Chaque film de Quentin Tarantino défait (et pourquoi ils ne se sont pas produits)

Tout au long de sa carrière illustre (et souvent controversée), le cinéaste oscarisé Quentin Tarantino a souvent promis des films qui ne se sont pas produits. Chaque nouvelle sortie est toujours un événement, cependant, et c’est probablement pour cette raison que les fans pardonnent tellement au cinéaste acclamé quand il ne tient pas ses promesses passées.

Pourtant, entre les débuts d’un festival du film prodige avec les chiens à petit budget Reservoir, à son plus récent travail primé aux Oscars, Once Upon A Time in Hollywood, Tarantino a fini par comprendre que s’il pouvait le concevoir, il peut le créer. Avec trois décennies de cinéma à son actif, le public a appris à quel point c’était un événement de recevoir un nouveau film Tarantino. Les idées ont toujours semblé venir rapidement et furieux à l’auteur primé, et trop souvent, les fans ont été entraînés dans le genre de brainstorming public pour lequel Tarantino est devenu connu. Ce n’est en aucun cas une mauvaise chose – en fait, ce n’est que par sa volonté de donner un aperçu de sa carrière que quiconque connaît les plans de Tarantino de prendre sa retraite après avoir réalisé son 10e film.

Alors que les rumeurs continuent de circuler sur ce que sera le film final autoproclamé de Tarantino – ou si, en fait, le réalisateur s’en tient à ses armes et prend la révérence plus tôt que tard, cela vaut la peine de regarder la liste des projets qui ont à un moment ou à un autre a été taquiné par Tarantino, mais qui n’a finalement pas réussi à se matérialiser. Certaines choses très ambitieuses ont été envisagées au fil des ans, avec tout, d’un film Marvel à une tentative de James Bond, discuté – tout cela ne devait tout simplement pas être.

Luke Cage

Des années avant que le héros populaire de Marvel ne soit jamais associé à Netflix, Tarantino était obsédé par l’idée d’adapter sa propre prise de vue cinématographique. Bien que son plan initial était de faire démarrer le projet après Reservoir Dogs, il a eu des ennuis lorsque ses amis ont été unanimement en désaccord avec son choix numéro un pour jouer à Cage – Laurence Fishburne. C’était au début des années 1990, et à l’époque, les amis de Tarantino pensaient tous que Wesley Snipes était l’homme de prédilection pour l’action. Selon certaines sources, Tarantino était tellement découragé par le désaccord constant avec son choix d’acteur principal qu’il a finalement perdu tout intérêt pour le projet. Ce n’était pas nécessairement une mauvaise chose, bien sûr, car au lieu d’une adaptation de Luke Cage, Tarantino a commencé à donner vie à Pulp Fiction.

Double V Vega

Après avoir donné un personnage de frère Vega à la fois à Reservoir Dogs et à Pulp Fiction, Tarantino a plus tard commencé à parler de l’idée d’une préquelle de Pulp Fiction appelée Double V Vega. Pendant que Vincent dirigeait un club d’Amsterdam pour Marcellus Wallace, son frère Victor se présente et les deux passent un week-end ensemble. Telle était l’étendue des prémisses de Tarantino pour Double V Vega, et bien que tout fan de Tarantino sache que quelque chose d’intéressant aurait pu en être tiré, le projet a été abandonné en partie parce que ni Michael Madsen ni John Travolta ne pouvaient désormais jouer un plus jeune version d’eux-mêmes.

James Bond

Pour les fans de la franchise 007 ainsi que de Tarantino, l’idée d’un film de James Bond écrit et réalisé par le cinéaste serait un rêve devenu réalité. Et, pendant un certain temps après la sortie de Kill Bill, il semblait vraiment que cela pourrait être une possibilité. Tarantino a exprimé un vif intérêt pour la réalisation d’un film sur Casino Royale, allant même jusqu’à rencontrer les producteurs de la célèbre série d’espionnage. Il souhaitait vivement que Pierce Brosnan revienne au rôle de Bond (quelque chose qui pourrait ne pas avoir bien marché avec de nombreux fans de 007), mais finalement, la vision de Tarantino de Bond ne correspondait pas à celle des producteurs et la relation s’est terminée peu de temps après le début. . Tarantino a ensuite déclaré que les producteurs avaient peur de rendre son film trop beau et de ruiner la série.

Kill Bill Vol. 3

De tous les soi-disant projets abandonnés de Tarantino, un troisième film de Kill Bill n’est toujours pas complètement hors de question. Pas plus tard qu’en décembre 2019, le réalisateur disait que Kill Bill 3 était toujours une possibilité. Il est difficile de dire si cela se produira réellement, compte tenu du fait que si Tarantino a l’intention de s’en tenir à son mandat de 10 films, Kill Bill 3 serait son dernier travail. De nombreux fans sont certainement impatients de voir un troisième film de la série de vengeance, en particulier parce que ce film verrait probablement une version adulte de la fille de Vernita Green poursuivre The Bride. Le temps nous dira ce qui se passe, mais pour l’instant au moins, beaucoup restent dubitatifs quant à la matérialisation de ce film.

Killer Crow

Après le succès d’Inglourious Basterds, Tarantino a commencé à jouer publiquement avec l’idée de faire une section excisée du script original Inglourious Basterds. L’histoire de Killer Crow impliquait un peloton de soldats noirs qui ont été traduits en cour martiale et qui doivent être pendus à Londres. De manière typique QT, l’intrigue était fortement axée sur la vengeance, alors que les soldats noirs s’échappaient et cherchaient les officiers blancs un par un, rencontrant les Basterds dans le processus. Après avoir construit l’idée pendant un certain temps, Tarantino a finalement reculé, affirmant qu’il aurait besoin d’un autre polissage avant de pouvoir voir le jour.

Film d’horreur sans titre

Tarantino a récemment reconnu que s’il pouvait proposer un concept «formidable», il aimerait faire un film d’horreur. C’est en effet un genre idéal pour quelqu’un avec les compétences exceptionnelles de Tarantino, mais à ce jour, le cinéaste passionné n’a rien dit de plus sur un complot potentiel. Aussi regrettable soit-il d’une réalité, il s’agit d’un projet qui, selon la rumeur, est probablement né de la tarification de Tarantino, plutôt que de se concentrer sur une idée de film spécifique.

Le psychique

Proche d’un exemple concret de ce à quoi pourrait ressembler un film d’horreur réalisé par Tarantino, The Psychic est un thriller psychologique de 1977 du réalisateur italien Lucio Fulci. L’idée de la refaire est née pendant ce qui semble avoir été un sort extrêmement créatif pour Tarantino, au milieu des années 2000. L’intrigue du film traite d’une femme clairvoyante qui se rend compte qu’il y a un squelette interné à l’intérieur d’un mur dans l’appartement de son mari. Étant donné que Tarantino n’a toujours pas acheté les droits du film ainsi que le temps qui s’est écoulé depuis la dernière fois qu’il l’a référencé, cela semble être encore un autre projet que le réalisateur acclamé a laissé enterré dans le passé.

John Brown

Citée par Tarantino comme son «Américain préféré qui ait jamais vécu», John Brown était un abolitionniste qui prônait une insurrection violente contre l’esclavage et a été par la suite pendu pour trahison. La discussion sur la création d’un biopic sur la figure historique a commencé juste avant la création de Django Unchained, et Tarantino semblait avoir retiré le concept de son système après avoir terminé le western oscarisé. Cependant, étant donné son amour éternel pour les westerns, la possibilité que ce projet devienne un jour une réalité reste sans doute une possibilité. Pour l’instant, cependant, plus d’une décennie s’est écoulée sans aucune véritable mise à jour de Tarantino, ce qui signifie probablement que ce n’est pas possible.

Drame érotique européen

Pour de nombreux fans de Tarantino, le désir de voir le cinéaste affronter n’importe quel genre romantique n’est pas une priorité. Pourtant, pendant une brève période, Tarantino a songé à la possibilité de faire un film «érotique» se déroulant à Stockholm et inspiré des films sexuels softcore des années 1970. La prémisse impliquait un groupe d’Américains visitant des amis en Suède avec une touche érotique apparente. Curieusement, ce n’est pas faute d’histoire que ce projet n’a pas été une priorité pour Tarantino – plutôt, le cinéaste estimé n’a pas aimé l’idée de devoir mettre l’accent sur ce qu’il trouve érotique ou de répondre aux questions des journalistes concernant ce qu’il trouve érotique.

Era Gangster Movie des années 1930 sans titre

En 2012, Tarantino a révélé qu’il avait l’intention de «un jour» faire un film de gangster de style années 1930. Peu doutaient que cela puisse en effet être une possibilité réelle, compte tenu de l’expérience passée de Tarantino avec le genre du crime. Malheureusement, depuis qu’il a déclaré publiquement son intérêt pour la réalisation d’un film de gangsters, rien ne s’est concrétisé. Cela pourrait encore être en cours, mais la méthode de Tarantino pour choisir son prochain projet a trop souvent été soudaine et inattendue, plutôt que de reprendre des idées de loin dans le passé.

La trilogie du jeu, du set et du match

Sur la base de la série d’espionnage en trois parties de l’auteur Len Deighton, qui comprenait Berlin Game, Mexico Set et London Match, Tarantino a précédemment manifesté son intérêt pour les adaptations au grand écran des romans. Les livres suivent les efforts de l’agent secret britannique Bernard Samson, et Tarantino a déclaré qu’il était attiré par les possibilités de casting de personnages anglais et allemands. Il ne serait pas inhabituel pour Tarantino de vouloir entreprendre quelque chose d’aussi vaste. Cependant, le fait qu’il ait l’intention de prendre sa retraite après 10 films, ainsi que les histoires qui ne sont pas ses propres créations originales, signifie que la trilogie The Game, Set and Match n’est probablement pas une véritable option.

40 coups de fouet moins un

Une fois de plus, l’attrait de l’occidental joue un rôle dans l’ardoise du projet de Tarantino. S’il s’était engagé dans cette adaptation, cela aurait marqué le deuxième roman d’Elmore Leonard (après Jackie Brown), que Tarantino avait engagé. Les discussions sur l’adaptation du western de Leonard ont commencé peu de temps après la sortie de Kill Bill, et les droits du roman sont toujours la propriété de Tarantino. Cependant, au fil du temps, le projet est passé d’un film potentiel à une mini-série télévisée. À l’heure actuelle, on ne sait pas quel sera le sort final de 40 Lashes Less One, mais la probabilité qu’il soit adapté pour le grand écran par Tarantino n’est pas très forte.

Star Trek

Pour certains, c’est le titre ultime sur une liste de souhaits Tarantino; un film Star Trek coté R, réalisé dans le style inimitable du réalisateur plutôt que selon la chronologie de Kelvin. Adamant à propos de faire sa propre chose avec la franchise spatiale emblématique, pendant une brève période, il semblait qu’un film de Tarantino Star Trek (avec un script de l’écrivain The Revenant Mark Smith) allait réellement se produire. Malheureusement pour les fans de Star Trek, Tarantino semblait avoir fermé la porte à l’option à la fin de l’année dernière. Déclarant qu’il “s’éloigne de Star Trek”, il semble que l’idée d’un film Tarantino Star Trek soit abandonnée, mais pour ce qui reste à voir.

Comme l’ont montré ces différents projets, la créativité de Tarantino a toujours été extrêmement ambitieuse. Tous les grands cinéastes ont un arriéré d’idées et de projets qui semblent idéaux, mais finalement, pour une raison ou une autre, ils n’ont tout simplement pas été réalisés. Tarantino n’est pas différent à cet égard, mais bien que les fans puissent déplorer le fait que les films ci-dessus ne seront probablement jamais réalisés, quoi que Tarantino finisse par faire parvient presque toujours à nous faire oublier instantanément le travail qui n’a pas été fait.

