne rapportant que 107 millions de dollars sur un budget de 75 à 84 millions de dollars. The Man From U.N.C.L.E., cependant, a connu une seconde vie en ligne grâce à une base de fans dédiée et au soutien continu des critiques qui l’ont aimé lors de sa première. Et pour cause: voici Guy Ritchie au sommet de ses pouvoirs, montrant exactement pourquoi il est l’un des réalisateurs de cinéma d’action les plus intéressants et les plus dynamiques qui travaillent aujourd’hui.

Avec Henry Cavill, qui n’a jamais été aussi charismatique, et Armie Hammer en tant qu’agents secrets américains et soviétiques contraints de travailler ensemble pour prévenir une catastrophe mondiale, The Man From U.N.C.L.E. est un blockbuster rétro très élégant qui est toujours cool dans chaque scène. Le style est la substance ici, des costumes impeccables à la partition entraînée par la flûte de jazz, mais c’est aussi un film avec de la verve et du charme. Toutes les personnes impliquées ont clairement le temps de leur vie dans ce film et la chimie entre le casting principal rayonne pratiquement de l’écran. Heureusement, l’homme de U.N.C.L.E. reçoit maintenant ses droits bien mérités auprès des fans, mais l’absence de suite pique toujours.

