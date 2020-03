Chaque oeuf de Pâques DCEU et référence dans le film Harley Quinn

Voici notre guide de tous les oeufs de Pâques DCEU et références dans Oiseaux de proie. Mettant en vedette Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Birds of Prey est essentiellement une spin-off de Suicide Squad. Il se déroule entièrement à Gotham City, bien qu’il soit curieusement absent des membres de la famille Bat. Comme pour tout blockbuster de super-héros, cependant, le film est rempli d’oeufs de Pâques.

La majorité de ces œufs de Pâques sont naturellement liés à Harley Quinn et au Joker. Ils reflètent le fait qu’il ne s’agit que d’oiseaux de proie; en réalité, c’est une bande dessinée de Harley Quinn en gros, avec toute la folie et la folie que les lecteurs de ces bandes dessinées reconnaîtront. Dans une interview avec CBR en 2016, l’éditeur de DC Jim Lee a noté que Harley était devenu le “quatrième pilier” de DC Comics, rejoignant Batman, Superman et Wonder Woman. Bien que Suicide Squad n’ait pas été un succès fulgurant, Margot Robbie a été universellement félicitée et son costume Harley Quinn est devenu la tenue d’Halloween la plus populaire cette année-même Sarah Sarah Gellar a pris le relais. DC espère donc clairement que l’histoire pourra se répéter sur grand écran, Harley devenant un attrait majeur pour le public.

À la lumière de cela, examinons de plus près le dernier chapitre de l’Univers étendu DC et explorons tous ses œufs de Pâques et ses références subtiles.

24. L’origine animée originale de Harley Quinn

Birds of Prey présente avec précision la trame de fond de Harley Quinn, avec quelques clichés levés directement de Suicide Squad pour assurer une forte continuité ici. Mais cela va beaucoup plus loin, en explorant l’enfance abusive de Harley – et son père qui l’a échangée contre une canette de bière. Les téléspectateurs attentifs remarqueront que la bière s’appelle «DINI», une référence au créateur de Harley, Paul Dini. Ce n’est pas le seul clin d’œil aux créateurs de Harley, avec deux flics appelés Dimm et Tini (échangez les premières lettres de noms qui honorent à la fois Paul Dini et Bruce Timm). Plus tard, la télévision de Renee Montoya montre une image d’Arleen Sorkin en arlequin dans Days of Our Lives; c’était en fait l’inspiration pour Harley, et Sorkin l’a exprimée dans Batman: The Animated Series.

23. Les animaux domestiques de Harley sont directement sortis des bandes dessinées …

Les hyènes de Bernie le castor et de Harley sont toutes deux des éléments établis de la tradition de Harley Quinn. Comme dans Birds of Prey, la version bande dessinée de Bernie est un animal en peluche dont Harley est convaincu qu’il peut parler – il a même eu des arcs de personnage et est apparemment assez excité. Les hyènes de Harley Quinn, quant à elles, ont été introduites dans Batman: The Animated Series, où elles étaient une version tordue des animaux de la famille. Comme Harley elle-même, ils sont passés aux bandes dessinées et maintenant au grand écran.

22. Harley a une chose pour Bruce Wayne

Les hyènes de Harley sont traditionnellement nommées Bud et Lou, d’après Abbot et Costello. Dans les séries d’animation et les bandes dessinées, ces noms ont été choisis par le Joker – ce qui signifie qu’ils ne seraient vraiment pas appropriés pour un film où Harley se remet de son ex. Au lieu de cela, dans le DCEU, Harley a nommé sa seule hyène pour animaux de compagnie “Bruce” – après “ce mec Wayne hunky.” Harley a clairement quelque chose pour Bruce Wayne, même en portant le nom “Bruce” sur une étiquette de chien.

21. Changements de costumes d’Harley Quinn

Birds of Prey rend hommage à presque tous les looks précédents de Harley Quinn. Son costume traditionnel est montré dans un flashback animé, et la tenue de roller-ball est soulevée directement de Harley Quinn # 1 de 2013 (le numéro “92” fait référence à l’année de ses débuts dans Batman: The Animated Series). De manière amusante, Harley décide qu’elle veut garder la tenue de Suicide Squad, affirmant qu’elle a une “valeur sentimentale”. Remarquez un katana dans la boîte de goodies de Harley à Amusement Mile (elle a travaillé avec Katana dans Suicide Squad). Bien que ce ne soit probablement pas la véritable lame de Katana, cela suggère que Harley aimait l’arme et voulait la sienne.

20. Quelques hochets d’injustice hilarants

Birds of Prey reprend une grande partie de son style et de son ton de la série Injustice de Tom Taylor. En fait, une scène est jouée directement à partir de ces bandes dessinées, avec Harley Quinn prenant d’assaut un poste de police. Même le dialogue est parfaitement précis. “Je voudrais signaler un crime terrible”, ironise Harley, avant de déclencher le chaos au sein du département de police de Gotham City.

19. Harley Quinn connaît le côté est

Dans une scène, Harley Quinn commente qu’elle connaît Gotham’s East Side mieux que quiconque. C’est la partie la plus pauvre de Gotham, et la fameuse Crime Alley – site des meurtres de Wayne – y est située. Le Joker n’a jamais été massivement actif dans l’East Side, ce qui peut laisser entendre que le couvent qu’Harley a fréquenté alors qu’il était enfant s’y trouvait. Bien sûr, Harley Quinn n’est pas nécessairement un narrateur fiable, donc les religieuses n’ont peut-être pas été aussi mauvaises qu’elle le prétend.

18. Harley a voté pour Bernie Sanders

Selon la liste des “griefs” que Black Mask a avec elle, Harley Quinn a voté pour Bernie Sanders. Cela ne veut peut-être pas dire quoi que ce soit sur les tendances politiques de Harley; étant donné qu’elle est fantasque, elle a peut-être voté pour Bernie simplement parce que son nom lui rappelait son castor.

17. L’absence du Joker semble indiquée

Harley Quinn passe la totalité des oiseaux de proie à se battre pour sortir de l’ombre du Joker. Curieusement, cependant, il n’y a pratiquement aucune allusion au Joker de Jared Leto; toutes les animations montrent une version beaucoup plus traditionnelle du Clown Prince of Crime, et Harley évoque ses surnoms de bande dessinée lorsqu’elle essaie d’impressionner Cassandra Cain. La version de Leto du Joker n’était pas exactement un succès dans Suicide Squad, et il y a eu des spéculations intenses sur sa refonte. Son absence délibérée, même soigneusement excisée dans des flashbacks de Suicide Squad, semble laisser entendre que ce sera effectivement le cas.

16. Harley détruit les produits chimiques ACE

Harley annonce un changement dans son statut relationnel en détruisant ACE Chemicals, l’usine où le Joker est né et où elle s’est transformée. ACE Chemicals est une partie établie de la DCEU, cet emplacement spécifique apparaissant dans Suicide Squad. Billy Batson a exercé ses super-pouvoirs dans une autre usine ACE Chemicals à Shazam! ainsi que.

15. Harley se dirige vers le parc d’attractions

Plus tard dans le film, lorsque Harley a besoin d’un endroit pour organiser une rencontre, elle choisit le gazon du Joker – Amusement Mile. Un parc d’attractions abandonné dans le nord de Gotham, c’est traditionnellement la base d’opérations du Joker, plus célèbre pour son rôle dans The Killing Joke. Il semble que le Joker ait décidé de laisser cela à Harley, car il a sorti tout son équipement et a laissé une caisse remplie des quelques affaires de Harley. Regardez attentivement et vous apercevrez “HAHAHAHAHAH” griffonné sur un mur dans un style similaire au rire du Joker dans The Dark Knight Returns. Il ressemble également aux tatouages ​​distinctifs du Leto’s Joker.

14. Le créateur du Joker obtient un signe de tête subtil

Il y a une mention jetable de Robinson Park, un lieu Batman classique nommé d’après Jerry Robinson, l’homme qui a créé le Joker. Cela a même été mentionné dans le Joker de Todd Phillips – mais, bien sûr, cela ne signifie pas que ces films existent dans le même univers. Ils ne le font certainement pas.

13. L’histoire familiale de Black Canary

Birds of Prey réécrit la trame de fond de Dinah Drake, révélant qu’elle est le deuxième Black Canary – ayant hérité de ses pouvoirs de sa mère. Il semble que l’original Black Canary était un justicier de Gotham, probablement bien avant que Bruce Wayne ne porte le capot. Cette histoire révisée est une façon intelligente de gérer l’origine confuse des bandes dessinées de Black Canary. Dans les bandes dessinées, Black Canary est restée active et jeune pendant si longtemps DC a retracé son histoire pour révéler qu’il y avait eu deux Black Canaries après tout.

12. Le cri des Canaries est déchaîné

Black Canary obtient l’une des scènes clés de Black Canary, lorsque les filles sont entourées par les hommes de main de Black Mask. Elle déchaîne son Canary Cry pour la première fois, une attaque sonore dévastatrice qui fait exploser le gang de Black Mask. La scène est évocatrice de celle de Tom Taylor’s Injustice: Year Two, et l’auteur de la bande dessinée était ravi de la voir sur grand écran.

11. Première tenue des Canaries noires

Les costumes de super-héros sont rarement pratiques, surtout les femmes. Dans les bandes dessinées, Black Canary est bien connu pour courir en collants résille; en fait, cela se transforme souvent en quelque chose d’un bâillon, avec des héros reconnaissant qui est venu à leur aide dès qu’ils voient ses jambes. Birds of Prey honore cela dans la tenue de club de Dinah, mais le laisse tomber rapidement pour une tenue plutôt adaptée au combat.

10. La trame de fond de Huntress est assez précise dans les bandes dessinées

L’histoire d’origine de Huntress est librement adaptée de la série limitée Batman / Huntress: Cry for Blood de Greg Rucka. Là, elle a été dépeinte comme un membre de la famille Bertinelli qui a vu toute sa famille être abattue par un gang rival de Gotham et a juré de se venger des auteurs. La mini-série The Huntress: Year One a en outre établi qu’Helena a ensuite été élevée en Sicile, une idée reproduite dans Birds of Prey. La plupart des autres détails ont été modifiés.

9. Il n’y a qu’un seul signe à l’origine de la bande dessinée de Cassandra Cain

Cassandra Cain n’a absolument aucun rapport avec le fait que son homologue de la bande dessinée soit orpheline (franchement, l’écrivain Christina Hodson pourrait tout aussi bien se faire un nouveau nom). Il n’y a qu’un clin d’œil à la Cassandra dans les bandes dessinées, en ce qu’elle a initialement du mal à parler à Montoya – une référence au fait que la bande dessinée Cassandra est en fait muette.

8. Un oeuf de Pâques subtil de lierre de poison

Le plus grand amour de Harley Quinn n’est pas vraiment le Joker – c’est Poison Ivy, et il y a en fait un clin d’œil cool à elle dans Birds of Prey. Le premier est au début, lorsque Harley se souvient que son cœur était brisé avant de rencontrer le Joker. Elle se souvient de deux gars et d’une fille – et la fille est animée exactement dans le style de Poison Ivy dans Batman: The Animated Series. L’implication claire est que la romance DCEU entre Harley Quinn et Poison Ivy est différente des bandes dessinées, parce que les deux se sont réellement rencontrés pour la première fois bien avant que Harley ne devienne un super-vilain. C’est une configuration claire pour une réunion, et en effet la réalisatrice Cathy Yan a dit qu’elle aimerait explorer cette romance dans une suite.

7. Un méchant Ivy Poison fait subtilement ses débuts

Renee Montoya est suspendue des forces de police par un flic sale nommé Tim Munroe, joué par Derek Wilson. Les téléspectateurs peuvent être pardonnés de ne pas réaliser que Munroe est en fait un personnage établi dans les bandes dessinées; c’était un officier de police corrompu qui a tué un orphelin que Poison Ivy protégeait. Inutile de dire qu’Ivy a pris sa revanche.

6. La trame de fond du masque noir

Dans une scène, Black Mask se déchaîne furieusement sur ses antécédents familiaux – et c’est entièrement précis pour la bande dessinée. Selon Black Mask, il aurait dû hériter de la Janus Corporation (le logo est affiché plusieurs fois en arrière-plan, généralement avec le “J” caché). Janus était la société mère d’ACE Chemicals dans les bandes dessinées, et il y a en fait un œuf de Pâques de Janus Corporation dans Justice League, lorsque Batman et un Parademon se battent sur un panneau pour Janus Cosmetics.

5. Amis, Romains, compatriotes

Bien sûr, Birds of Prey est incapable de résister à faire un certain nombre de gags sur le vrai nom de Black Mask, “Roman Sionis”. Le plus amusant est celui où il s’adresse à ses voyous dans une variante de la formule “Amis, Romains, compatriotes” créée par William Shakespeare dans sa pièce Julius Caesar.

4. Black Mask et The False Face Society

Tout comme dans les bandes dessinées, Black Mask est obsédé par les têtes et les masques; ses voyous portent tous des masques fous dans leur attaque contre Amusement Mile, laissant entendre qu’ils sont la “False Face Society” des bandes dessinées. Concepteur de production K.K. Barrett fait une apparition en tant que Dr Aguilar, le scientifique qui donne à Black Mask une injection de botox.

3. Les diamants sont le meilleur ami d’une fille

À un moment donné, Harley Quinn souffre d’une commotion cérébrale et se rêve dans un intermède musical classique dans lequel elle interprète Marilyn Monroe en chantant «Les diamants sont le meilleur ami d’une fille». Le tout est un hommage aux Gentlemen Prefer Blondes de 1953. Dans une méta-touche amusante, ce n’est pas la première fois qu’Ewan McGregor apparaît dans une adaptation de ce numéro; il a également été présenté dans Moulin Rouge !, avec le personnage de McGregor tombant amoureux de Satine de Nicole Kidman pendant la chanson.

2. Un Captain Boomerang Cameo – Sort Of

Lorsque Harley Quinn se déchaîne dans le poste de police, elle s’arrête pour déclarer qu’elle reconnaît un visage sur une affiche recherchée. C’est le capitaine Boomerang de Jai Courtney, de Suicide Squad. Il semble que Harley ne soit pas le seul ancien membre de l’équipe à avoir quitté Belle Reeve. La romanisation de Suicide Squad étoffe la trame de fond du capitaine Boomerang, révélant qu’il avait déjà affronté le Flash à plusieurs reprises avant que le capitaine Boomerang ne se retrouve à Belle Reve; la canonicité de la romanisation est contestée, mais cela peut suggérer qu’il est déjà retourné à Central City pour un autre tour.

1. Un bâillon sur la série animée Harley Quinn

Enfin, bien que Birds of Prey n’ait pas de scène post-crédits, il propose une voix off amusante de Harley. Êtes-vous toujours des nuls assis là? Bien. Puisque vous l’avez collé aussi longtemps, je vais vous dire un secret secret super duper. Tu ne peux le dire à personne. D’accord. Saviez-vous que Batman f-. “L’audio s’arrête à ce stade, laissant la plupart des téléspectateurs se demander ce que Harley a dit. Les fans de la série animée Harley Quinn DC Universe obtiendront la blague, cependant; là, Harley a maintes fois insisté pour que Batman f **** chauves-souris. Son bâillon répété n’a jamais réussi à pénétrer sous la peau du chevalier noir.

