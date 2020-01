Chaque nouvelle fonctionnalité passionnante de l’appareil photo Galaxy S20 vient de fuir … sauf celle que nous voulons voir le plus – .

Le Galaxy S20 n’est pas différent de ses prédécesseurs en matière de fuites. Avec près d’un mois avant le lancement officiel, nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet. Cette seule semaine nous a apporté quelques révélations majeures sur le Galaxy S20, ainsi que des confirmations de rumeurs précédentes… et ce n’est que mardi. Nous avons vu des photos et des vidéos du Galaxy S20 + dans la nature ainsi que des spécifications détaillées pour les trois combinés, y compris le Galaxy S20 Ultra 5G, qui sera la version S20 la plus chère de l’année. Sans surprise, les spécifications de l’appareil photo ont fuité pour les trois téléphones, tout comme la plupart des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo que Samsung a créées pour les nouveaux produits phares. Le seul secret qui reste est la fonction de caméra la plus excitante du Galaxy S20, qui sera exclusive au téléphone le plus cher.

Deux fuites ont révélé les spécifications de la caméra du Galaxy S20, de Ice Universe et de Max Weinbach. Le premier a publié le tweet suivant qui résume les systèmes de caméras de chaque téléphone:

S20: 12MP + 64MP + 12MP

S20 +: 12MP + 64MP + 12MP + ToF

S20U: 108MP + 48MP + 12MP + ToF

– Univers de glace (@UniverseIce) 14 janvier 2020

Cela indique également que le jeu de tir rumeur de 108 mégapixels sera exclusif au S20 Ultra.

Séparément, Weinbach a montré la conception attendue de la caméra S20 Ultra, avec la caméra périscope qui aidera le téléphone à offrir un zoom hybride 100x:

Le démontage virtuel de Weinbach de l’application appareil photo Galaxy S20 + chez les développeurs xda mentionne également le tireur de 108 mégapixels, et il dit que l’objectif périscope sera exclusif au téléphone Ultra. Il s’agit d’un démontage virtuel, car les informations proviennent de la source qui a partagé les photos réelles du combiné. Voici les spécifications réelles du système de caméra arrière S20 +, en fonction de cette fuite:

Appareil photo principal: Sony IMX 555, taille de pixel 12MP 1,8 μm

Appareil photo secondaire: Samsung ISOCell S5KGW2, 64MP

Appareil photo tertiaire: Samsung ISOCell S5K2LA

Caméra quaternaire: inconnue

Caméra avant: Sony IMX 374; même capteur 10MP que le Galaxy S10 / Note 10; prend en charge l’enregistrement vidéo 4K 60fps

En ce qui concerne les fonctionnalités, le rapport révèle que le Galaxy S20 prendra en charge l’enregistrement vidéo 8K à 30fps, ainsi que 4K 60fps et d’autres modes. La fonction de microphone zoom avant, introduite avec la série Galaxy Note 10, sera également disponible sur les téléphones S20. De même, une fonction d’angle selfie intelligente permettra à la caméra de perforation orientée vers l’avant de détecter le nombre de personnes dans la prise de vue et de passer en mode grand angle si nécessaire.

Le mode photo à prise unique ressemble à un gadget que vous pourriez ne pas utiliser dans la vie réelle. La prise unique vous permet de vous déplacer avec le téléphone et l’appareil photo prend des photos et des vidéos au hasard. Vous pouvez voir une démo dans la vidéo ci-dessous.

Il existe également un mode Pro Video qui vous permet de prendre des clips plus professionnels, mais le mode ne fonctionnait pas sur le prototype S20 +. Le mode rumeur Director’s View, qui vous permet d’enregistrer avec chaque objectif arrière séparément, n’est pas inclus dans cette version de l’application appareil photo, note le rapport.

Bien sûr, le zoom hybride 100x Space Zoom avancé dont nous avons parlé plus tôt est manquant, et c’est parce que les Galaxy S20 + et S20 n’auront pas de lentilles périscopes, nous devrons donc attendre les fuites du Galaxy S20 Ultra pour le voir en action.

Source de l’image: Zach Epstein, .

