Chaque homme en compétition pour le cœur de Clare Crawley

La finale The Bachelor d’ABC a été diffusée et, à la suite des événements, Peter Weber a fait le choix d’être avec Madison Prewett. Maintenant que Peter n’est plus célibataire, moins de 24 heures plus tard, ABC a officiellement libéré les hommes en compétition pour gagner le cœur de la nouvelle star de La bachelorette, Clare Crawley.

Clare Crawley, la deuxième de la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor, est à l’avant-garde de la prochaine saison de The Bachelorette. Depuis sa rupture avec Juan, Clare est devenue un visage familier dans la franchise The Bachelor, apparaissant lors des saisons un et deux de Bachelor in Paradise et de Bachelor Winter Games, ce qui a conduit à son engagement de courte durée en 2018 avec Benout Beauséjour-Savard. Alors que la femme de 38 ans poursuit sa recherche de l’amour dans Bachelor Nation, elle marque l’histoire de la franchise comme étant la plus ancienne Bachelorette à avoir été castée. Alors que certains pensent que son âge est négatif, d’autres pensent que c’est bon pour la série, car cela peut fournir une opportunité de voir des perspectives d’amour qui recherchent sérieusement le mariage.

Il a été révélé (via Cosmopolotan) qu’il y a 32 hommes célibataires moulés pour concourir pour le cœur de Clare, des âges allant de 23 ans à 42 ans, Clare a un large éventail d’options ainsi qu’un visage familier, le meilleur ami et colocataire de Tyler Cameron, ancien de Bachelor Nation, Matt J. Chris Harrison et le réseau semblent avoir pris en considération la préférence de Clare de sortir avec des hommes plus jeunes, jetant une quantité importante d’espoirs dans la vingtaine. Bien qu’il y ait quelques célibataires qui ont aussi la trentaine et la quarantaine. Dale Moss, 31 ans, ancienne star du sport et gourou du fitness actuel, s’est immédiatement démarqué des autres. Le natif de New York possède Dale Moss Fitness et, comme décrit par un utilisateur de Twitter, est déjà donné à BFF Matt de Tyler une course pour son argent – consultez Reality Steve jaillissant sur lui ci-dessous:

Basés sur Reality Steve, les fanatiques de Bachelor Nation choisissent déjà leurs favoris, allant même jusqu’à exprimer qui ils veulent en tant que nouveau Bachelor. Bien qu’il y ait encore beaucoup d’hommes qui se démarquent, y compris le gestionnaire immobilier James C., âgé de 23 ans, le consultant en affaires Nick E., âgé de 25 ans, et un autre des amis de Tyler Cameron, JP C., un homme de 25 ans. vieux, ancien quart universitaire. D’autres espoirs incluent le Canadien Mike T., le directeur de CVS Health Ed W. et l’aîné du groupe de 42 ans, exécutif et divorcé Brett E., dont la sœur était mariée à Larry King.

La bachelorette devrait être présenté en mai et à l’approche de la date, les fans peuvent espérer en savoir plus sur les perspectives d’amour de Clare. Sur la base du peu d’informations connues, une saison passionnante semble se préparer, j’espère que cela se terminera avec Clare trouvant l’amour qu’elle cherche.

