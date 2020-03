Chaque œuf de Pâques et blague cachée dans la suite

Shaun le mouton: Farmageddon, Le deuxième film de Shaun the Sheep d’Aardman Animation, est rempli de œufs de Pâques et de références à d’autres histoires de science-fiction sur plusieurs supports. Rejoignant les rangs du premier film d’invasion extraterrestre de Shaun le mouton, Farmageddon rend hommage au genre Science Fiction en diffusant des blagues cachées dans le film qui font référence aux livres, films et émissions de télévision de science-fiction innovants et classiques qui l’ont précédé.

Basé sur la série télévisée animée en stop-motion du même nom, Shaun the Sheep 2 suit Shaun (Justin Fletcher) et son troupeau de moutons à Mossy Bottom Farm alors qu’ils recherchent de nouvelles formes de plaisir et évitent l’œil sévère des fidèles du fermier chien, Blitzer (John Sparkes). Lorsque l’étranger Lu-La (Amalia Vitale) s’est accidentellement écrasé près de Mossy Bottom Farm, la ville de Mossingham connaît une vague de tourisme lié aux extraterrestres, ce qui donne à The Farmer (John Sparkes) l’idée de construire un parc à thème extraterrestre appelé Farmageddon . Alors que The Farmer met le troupeau de moutons au travail pour construire son parc à thème de qualité inférieure, Shaun essaie d’aider Lu-La à trouver son vaisseau spatial afin qu’elle puisse retourner sur sa planète d’origine avant d’être capturée par l’agent Red (Kate Harbour), le chef de la Ministère de la détection des étrangers déterminé à prouver l’existence d’étrangers.

Bien que la série existe dans le même univers que la franchise Wallace et Gromit, le monde de Shaun the Sheep fonctionne très différemment de son prédécesseur en stop-motion puisque les résidents de Mossy Bottom Farm, y compris les personnages humains, ne parlent jamais en phrases complètes et ne communiquent jamais à travers une succession de grognements et de gestes. Dans une franchise où la communication est rendue encore plus compliquée sans l’utilisation d’un langage approprié, Shaun the Sheep: Farmageddon excelle par l’utilisation de blagues visuelles et auditives réparties tout au long du film d’animation, faisant allusion à ces histoires bien connues d’invasion extraterrestre.

Les X-Files

Bien que la plaisanterie cachée ait peut-être été manquée par de nombreux jeunes téléspectateurs, Shaun the Sheep 2 présente un œuf de Pâques hilarant de la série télévisée de science-fiction de Fox The X-Files, qui contient l’une des chansons à thème les plus mémorables composées par Mark Snow. Dans Farmageddon, cette chanson thème peut être brièvement entendue sifflée par le personnage le plus susceptible de la connaître, l’agent rouge du ministère de la Détection des étrangers.

Après que l’agent Red a acquis le vaisseau spatial de Lu-La, elle le transporte, avec le mystérieux appareil en forme d’oeuf qui active le navire, jusqu’à la base secrète du ministère. Souhaitant ranger l’appareil dans son bureau, l’agent Red siffle la chanson thème X-Files, qui sert de code d’accès dans son bureau. La scène est d’autant plus intelligente que vous réalisez à quel point la série télévisée X-Files doit être pertinente pour l’agent Red par rapport à sa propre histoire de vie. En tant que fonctionnaire du gouvernement dont on a ri auparavant pour avoir cru en l’existence de la vie extraterrestre, son parcours ressemble étroitement au voyage des agents du FBI Mulder et Scully, qui ont souvent été ridiculisés pour leurs croyances.

Docteur Who

En tant que film basé sur une série télévisée en stop-motion originaire de Grande-Bretagne, Shaun the Sheep: Farmageddon a naturellement décidé de rendre hommage à l’une des principales séries de science-fiction britanniques sur l’exploration spatiale et les extraterrestres, le classique culte de la BBC, Doctor Who. Bien sûr, l’un des grands ennemis du Docteur est l’espèce malveillante des Daleks, qui fait une brève apparition dans Shaun le mouton 2. Lorsque le troupeau de moutons de Shaun tente d’entrer à Farmageddon, ils prétendent être des cosplayers et se déguisent en robots pour entrez dans le parc d’attractions sur le thème des extraterrestres sans être détecté par The Farmer. Alors que deux des moutons apparaissent comme des robots de base fabriqués à partir de poubelles et d’autres articles ménagers, l’un des moutons se déguise en Dalek, la race extraterrestre minuscule mais vicieuse qui habite les machines de type char. Derrière son costume, les moutons bêlent même dans le timbre de la devise de Dalek “Exterminate!” comme une blague supplémentaire pour le fandom Doctor Who.

H.G. Wells

H. G. Wells, le génie littéraire derrière les romans de science-fiction classiques tels que La guerre des mondes, La machine à voyager dans le temps et L’Homme invisible, a été connu à travers les temps modernes comme le «père de la science-fiction». Malgré le fait que les espèces exotiques dans Shaun the Sheep 2 ne sont pas hostiles, il est logique qu’un film représentant une espèce exotique venant sur Terre devrait rendre hommage à l’écrivain responsable de l’une des premières histoires d’invasion extraterrestre jamais mises sur papier. . Dans la scène d’ouverture de Farmageddon, le vaisseau spatial de Lu-La passe au-dessus de la ville de Mossingham, offrant une belle vue sur tous les magasins et établissements locaux de la communauté rurale. À côté du restaurant Forest Fast Foods, il y a un panneau pour un magasin automobile appelé H.G.Wheels, qui est clairement un cri à l’écrivain anglais connu pour ses histoires classiques de science-fiction.

Arrivée

Shaun the Sheep 2 contient également un œuf de Pâques du film de Denis Villeneuve, acclamé par la critique, qui suit le professeur de linguistique Louise Banks (Amy Adams) alors qu’elle essaie de communiquer avec une race extraterrestre arrivée sur Terre. Lorsque Shaun et le troupeau de moutons ont un penchant pour la malbouffe, Shaun se faufile dans la maison du fermier et commande trois pizzas pour lui-même et son troupeau au joint de restauration rapide local de Mossingham, Forest Fast Foods. Lorsque les pizzas sont livrées, cependant, elles ont déjà été mangées par Lu-La, qui s’est glissé dans le sac du livreur alors qu’il ne regardait pas. Lorsque Shaun ouvre la boîte à pizza, il découvre qu’elle est vide en dehors d’une tache de graisse, qui ressemble remarquablement aux logogrammes d’Arrivée. Étant donné que les symboles représentent la langue étrangère écrite que le professeur Banks utilise pour communiquer avec les heptapodes, il semble presque que Lu-La essaie de parler à Shaun à travers le symbole dans la boîte à pizza.

Signes de M. Night Shyamalan

L’une des blagues cachées de Shaun the Sheep: Farmageddon est un cri au film d’horreur extraterrestre de 2002 de M. Night Shyamalan, Signs. Dans le film, il y a une scène où Merrill Hess (Joaquin Phoenix) regarde une émission de nouvelles, qui rapporte une observation d’OVNIS planant au-dessus de Mexico. Quand on pense que les extraterrestres ont quitté la zone, un oiseau est pris sur une bande qui frappe quelque chose en l’air et tombe mort, insinuant que le vaisseau spatial extraterrestre est toujours présent et est masqué par un champ de force invisible.

Une scène dans Shaun the Sheep 2 imite ce moment exact de Signs, lorsque Shaun et Lu-La voyagent à travers la forêt à la recherche du «zoom-zoom», le vaisseau spatial perdu de Lu-La. Alors que Lu-La commence à reconnaître son environnement, Lu-La entraîne Shaun dans une clairière vide dans les bois, l’étreint par gratitude et disparaît à l’intérieur d’une structure invisible. S’il n’était pas déjà clair pour les téléspectateurs que le vaisseau spatial de Lu-La a un dispositif de camouflage, un oiseau d’argilation frappe le côté du navire invisible et glisse lentement vers le bas de l’avion jusqu’à ce qu’il touche le sol. Conformément à la note G du film, l’oiseau de Farmageddon semble survivre à l’impact, bénéficiant de circonstances plus chanceuses que l’oiseau de Signs.

2001: Une odyssée de l’espace

Non seulement Shaun the Sheep 2 puise-t-il des influences dans les films de science-fiction modernes, mais il contient également des références à certains films de science-fiction classiques, dont 2001 Kuenick Kubrick: A Space Odyssey. Après que le fermier ait découvert des panneaux de récolte dans sa cour, le fermier est frappé par l’idée d’utiliser ses terrains comme site pour un parc d’attractions sur le thème des extraterrestres qui attirera tous les fanatiques extraterrestres visitant la ville de Mossingham. Distrait par son nouveau système de rémunération, le fermier oublie qu’il fait griller du pain et que son pain grillé est complètement noir. Accompagné de 2001: l’hymne d’une odyssée de l’espace, «Également sprach Zarathustra» composé par Richard Strauss, le toast monte lentement du grille-pain ressemblant à 2001: un monolithe de Space Odyssey, un mystérieux artefact extraterrestre qui a été utilisé pour surveiller l’humain course à travers le temps.

E.T. de Steven Spielberg

L’une des scènes les plus célèbres du film de science-fiction classique de Steven Spielberg, E.T. l’Extraterrestre reçoit un signe de tête subtil au sein de Shaun le mouton: Farmageddon. Lorsque Shaun et Lu-La quittent la ferme pour chercher le vaisseau spatial de Lu-La, ils repèrent un vélo avec un panier en osier laissé sans surveillance appuyé contre un bac de recyclage. Avec une attention particulière portée à la bicyclette, Shaun et Lu-La échangent un regard complice comme pour insinuer qu’il y aurait une recréation de l’E.T. scène de vélo. Cependant, la photo suivante montre que Lu-La et Shaun ont choisi le bac de recyclage comme leur moyen de transport préféré, laissant le vélo derrière. Bien que cela puisse sembler une déception pour E.T. les fans, le bac de recyclage frappe un ralentisseur et vole devant une publicité pour The Moon Inn, qui est une grande image d’une pleine lune, recréant la scène de ce film classique des années 80 avec le spin unique de Farmageddon.

Rencontres du troisième type

Les influences des Rencontres du troisième type de Steven Spielberg peuvent être repérées dans Shaun the Sheep 2, en particulier dans les scènes impliquant le personnage extraterrestre Lu-La. Lorsque Lu-La atterrit dans une forêt juste à l’extérieur de la ville rurale de Mossingham, le vaisseau spatial s’ouvre et Lu-La sort du vaisseau spatial avec une intense lumière vive rayonnant derrière elle, permettant seulement à sa silhouette d’être visible par le spectateur. Non seulement c’est un cri à la scène dans Close Encounters of the Third Kind lorsque les extraterrestres sortent du vaisseau spatial, mais Lu-La elle-même présente certaines similitudes avec le vaisseau mère dans Close Encounters of the Third Kind.

À Farmageddon, l’une des nombreuses compétences de Lu-La comprend la capacité d’imiter les sons. De l’imitation d’un klaxon de train au rire maladroit de Shaun, Lu-La correspond à l’expression tonale exacte du son d’origine, qui est similaire à la scène de Close Encounters of the Third Kind lorsque les extraterrestres tentent de communiquer avec les scientifiques en leur enseignant leur vocabulaire tonal de base avec des lumières et des sons provenant du vaisseau-mère.

Alors que certaines des références Sci-fF iront au-dessus des têtes du public cible principal de Shaun le Mouton 2, les œufs de Pâques cachés dans Shaun le mouton: Farmageddon aller au-delà de son service aux fans en incluant des blagues que les gens de tous âges apprécieront. Alors que certains enfants peuvent ne pas comprendre les références maintenant, le film présente la possibilité qu’elles seront comprises à l’avenir en faisant référence à des histoires classiques de science-fiction qui résisteront très probablement à l’épreuve du temps.

