Chaque nouveau téléviseur Android annoncé au CES 2020

Comme chaque année, le CES de cette année s’est concentré sur les téléviseurs. Et comme toute année (récente), cette année nous apporte toute une série de nouveaux produits Android TV. Pour faciliter leur examen, nous avons compilé cet article en combinant toutes les annonces de l’émission, triées alphabétiquement par fabricant.

Epson

Epson nous a tous surpris en dévoilant un mini projecteur laser avec prise en charge Android TV et Netflix – ce dernier manque cruellement à de nombreux produits concurrents. L’EF-100 atteint une luminosité de 2000 lumens, mais son image atteint une résolution de 1280×800 pixels. La portabilité est également légèrement limitée, car il n’a pas de batterie intégrée. Il sera disponible pour 1000 $ à partir de ce mois.

Hisense

Hisense a présenté quelques téléviseurs lors du CES, mais commençons par le plus remarquable du groupe: le téléviseur laser L5 à 5 999 $. Le nom est un peu trompeur car il s’agit d’un projecteur laser à courte focale fonctionnant sous Android TV. Il est capable de produire une image 4K de 100 pouces tandis qu’un écran facile à installer permet de réfracter la lumière ambiante. Les haut-parleurs 30 W intégrés sont censés être si bons que vous n’avez peut-être pas besoin d’un système audio supplémentaire. Consultez notre couverture pour plus d’informations.

H9G et H8G

Les autres téléviseurs Android annoncés par Hisense incluent le H9G Quantum avec des zones de gradation locales et une luminosité maximale de 1 000 nits. Les microphones intégrés font de Google Assistant une expérience mains libres. Le modèle 55 pouces coûtera 700 $, et une version 65 pouces coûtera 1000 $.

Le H8G Quantum est une version moins chère du même téléviseur, omettant les microphones et atteignant une luminosité de 700 nits seulement. La télécommande possède un microphone, vous pouvez donc toujours utiliser l’Assistant. Les sets seront disponibles en mars. Vous paierez 400 $ pour le 50 pouces, 500 $ pour le 55 pouces, 700 $ pour le 65 pouces et 1400 $ pour la version 75 pouces.

H65G et H55G

Si vous n’aimez pas la gradation locale et la technologie Quantum Dot, Hisense propose également un modèle 4K H65G. Il commence à 270 $ pour un ensemble de 43 pouces et culmine à 1500 $ pour une version de 85 pouces, mais il n’arrivera aux États-Unis qu’au troisième trimestre.

La société a également ajouté un modèle HD uniquement à sa gamme. La série H55G se compose d’un modèle de 32 pouces à 140 $ et d’un ensemble de 43 pouces à 230 $. Ils seront également disponibles au troisième trimestre.

Au point

Comme de nombreux autres fabricants de téléviseurs, InFocus a apparemment pris note de la tendance anti-lunette dans l’industrie des smartphones et a appliqué ce principe directement à sa gamme de téléviseurs CES. La recrue du marché américain de la télévision espère que ses ensembles “sans cadre” vous offriront une expérience qui “dégoulinera de l’écran”, et même si je ne pense pas que cette phrase soit particulièrement accrocheuse, les lunettes sont en effet presque inexistantes sur ces téléviseurs.

Les ensembles apportent également toutes les normes actuelles à votre salon: leurs écrans LCD 4K sont compatibles HDR et le Wi-Fi double bande devrait rendre la mise en mémoire tampon rare. Les téléviseurs seront disponibles en quatre tailles (43 “, 50”, 55 “et 65”) et seront disponibles dans les magasins aux États-Unis et au Canada en mars 2020. Ils sont produits en Amérique du Nord, ce qui est rare de nos jours.

Konka

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Konka, mais la société chinoise existe depuis plus de trente ans déjà. Il a profité du CES pour annoncer son entrée sur le marché nord-américain avec un trio de téléviseurs Android. Ils seront disponibles au printemps 2020.

La série Q7, modèle 55 pouces.

La série Q7 est sans doute le produit phare de l’entreprise, arborant un écran QLED avec la technologie Quantum Dot qui permet une large gamme de couleurs. Le téléviseur 4K sera disponible en quatre tailles allant de 50 à 75 pouces, à partir de 800 $ et jusqu’à 2 000 $.

Le Konka U5 dans la variante 55 pouces.

Ensuite, il y a la série U5 avec un écran LED 4K et quelques améliorations qui améliorent les noirs et la plage dynamique, car l’écran repose sur un rétro-éclairage régulier. Tout comme le Q7, ce téléviseur est livré avec une télécommande à commande vocale incluse et dispose de quatre entrées HDMI 2.0 capables de HDCP 2.2. La série sera vendue en cinq tailles allant de 43 à 75 pouces, à partir de 400 $ et jusqu’à 1500 $.

Le modèle H3 de 40 pouces.

Konka veut également s’emparer du marché de la petite télévision, ce qu’il vise avec la série Full HD H3. Les téléviseurs seront disponibles dans une version 32 pouces pour 200 $ et une variante 40 pouces pour 300 $. La télécommande à commande vocale est également incluse ici, et grâce à leurs lunettes existantes en orge, les téléviseurs devraient être considérablement plus petits que les anciens ensembles de 32 pouces / 40 pouces. Vous obtiendrez trois entrées HDMI prenant en charge CEC et ARC.

La société a également une série de téléviseurs OLED X11 avec une barre de son intégrée en préparation, mais il n’est pas clair si elle fonctionnera avec Android TV.

Sony

La gamme de téléviseurs Sony 2020 est énorme, il a donc probablement des ensembles attrayants pour presque n’importe qui. Presque tous ses téléviseurs fonctionnent sous Android, ce qui facilite encore le choix si le système d’exploitation est un facteur important pour vous. Sony propose la compatibilité des haut-parleurs intelligents, vous pouvez donc contrôler votre téléviseur avec Google Assistant ou Amazon Alexa. Les modèles haut de gamme ZH8 et XH95 disposent en outre de microphones intégrés qui vous permettent de les utiliser en mains libres sans dépendre de périphériques externes. Tous les ensembles arborent également un mode d’image personnalisé qui vous permet de régler l’affichage à votre guise “tout en préservant fidèlement l’intention du créateur”. La prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos est également présente sur les téléviseurs.

Sony annoncera les prix et la disponibilité au printemps 2020.

Téléviseur LED ZH8 8K Full Array

Le ZH8 haut de gamme est définitivement le fleuron CES de Sony. Le téléviseur LED est disponible en versions 75 et 85 pouces et est capable de produire (et d’augmenter) des images 8K grâce à son processeur X1, tandis que 4K est disponible en 120fps. Les tweeters ont été déplacés vers le cadre, ce qui devrait conduire à un meilleur son. Avec l’optimisation ambiante, le téléviseur ajuste automatiquement la luminosité et le son en fonction de l’environnement. Quand il fait sombre, la télécommande rétro-éclairée facilite le changement de chaîne.

Téléviseurs OLED 4K A8 et A9

Le téléviseur OLED 4K A8 a le même processeur X1 que nous avons vu dans le ZH8 et est disponible en versions 65 et 55 pouces. Il promet d’améliorer la qualité de l’image grâce à des astuces logicielles telles que les remasters HDR basés sur les objets et un booster de contraste de pixels. Le téléviseur dispose également d’une optimisation ambiante et de deux subwoofers intégrés. En dehors de ceux-ci, le petit A9 dispose essentiellement du même matériel. Il n’est disponible qu’avec un écran de 48 pouces et dispose d’un support central en aluminium.

Téléviseurs LED à matrice complète XH90 et XH95

Les XH90 et XH95 sont des produits assez similaires et ne diffèrent que par certains détails. Le XH95 possède des fonctionnalités audio avancées telles qu’un système bi-amplificateur qui contrôle séparément les haut-parleurs et les tweeters et une conception à «surface affleurante» qui minimise les bordures. Le XH90 n’a pas ces avantages, mais il sera à la place rendu compatible avec 4K 120fps via une future mise à jour logicielle.

Les deux téléviseurs disposent d’une atténuation du rétroéclairage local et d’un HDR. Ils viennent avec des écrans allant de 55 à 85 pouces, et il y a un modèle XH90 de 49 pouces supplémentaire qui a moins de fonctionnalités que les autres.

Téléviseurs 4K HDR XH85, XH81, XH80

Sony XH80.

La série XH8x doit se passer de gradation de rétroéclairage sophistiquée ou d’OLED, nous examinons donc probablement les ensembles d’entrée de gamme ici. Tous prennent toujours en charge 4K HDR grâce au processeur X1.

Sony XH81 et XH85.

Le XH85 sera disponible en versions 49 et 43 pouces, tandis que le XH81 sera disponible en modèles allant de 43 à 65 pouces en diagonale. Le XH80 commence également à 43 pouces, mais va jusqu’à 85 pouces.

Il existe également un modèle d’entrée de gamme X70 4K sans HDR qui ne dispose pas d’Android TV, avec des tailles allant de 43 à 65 pouces.

TCL

TCL est connu pour ses téléviseurs abordables mais excellents, alors espérons qu’il en sera de même pour les trois nouveaux ensembles annoncés au CES. Tous disposent de la dernière version d’Android TV, de la technologie Quantum Dot, de Dolby Atmos et Dolby Vision et de la commande vocale en champ lointain.

Les ensembles seront d’abord disponibles en Europe et en Australie au T2 et viendront dans d’autres régions plus tard. Les prix n’ont pas encore été annoncés.

TV TCL QLED 8K X915

La chose la plus excentrique trouvée dans le X915 est certainement la caméra rétractable qui sort lorsque vous y êtes invité, vous permettant d’appeler par vidéo vos proches sur grand écran. En dehors de cela, le téléviseur peut augmenter le contenu régulier à 8K. La gradation locale améliore le contraste, une certification IMAX Enhanced est censée garantir une qualité d’image de type cinéma et une barre de son intégrée alimentée par Onkyo devrait offrir une “expérience d’écoute extraordinaire”. Le X915 sera disponible en versions 75 et 65 pouces.

Téléviseur TCL QLED C815 et C715

Les C815 et C715 sont des modèles 4K réguliers et n’ont donc pas toutes les cloches et les sifflets vus sur le X915, mais ce sont toujours de superbes ensembles. Ils omettent la caméra rétractable et la gradation locale, et la barre de son Onkyo intégrée est absente du C715.

La gauche: C715. Droite: C815.

Le C815 aura des options d’écran de 75, 65 et 55 pouces tandis que le C715 sera disponible en modèles de 65, 55 et 50 pouces.

TiVo

TiVo veut prendre NVIDIA de front car il a annoncé un dongle équipé d’Android TV. Le TiVo Stream 4K se branche directement à l’arrière de votre téléviseur existant et vous permet de diffuser du contenu à partir de n’importe quel fournisseur que vous pourriez demander. Il comprend même une sélection d’émissions et de films gratuits de TiVo +. Vous pouvez le contrôler via une télécommande de marque TiVo dotée d’un microphone intégré. Le TiVo Stream 4K sera lancé en avril 2020 et coûtera 49 $ pour une durée limitée – après cela, il en coûtera 69 $. En savoir plus sur le dongle dans notre couverture précédente.