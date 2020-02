chaque jour il y a 3 heures de lumière GRATUITEMENT

ENEL non seulement prix d’énergie, mais fait un cadeau aux nouveaux clients qui choisissent l’initiative folle de Lumière gratuite. Chaque jour, en effet, le nouveau tarif adressé aux clients qui rejoignent le groupe propose 3 heures d’énergie gratuite à utiliser librement pour consommer sans dépenser un seul centime. Voyons comment le trouver et en quoi il consiste exactement.

ENEL Energia donne de la lumière aux clients: pendant 3 heures vous ne consommez rien

Au cours de cette dernière période, la réputation de l’entreprise est tombée à plusieurs reprises au centre des critiques. Les attaques incessantes phishing la bonne réputation du fournisseur se succédait avec des courriels de plus en plus féroces et boueux. Un faux email a propagé faux ajustements ainsi que des remboursements hypothétiques qui ne sont jamais arrivés et qui ont eu pour seul effet escroquerie.

Pour sortir d’une situation indésirable, la société historique a commencé à proposer nouveaux tarifs comme, comment “HEURES GRATUITES“, À travers laquelle les clients peuvent garantir la consommation d’énergie pendant 3 heures à 0 euro chaque jour et sans aucune contrainte contractuelle ou quoi que ce soit. Il s’agit d’une remise absolue pour la consommation enregistrée sur le compteur. Entre autres choses, les clients ont également la possibilité de garder une trace des statistiques pour les créneaux horaires via la commodité application mobile. Le choix des heures libres est à la discrétion de l’utilisateur qui peut faire l’usage qu’il juge le plus approprié en choisissant entre la nuit et le jour comme il l’entend.

Activez immédiatement le nouveau Offre ENEL pour profiter des avantages réservés par le prestataire.