Chaque nouvelle fonctionnalité intéressante de Google Maps que vous devriez connaître après l’énorme mise à jour de ce mois-ci – .

Cette année marque le 15e anniversaire du lancement de Google Maps, et je dois dire d’emblée que je suis certainement surpris de voir à quel point j’en suis venu à compter sur la version iOS de l’application bien plus que sur le propre Apple cartographier le produit au fil des ans – et pas seulement pour m’aider à naviguer d’un point à un autre. Comme plus d’un milliard d’autres personnes dans le monde, je dépends maintenant de Google Maps pour tout, des directions à la simple obtention de plus d’informations sur le monde qui m’entoure, en passant par l’ouverture d’une «page» d’entreprise dans Maps pour passer rapidement un appel. à partir de là, pour vérifier les heures d’ouverture, voir ce qui m’entoure, partager des ETA avec des amis et des proches, et bien plus encore.

En l’honneur d’atteindre un tel jalon de bon augure en 2020, Google a dévoilé une énorme nouvelle mise à jour pour le service qui comprend un nouveau look (avec une nouvelle icône d’application mobile) ainsi qu’une multitude de nouvelles fonctionnalités intégrées au produit lui-même. Voici un aperçu de tout ce qui est nouveau dans les versions Android et iOS de Google Maps, y compris les cinq nouveaux onglets auxquels vous devriez maintenant avoir accès qui vous ouvriront tellement plus de fonctionnalités Google Maps. Ils s’appellent Explorer, Commute, Saved, Contribute et Updates.

Voici ce que chacun de ces cinq onglets, que vous pouvez voir dans l’animation ci-dessus, vous aidera à accomplir:

Explorer: Cet onglet est destiné à vous fournir les informations dont vous avez besoin avant d’avoir réellement besoin d’une carte pour vous y aider. L’idée étant de sélectionner cet onglet pour trouver un endroit pour le déjeuner ou, par exemple, des options de divertissement de qualité autour de vous. Des informations, des notes, des avis et des détails plus détaillés sur environ 200 millions de lieux à travers le monde seront ensuite révélés, à quel moment vous pourrez alors décider comment vous y rendre réellement.

Commuer: Cet onglet vous aidera à vous assurer que vous êtes sur l’itinéraire le plus efficace pour tout trajet sur lequel vous vous trouvez, que vous soyez en voiture ou en transports en commun. Vous pouvez définir un trajet, obtenir des mises à jour du trafic en temps réel ainsi que des suggestions d’itinéraires alternatifs. De plus, à partir de mars, Google Maps va déployer de nouvelles fonctionnalités dans le monde entier qui s’appuient sur les prévisions d’encombrement que Google a introduites l’année dernière afin que vous puissiez voir à quel point votre trajet en transports en commun est susceptible d’être bondé. Ce qui vient ensuite, ce sont des données externalisées, y compris si les cyclistes ont marqué la température sur ce trajet comme froid ou chaud, et quelles lignes de transport en commun sont dotées d’une assistance d’accessibilité, ont des entrées et des sièges accessibles, un bouton d’arrêt accessible et / ou très visibles Éclairage LED. De plus, dans les régions où les systèmes de transport en commun ont désigné des sections ou des voitures réservées aux femmes, Google Maps aidera à déterminer ces informations et à déterminer si les autres passagers les respectent. Enfin, vous pourrez voir si une ligne de transport en commun dispose de protections de sécurité suffisantes.

Enregistré: Il s’agit de l’onglet où, comme son nom l’indique, vous pouvez «enregistrer» les lieux importants que vous avez visités – ou que vous souhaitez visiter! Particulièrement utile pour un prochain voyage ou pour planifier des vacances.

Contribuer: Les données de crowdsourcing de Google Maps sont disponibles ici. Il est très judicieux pour Google d’ajouter quelque chose comme ça, car c’est là que vous chercheriez probablement à trouver des informations sur les routes, les monuments et les entreprises locales auprès de personnes qui vivent où vous voyagez. Les utilisateurs partageront tout, des avis sur les entreprises aux photos (ainsi que les endroits que les utilisateurs identifient qui manquent dans Google Maps) ici.

Mises à jour: Étant donné qu’il y aura désormais de nombreuses nouvelles activités et données dans Google Maps grâce à toutes ces nouvelles cloches et sifflets, Google a également décidé de faire de cet onglet une sorte de flux de ce qui se passe dans l’application à tout moment. Vous pouvez appuyer ici pour consulter les spots incontournables d’experts locaux, ainsi que pour discuter directement avec les entreprises afin d’obtenir des réponses à vos questions.

Comme si tout cela ne suffisait pas à souligner à quel point Google Maps est devenu complet au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis son lancement, Google dit qu’il étendra également la fonction Live View qui a été introduite l’année dernière, qui combine des images du monde réel de Google Street View, ainsi que la puissance de l’apprentissage automatique et des capteurs de smartphone.

Live View dans Google Maps montre désormais aux utilisateurs leur environnement, avec les directions superposées en réalité augmentée. Dans les mois à venir, des fonctionnalités supplémentaires vont être testées, selon Google, “en commençant par une meilleure assistance chaque fois que vous recherchez un lieu. Vous pourrez voir rapidement à quelle distance et dans quelle direction se trouve un lieu. “

La fonctionnalité @GoogleMaps préférée de Mary est «Live View»

Avec Live View, vous pouvez voir les directions placées dans le monde réel ainsi qu’une petite mini carte en bas de votre écran 🤳🗺️

Regardez la vidéo ci-dessous pour savoir comment l’utiliser 👇 pic.twitter.com/0l47Ki4v5l

– Google UK (@GoogleUK) 7 février 2020

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.