Chaque film et émission de télévision sortira en avril 2020

Netflix continue d’ajouter de nouveaux contenus à son catalogue chaque mois, et avril accueillera de nouvelles saisons d’émissions de télévision acclamées, quelques spéciaux de comédie et beaucoup de films de tous les genres. Avec la pandémie actuelle de coronavirus, les services de streaming ont réorganisé leurs horaires et se préparent à gérer un public plus large. Alors que certaines plateformes ont ajouté des films qui étaient initialement prévus pour arriver dans les mois suivants, Netflix n’a pas subi de bouleversements importants en ce qui concerne le contenu, mais cela limitera la qualité de la diffusion en continu dans certaines parties du monde.

Mars a vu l’arrivée de films comme Spenser Confidential et Lost Girls, de nouvelles saisons de Castlevania, On My Block, Élite et Ozark, et de nouvelles séries comme Freud, The Letter for the King, Feel Good et Self-Made. Netflix a également ajouté une bonne quantité de contenu sous licence, notamment Goodfellas, Donnie Brasco, Silver Linings Playbook et Tinker Tailor Soldier Spy. April aura également une bonne dose de films qui reviennent sur la plate-forme ou qui sont ajoutés pour la première fois, parmi ceux Taxi Driver de Martin Scorsese, The Social Network de David Fincher et la série complète Matrix.

Bien sûr, Netflix proposera également beaucoup de contenu original ce mois-ci, y compris de nouvelles saisons très attendues (comme la partie 4 de La Casa de Papel et la saison 4 de The Last Kingdom), des documentaires comme How To Fix A Drug Scandal, et beaucoup de films – des comédies comme Coffee & Kareem, aux drames comme Tigertail et Sergio, et une touche d’action avec des titres comme Extraction. Voici tout ce qui sortira sur Netflix en avril 2020.

le premier avril

Comme cela se produit le premier jour de chaque mois, Netflix ajoutera une longue liste de films précédemment sortis, ainsi que des spéciaux comiques, des documentaires et des séries originales.

David Batra: Elefanten I RummetComedy spécial avec la bande dessinée suédoise stand-up David Batra.

How To Fix a Drug ScandalUn documentaire sur les crimes de deux chimistes de laboratoire de drogue.

The Iliza Shlesinger Sketch ShowUne série de croquis en six parties dirigée par Iliza Shlesinger.

J’y suis arrivé! – saison 4

Sunderland ‘Til I Die – saison 2

40 jours et 40 nuits

Sport de sang

Cadillac Records

Je ne peux pas attendre à peine

Cheech & Chong’s Up dans la fumée

Communauté (saisons 1-6)

Impact profond

Dieu n’est pas mort

Juste amis

Killer Klowns from Outer Space

Kim’s Convenience (saison 4)

Arme létale Arme létale 2 Arme létale 3 Arme létale 4

Rapport minoritaire

Jeu de Molly

Combat mortel

Boue

Pokémon la série: Sun & Moon – saison 3 Pokémon la série: Sun & Moon – Ultra Legends

Terre promise

Route de la perdition

Sel

School Daze

Sherlock Holmes

Plan de l’âme

Lever de soleil au paradis

Conducteur de taxi

La mort de Staline

La fille avec tous les cadeaux

La gueule de bois

La matrice La matrice rechargée Les révolutions de la matrice

Le monde de Charlie

Le colocataire

Les fugueurs

Le réseau social

Wildling

2 Avril.

Le bon le mauvais et le laid

Violet Evergarden: l’éternité et la poupée de mémoire automatique

3 avril

Coffee & Kareem Une comédie avec Ed Helms, Taraji P. Henson et Terrence Little Gardenhigh.

La Casa de Papel (Money Heist) – partie 4

Money Heist: The PhenomenonUn regard sur l’impact de La Casa de Papel sur le public du monde entier.

Spirit Riding Free: Académie d’équitation

StarBeam: une nouvelle série animée de super-héros pour les enfants.

Le 4 avril

Angel est tombé

5 avril

La mise à mort d’un cerf sacré

6 avril

Le Big Show ShowFormer Le catcheur de la WWE The Big Show sera confronté à un plus grand défi: élever trois filles avec sa femme en Floride.

7 avril

Terrace House: Tokyo 2019-2020 – Partie 3

9 avril

Hi Score Girl – saison 2

La version Circle FranceFrench du concours de téléréalité autour des réseaux sociaux.

10 avril

Brews BrothersNouvelle comédie sur deux frères qui savent tout sur le brassage de la bière. Avec Alan Aisenberg, Mike Castle et Carmen Flood.

LA OriginalsEstevan Oriol et Mister Cartoon retracent leur parcours d’artistes doués à pionniers de la culture

La vie scolaire (School Life) Dans l’un des quartiers les plus pauvres de Paris, une conseillère scolaire travaille avec des élèves défavorisés tout en faisant face à ses propres défis.

Love Wedding RepeatUne comédie romantique mettant en vedette Sam Claflin en tant que jeune homme traitant de versions alternatives du mariage de sa sœur tout en essayant de faire en sorte que ce soit la journée parfaite pour elle. Un remake de la comédie française Plan de Table.

Le Main Event Un jeune lutteur en herbe rencontre un masque magique qui lui confère une super force, qu’il utilise pour participer à une compétition de la WWE.

TigertailÉcrit et réalisé par Alan Yang, Tigertail suit Pin-Jui (Tzi Ma) alors qu’il réfléchit à l’amour de son passé et à son départ de Taiwan.

14 avril

Chris D’Elia: Chris D’Elia, acteur vedette spécial de No PainComedy, comic stand-up et animateur du podcast Félicitations.

15 avril

The Innocence FilesUne véritable série d’actes criminels sur huit cas de condamnation injustifiée que l’organisation à but non lucratif Innocence Project et les organisations du réseau Innocence ont découvert.

Outer BanksUn drame pour adolescents sur un groupe d’amis qui a découvert un secret enfoui depuis longtemps.

16 avril

Un moi méprisable

Fary: Hexagone – saison 2

Fauda – saison 3

Salut, César!

Mauricio Meirelles: spécial Levando o CaosComedy avec le comédien brésilien Mauricio Meirelles

Jem et les hologrammes

17 avril

BetonrauschGerman film qui retrace l’ascension et la chute de deux fraudeurs immobiliers.

Série de comédies #blackAFA avec Kenya Barris et Rashida Jones.

Earth and Blood (La terre et le sang) Drame policier français

Les derniers enfants sur terre: livre 2

Legado en los HuesosSuite à The Invisible Guardian.

SergioBiopic à propos du diplomate des Nations Unies Sérgio Vieira de Mello. Avec Wagner Moura et Ana de Armas.

Trop chaud pour gérerNouvelle série de téléréalité.

18 avril

Le frelon Vert

20 avril

Cuit avec du cannabisNouvelle série de cuisine avec du cannabis comme ingrédient principal.

The Midnight GospelSérie animée pour adultes.

Les cassettes du Vatican

21 avril

Bleach: l’assaut

Bleach: The Bount

Middleditch & SchwartzComédie spéciale avec Thomas Middleditch et Ben Schwartz.

22 avril

Les créatures absurdes PlanetQuirky et Mère Nature racontent cette série scientifique.

Circus of BooksDocumentaire sur le magasin de porno gay Circus of Books.

El Silencio del Pantano Un romancier criminel s’implique dans une affaire d’enlèvement tout en découvrant les liens corrompus entre les politiciens et la mafia locale à Valence, en Espagne.

Les fléaux de BreslauAprès la découverte d’un corps cousu à l’intérieur d’une peau de vache, un détective de Wrocław découvre qu’un tueur recrée un “fléau” de punitions criminelles du XVIIIe siècle.

Le film d’animation Willoughbys mettant en vedette les voix de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Terry Crews, Will Forte et Martin Short.

Gagnez la série WildernessReality.

23 avril

La Casa de las Flores (La maison des fleurs) – saison 3

24 avril

After Life – saison 2

Thriller ExtractionAction produit par les frères Russo et mettant en vedette Chris Hemsworth.

Hello Ninja – saison 2

Cordialement, Kanan GillComedy spécial avec Kanan Gill.

25 avril

L’artiste

Django Unchained

26 avril

The Last Kingdom – saison 4

27 avril

Guerre Los Angeles

Never Have I EverUne série de comédies sur la vie d’une adolescente amérindienne moderne de première génération.

29 avril

Un Secret LoveDocumentaire sur deux femmes qui sont tombées amoureuses à la fin des années 40 et ont dû garder le secret pendant la majeure partie de leur vie.

Série dramatique sud-coréenne.

Murder to Mercy: The Cyntoia Brown StoryTrue crime crime documentary about 16-year-old Cyntoia Brown.

Le spectacle Time to EatCooking de Nadiya avec le gagnant de The Great British Bake Off.

SummertimeSérie dramatique pour adolescents sur l’âge adulte inspirée des livres de Federico Moccia.

30 avril

Dangerous LiesDrama film réalisé par Michael Scott et avec Camila Mendes, Jessie T. Usher, Jamie Chung, Cam Gigandet, Sasha Alexander et Elliott Gould.

Dragons à la dérive

The Forest of Love: Deep Cut Un conman charismatique et une équipe de tournage en herbe plongent dans la vie de deux femmes aux émotions marquées.

Rich in Love (Ricos de Amor) Travaillant incognito dans la compagnie de son père riche pour tester ses propres mérites, Teto tombe amoureux de Paula et lui dit qu’il a grandi pauvre, un mensonge qui échappe à tout contrôle.

La série de thrillers GameMandarin des victimes.

