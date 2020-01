Chaque film Disney Princess, classé (selon IMDb)

Si vous êtes un fan inconditionnel de Disney, vous avez probablement apprécié de nombreuses adaptations de contes de fées des studios au cours des dernières décennies. Ce qui a commencé comme donnant simplement vie à des contes de fées classiques grâce à l’utilisation de l’animation s’est avéré devenir la franchise Disney Princess, qui comprend actuellement 12 personnages bien-aimés de différents films.

Il est sûr de dire que la barre est très haute pour les films Disney Princess, car il y a toujours beaucoup d’anticipation autour de nouveaux personnages qui rejoindront les rangs. Depuis 1937, Disney nous donne des princesses à encourager et à inspirer, mais certains films ont mieux fonctionné que d’autres. Lisez ci-dessous pour savoir comment les précieux films Disney Princess se classent sur IMDb.

12 POCAHONTAS – 6.7

Pocahontas est sorti en 1995, qui est la période connue sous le nom de Disney Renaissance. S’il ne fait aucun doute que la musique et l’animation de Pocahontas sont parfaites, le film a suscité des inquiétudes quant à son adaptation de l’histoire d’une importante figure amérindienne.

En ce qui concerne les princesses Disney, Pocahontas est le film le moins bien noté de la franchise. Sur IMDb, le film a un score de 6,7, étant le seul film Disney Princess avec un score inférieur à 7.

11 BRAVE – 7.1

En 2012, Pixar a tenté de créer sa propre Disney Princess. Avec Brave, Disney et Pixar ont essayé de briser le moule et de montrer comment les princesses Disney pouvaient se défendre et n’avaient besoin d’aucune économie.

Alors que l’intention derrière Brave était certainement admirable, le film n’a pas rencontré le public de la même manière que les autres films Disney Princess. Sur IMDb, Brave a un score de 7,1, ce qui est inférieur à la plupart des films de la franchise Disney Princess.

10 LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE – 7.1

De nombreux objectifs étaient en jeu lors de la sortie de The Princess and the Frog en 2009. D’abord et avant tout, Disney voulait enfin présenter une princesse afro-américaine à sa gamme royale, se soumettant à certaines critiques concernant sa franchise presque entièrement blanche de Disney Princess. De plus, Disney a commercialisé The Princess and the Frog comme un retour à son style d’animation classique dessiné à la main, malgré la tendance croissante de l’animation générée par ordinateur.

Sur IMDb, The Princess and the Frog a un score de 7,1, liant le film avec Brave. Ce n’est pas nécessairement un mauvais score dans le grand schéma des choses, mais il est encore assez faible par rapport aux autres films Disney Princess.

9 BEAUTÉ SOMMEIL – 7.2

La Belle au bois dormant est sortie en 1959, ce qui fait d’Aurora la troisième princesse Disney de l’histoire. Sur IMDb, Sleeping Beauty a un score de 7,2, ce qui en fait un film milieu de gamme au sein de cette franchise.

En 2014, l’histoire de la Belle au bois dormant a été relancée avec Maleficent, un redémarrage en direct avec Angelina Jolie. Cependant, avec un score de 7,0, Maléfique n’a pas réussi à rencontrer les éloges de la critique derrière le film original Disney Princess.

8 CINDERELLA – 7.3

Rien n’était pareil pour Disney après la sortie de Cendrillon des années 50. Dans l’ensemble, ce film a relancé à lui seul le studio, qui avait connu des difficultés dans les années 1940. Après Cendrillon, Disney a non seulement réussi à garder les lumières allumées, mais aussi à être pris au sérieux en tant que studio de cinéma à Hollywood. Sur IMDb, le film a un score de 7,3.

En 2015, Disney a sorti l’adaptation en direct de Cendrillon. Bien qu’il soit considéré comme l’une des meilleures adaptations en direct du studio, Cendrillon de 2015 a un score de 6,9 ​​sur IMDb, ce qui est inférieur au film original Disney Princess.

7 MOANA – 7,6

Il y a pas mal de films Disney Princess qui ont un score de 7,6 sur IMDb, et Moana est l’un d’eux.

Bien qu’il y ait un débat parmi les fans de Disney quant à savoir si Moana doit être considérée comme une princesse ou non, ne vous y trompez pas: elle fait officiellement partie de la franchise Disney Princess. En ce qui concerne les dates de sortie, Moana est également le plus récent ajout à la gamme royale Disney, car son film est sorti en 2016.

6 MULAN – 7,6

En 1998, Disney a adapté la légende chinoise de Hua Mulan et a transformé le personnage en Disney Princess. Bien qu’il s’agisse d’un film bien-aimé avec une bande-son fantastique et de grands personnages, il a fait face à certaines critiques pour son adaptation occidentalisée d’une telle histoire. Pourtant, le film a un score de 7,6 sur IMDb, ce qui signifie que le public et les critiques ont bien répondu au film.

Afin de corriger les erreurs qu’il a commises avec l’original de 1998, Disney sort un Mulan en direct en 2020, promettant que l’histoire ressemblera plus à la légende chinoise actuelle.

5 BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NOURRITS – 7,6

Blanche-Neige et les sept nains est le film d’animation Disney original et présente la toute première princesse Disney officielle de l’histoire des studios. Sorti en 1937, Snow White a rapidement conquis le cœur du public et les éloges de la critique, provoquant une révolution importante dans le genre de l’animation.

Plus de 80 ans plus tard, Blanche-Neige et les sept nains est loin d’être un film parfait pour un public contemporain. Cependant, il est impossible de nier son importance pour l’animation dans son ensemble et sa place dans l’histoire du cinéma. Sur IMDb, Snow White a un score de 7,6.

4 LA PETITE MERMAID – 7.6

Le film qui a lancé la Renaissance de Disney était La Petite Sirène de 1989, insufflant une nouvelle vie au studio. Avec une animation à couper le souffle de personnages qui vivaient sous la mer, une bande-son indéniablement entraînante pleine de chansons mémorables et une histoire de conte de fées classique sur l’espoir, la magie et l’amour, The Little Mermaid a rapidement capturé le cœur et l’esprit des fans de Disney.

Sur IMDb, The Little Mermaid a un score de 7,6, qui est le même score obtenu par Moana, Mulan, et Snow White et les Sept Nains. Actuellement, Disney travaille sur une adaptation en direct de La Petite Sirène qui mettra en vedette la chanteuse Halle Bailey dans le rôle d’Ariel.

3 TANGLED – 7.7

Cela peut sembler choquant pour certains, mais Tangled est le troisième film Disney Princess le mieux noté de tous les temps sur IMDb. Avec un score de 7,7, Tangled de 2010 bat presque tous les autres films de la franchise.

L’histoire classique de Raiponce a certainement fait écho auprès du public et a prouvé que Disney était prêt pour un retour dans les années 2010. Dans les années suivantes, le studio sortira également d’énormes tubes tels que Frozen, Zootopia et Moana.

2 ALADDIN – 8.0

Aladdin de 1992 est le seul film de Disney Princess qui fait simplement référence à un personnage masculin dans le titre, mais cela ne signifie pas que Jasmine n’est pas partout dans ce film et aussi importante pour l’histoire que son intérêt amoureux. Avec un score de 8,0 sur IMDb, Aladdin est à égalité avec un autre film comme le film Disney Princess le mieux noté de tous les temps.

En 2019, Disney a publié une adaptation en direct d’Aladdin, qui a un score de 7,0 sur IMDb. Dans ce document, la princesse Jasmine a un rôle encore plus important qu’elle n’en avait déjà dans le film d’animation original.

1 BEAUTÉ ET LA BÊTE – 8,0

À égalité avec Aladdin pour un score de 8,0, Beauty and the Beast de 1991 a le score IMDb le plus élevé de tous les films Disney Princess. L’appel de l’histoire de Belle a certainement évolué au fil des ans, mais cela ne change pas l’expérience merveilleuse et magique de regarder Beauty and the Beast.

Disney a publié une adaptation en direct de Beauty and the Beast en 2017, qui a un score de 7,1 sur IMDb. À bien des égards, c’est le succès commercial étonnant de l’action en direct Beauty and the Beast – qui a franchi le milliard de dollars au box-office – qui a convaincu Disney de faire plus de ces redémarrages.

