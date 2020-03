Chaque homme en compétition pour le cœur de Clare Crawley

La finale d’ABC The Bachelor a été diffusée et, à la suite des événements, Peter Weber a fait le choix d’être avec Madison Prewett. Maintenant que Peter n’est plus célibataire, moins de 24 heures plus tard, ABC a officiellement libéré les hommes en compétition pour gagner le cœur de la nouvelle star de La bachelorette, Clare Crawley.

Clare Crawley, la deuxième de la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor, est à l’avant-garde de la prochaine saison de The Bachelorette. Depuis sa rupture avec Juan, Clare est devenue un visage familier dans la franchise The Bachelor, apparaissant aux saisons un et deux de Bachelor in Paradise et Bachelor Winter Games, ce qui a conduit à son engagement de courte durée en 2018 avec Benout Beauséjour-Savard. Alors que la femme de 38 ans poursuit sa recherche de l’amour dans Bachelor Nation, elle écrit l’histoire de la franchise comme étant la plus ancienne Bachelorette à avoir été coulée. Alors que certains pensent que son âge est négatif, d’autres pensent que c’est bon pour la série, car cela peut donner l’occasion de voir des perspectives d’amour qui recherchent sérieusement le mariage.

Il a été révélé (via Cosmopolitan) qu’il y a 32 hommes célibataires castés pour concourir pour le cœur de Clare, des âges allant de 23 ans au plus âgé de 42 ans, Clare a un large éventail d’options à choisir de. Voici les singles chanceux qui concourront pour le cœur de Clare:

Matt J.

Matt J. a 28 ans et est originaire de New York, NY. S’il a l’air familier, c’est parce qu’il est l’ancien battement de cœur de Bachelorette, le colocataire de Tyler Cameron et qu’il figure dans ses histoires Instagram. Il est non seulement grand, sombre et beau, mais il a également un travail solide. Sur la base de quelques recherches sur Instagram, il a été révélé qu’il travaille pour une société immobilière, CBRE, basée à New York.

Alex B.

Ce modèle Lululemon de 28 ans en forme athlétique sait non seulement rester en forme, mais sait tout sur le fait d’être un courtier d’assurance. Bien que le compte Instagram du natif de Dallas, TX soit privé, sa biographie indique qu’il aime jouer au golf, surfer et être le fier Dog Dad of 2.

Yosef A.

Lorsque cet homme de 30 ans ne travaille pas comme directeur territorial pour Northfield Medical, il aime modéliser avec désinvolture. Yosef a une fille de 4 ans d’un précédent mariage où il élève dans la petite ville de Daphne, AL.

Bret E.

L’aîné du peloton est Bret, un cadre de 42 ans de Provo, UT. Il travaille dans une entreprise de chocolat de santé et de bien-être et a deux fils d’un précédent mariage. La famille de Bret n’est pas étrangère aux projecteurs, sa sœur étant mariée à Larry King.

Austin B.

Cette pom-pom girl devenue chiropraticienne est de Cut Off, LA. S’il pouvait choisir un moyen de passer son temps libre, la chasse serait ce choix pour les célibataires. La rumeur veut que le jeune homme de 28 ans ait eu une relation avec quelqu’un aussi récemment qu’en septembre. Il sera intéressant d’entendre l’histoire derrière cela.

Josh E.

On ne peut s’empêcher de se demander ce qui se cache derrière ce sourire parfait. Ce que nous savons, c’est que Josh a 31 ans et vient de Minneapolis, MN. Il est directeur de comptes chez Apex Systems et s’intéresse aux chiens, aux voyages et au hockey.

Bennet M.

Bennet a 27 ans et partage la même ville natale que Mickey Mouse, Orlando, FL. Tout comme Mickey, il aime apporter de la joie aux enfants tout en entraînant le football auprès de petits enfants.

Cameron D.

Basé sur sa biographie Instagram, Cameron est tout au sujet du travail acharné. Son métier n’est pas exactement connu, mais il est en quelque sorte lié à Colliers Capital Markets. On peut en savoir plus sur cet homme de 28 ans de Newport Beach, en Californie, considérant qu’il a déjà tourné un package d’introduction de Bachelorette.

Anthony W.

Anthony, 27 ans, de Huntington Beach, en Californie, serait soi-disant spécialisé dans la toiture. Une enquête sur Instagram indique qu’il est athlétique, aime les chiots et est un ami du plein air.

Ed W.

Ed ajoute à la liste des directeurs de comptes du groupe. Âgé de 36 ans, il est originaire de Miami, en Floride, et est responsable de compte chez CVS Health.

Demar J.

De San Diego, en Californie, à Scottsdale, en Arizona, le joueur de 26 ans a obtenu son B.S. de l’Arizona State University et son M.S. de l’Université Clemson. Il passe son temps à donner des cours de spin au Madison Improvement Club.

Nick E.

Nick E., 25 ans, est un consultant en affaires de Nashville, TN.

Tyler C.

Tyler est un avocat de 27 ans de Morgantown, WV. Il aime boxer pendant son temps libre et ses bras en sont la preuve.

Grant L.

Grant, 25 ans, est représentant commercial à Boston.

Chris C.

Chris, 27 ans, de Salt Lake City, UT, a de nombreux métiers. Il est joueur de baseball et développeur commercial. Lorsqu’il n’est pas sur le terrain ou au bureau, il aime faire des vidéos de cuisine.

Ellis M.

Ellis est une chanteuse en herbe de 26 ans originaire de Dallas, au Texas, qui travaille pour une station de radio.

James C.

Repping de la ville venteuse, Chicago, IL, James, 23 ans, est le plus jeune du groupe d’hommes pleins d’espoir en compétition pour le cœur de Clare. Il gagne sa vie en tant que gestionnaire immobilier.

Karl S.

Karl est notre deuxième natif de Miami, en Floride. L’homme de 33 ans est diplômé de la Florida International University et utilise son temps pour élever les autres en tant que conférencier motivateur.

Jake M.

Qu’est-ce qu’un manoir sans barman?! Jake, 25 ans de Lafayette, CO, peut remplir un rôle important dans la maison avec ses compétences de barman.

Jordan C.

Jordan, un ancien joueur de football, est peut-être le plus grand du groupe avec 6’1 “. Le joueur de 26 ans est un ancien de l’Université Fordham de New York, New York.

Miles G.

Ce joueur de baseball universitaire devenu ingénieur a 27 ans et est originaire de Shreveport, en Louisiane.

Dale M.

Ancienne star du sport et gourou du fitness, Dale, 31 ans, est originaire de New York, New York et possède Dale Moss Fitness. Comme décrit par un utilisateur de Twitter, il a déjà donné un coup de fil à BFF Matt de Tyler pour son argent. D’après sa biographie Instagram, il est également un ambassadeur mondial des Jeux olympiques spéciaux.

Matt G.

Matt est un conseiller en bien-être et un conférencier de 26 ans de Jupiter, en Floride.

Noah E.

Noé, 25 ans, est un amoureux de toutes choses, en particulier de Jésus, des vivants et des gens. Il réside à Long Beach, en Californie, mais est souvent sur la route parce qu’il est infirmier itinérant. Il a également un jumeau et est un blogueur.

JP C.

Tyler Cameron s’est porté garant pour un autre de ses amis, JP, 25 ans. Cet ancien quart universitaire est de Jacksonville Beach, FL.

Aaron G.

Originaire de Fort Lauderdale, en Floride, Aaron, 33 ans, est représentant commercial chez Grainger. Sur la base de ses plus de 500 connexions sur LinkedIn, il semble très populaire.

Blake Moynes

Blake a 29 ans et est originaire de Hamilton en Ontario, au Canada.

Blake Monar

Le fondateur et PDG de Statum Style, une entreprise spécialisée dans les produits de soins pour hommes et femmes. L’entrepreneur âgé de 30 ans et fatigué est de Phoenix, AZ.

Greg G.

Greg est âgé de 26 ans et originaire d’Edison, NJ.

Ivan H.

Ivan a 28 ans et est originaire de Dallas, au Texas.

Jay S.

Jay a 29 ans et habite à Oakland Park, en Floride.

Mike T.

Mike a 38 ans et habite à Calgary, au Canada.

