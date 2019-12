Chaque oeuf de Pâques Star Wars dans la finale de la saison

Le MandalorienLa finale épique de la saison est généralement remplie d'œufs de Pâques et fait un clin d'œil au monde plus vaste de Star Wars. Avec la première saison de The Mandalorian maintenant terminée, il est clair que la série Disney + sert en quelque sorte un double objectif parmi la pléthore de nouveaux ajouts du studio au canon de Star Wars. La première consiste à développer et à faire avancer l'histoire de l'univers Star Wars, en s'appuyant sur des histoires passées et en ajoutant plus de contexte à la chronologie établie, tout en continuant à construire un récit plein de nouvelles idées. Et deuxièmement, comme une lettre d'amour à tout Star Wars.

L'épisode final, "Redemption", reprend immédiatement après l'arrivée de Moff Gideon à la fin de la semaine dernière. Mando, Cara Dune et Greef sont immobilisés par un bataillon de Stormtroopers, Baby Yoda est aux mains de l'Empire et Kuiil a été tué. Grâce à la bravoure d'un droïde, aux capacités de Force de Baby Yoda et à une supercherie de jetpack, les héros parviennent à échapper à la mort sur Nevarro et le Mandalorian est chargé de ramener l'Enfant sur sa planète natale, où que ce soit.

En cours de route, bien sûr, la finale de la saison 1 de The Mandalorian trouve le temps de rendre hommage à la trilogie originale de Star Wars de George Lucas et d'apporter certains éléments remarquables des précédentes émissions de télévision animées, Star Wars Rebels et The Clone Wars. Comme cela a été le cas tout au long de la saison, The Mandalorian fournit également plus d'informations sur les petites pépites de savoir. Voici tous les œufs de Pâques et les références de la "Rédemption" du Mandalorian.

Le Stormtrooper Aiming Gag revient

Le Mandalorien a fait bon usage de la blague généralisée de Star Wars que les Stormtroopers sont terribles à viser. L'épisode 3 semblait donner plus de crédit aux meilleurs de l'Impérial, avec le tout premier souffle de Stormtrooper frappant Mando directement sur son armure, mais l'histoire de l'évasion de la prison a présenté l'ancien Sharpshooter de Bill Burr, qui a permis au personnage de Mandalorian et de Burr de confirmer que Les Stormtroopers sont connus comme des tirs notoirement mauvais, même dans l'univers Star Wars.

"Redemption" s'ouvre sur un échange hilarant et banal entre les deux Scout Troopers qui avaient capturé Baby Yoda à la fin du versement de la semaine dernière et, pour passer le temps, le duo a commencé à tirer sur un morceau d'ordure à quelques mètres de là. Ce qui suit est une séquence où les deux hommes échouent douloureusement à atteindre leur cible, conduisant à la maison le trope de visée Stormtrooper d'une manière merveilleusement comique.

Mouvements Stop-Motion de l'IG-11

À l'époque où CGI était aussi courant qu'un film Disney totalisant 1 milliard de dollars, George Lucas et son équipe ont dû s'appuyer sur des méthodes plus traditionnelles de construction de l'univers Star Wars pour la trilogie originale. Ainsi, certaines scènes ont mis en œuvre la technique d'animation en stop-motion dans laquelle les modèles sont filmés image par image avec de légers ajustements entre eux. Un bon exemple de cela est dans le mouvement des AT-AT sur Hoth, avec les jambes saccadées qui avancent un signe d'arrêt révélateur.

Alors que The Mandalorian utilise en grande partie les coffres considérables de Disney pour utiliser des CG à la pointe de la technologie, il y a eu quelques clichés exsudant la sensation de stop-motion, ajoutant une saveur traditionnelle à la série. Le dernier exemple en date vient de la prise de vue de l'IG-11 sur le speeder bike après avoir sauvé Baby Yoda, ajoutant un autre exemple où The Mandalorian a reflété un effet de trilogie original, malgré une technologie plus raffinée à sa disposition. Grâce à IG-11, The Mandalorian apporte également le spray bacta de la bande dessinée Adventures In Wild Space de 2016 en action réelle.

Le blaster E-Web

Mis à part les nombreux Stormtroopers qui bloquent leur chemin, Mando, Cara et Greef semblent particulièrement condamnés lorsque Moff Gideon sort sa (première) arme secrète, le canon blaster E-Web comme on le voit dans The Empire Strikes Back. Ce minigun futuriste peut être repéré en cours d'utilisation par l'Empire pendant la bataille de Hoth, mais a fait des apparitions ultérieures dans Star Wars Rebels, Thrawn: Alliances et une pléthore de matériel consigné au canon de Star Wars Legends.

Évent d'égout d'un nouvel espoir

Cherchant un moyen d'échapper à Gideon et à son énorme blaster, l'équipe de Mando décide de se retirer dans les égouts via une grille dans un mur voisin. Incapable de passer, Cara Dune écarte ses cohortes masculines et essaie de faire exploser la chose, et tout ce plan reflète une séquence du film original Star Wars de 1977. Tout comme le trio de protagonistes du Mandalorian, la princesse Leia et ses sauveteurs sont immobilisés par Stormtroopers, les obligeant à traverser une chute à ordures dans le système d'égout de la Death Star et, tout comme Cara Dune, Leia est obligée de prendre un blaster à la grille afin d'accéder.

Ce n'est qu'un exemple parmi une série d'exemples où The Mandalorian a reflété les scènes de l'étoile de la mort d'A New Hope. Mando et Greef ont copié le plan de “ capture de Wookiee '' et Burg a déclaré qu'il s'attendait à ce que les Mandaloriens soient plus grands, tout comme Leia s'attendait à la même chose d'un Stormtrooper.

Alderaan

Alderaan est une planète puissamment importante dans la mythologie de Star Wars, comme l'une des rares civilisations à résister ouvertement à l'influence de l'Empire et un endroit clé dans le développement de l'Alliance rebelle. Malheureusement, Alderaan a également fait l'objet du premier test d'armes de l'Étoile de la Mort, et la planète est époustouflée à la demande de Grand Moff Tarkin dans Star Wars en 1977. La célèbre planète obtient une mention explicite dans le final de la saison de The Mandalorian, car il est révélé que Cara Dune est originaire d'Alderaan. Non seulement cela explique sa carrière en tant que Rebel Shock Trooper, mais cela explique également pourquoi elle a accepté la mission de Mando immédiatement après avoir découvert qu'il affrontait les Impériaux.

Le siège de Mandalore

La culture mandalorienne a été principalement explorée dans les émissions animées de Star Wars TV, mais la série en direct Disney + a fourni des informations au cours de sa première saison, explorant les implications du retrait de son casque et la valeur élevée accordée à l'armure Beskar. Dans la finale, Moff Gideon révèle son histoire personnelle avec Mando, confirmant que son vrai nom est Din Djarin et nommé le siège de Mandalore lors de la nuit des mille larmes.

Cet événement est mentionné pour la première fois dans Star Wars Rebels, mais devrait jouer un plus grand rôle dans The Clone Wars saison 7, et se produit après que Darth Maul ait essentiellement envahi et pris le contrôle de Mandalore, provoquant une longue série de batailles entre lui et les Jedi. Ce conflit s'est avéré coûteux pour la planète et ses habitants, et est détaillé plus loin dans le roman Ahsoka.

Le flagelleur mental

Lorsque la capture par l'Empire semble imminente, Cara Dune est particulièrement inquiète d'être capturée et soumise à quelque chose appelé Mind Flayer, qui révèlera les informations sensibles glanées de ses jours dans l'Alliance rebelle. "Mind Flayer" sera un terme familier aux fans de Dungeons & Dragons et de Stranger Things et bien qu'il n'y ait pas une telle créature dans la mythologie Star Wars avec le même nom, Illithids et Mairans ont un objectif similaire.

Gideon était un officier du BSI

Alors que Moff Gideon révèle ses antécédents personnels avec l'Empire, il prétend avoir précédemment servi comme officier du Bureau de la sécurité impériale (ISB). Ce groupe a essentiellement agi comme la Gestapo de l'Empire, utilisant des moyens douteux et violents pour s'assurer que les citoyens restent fidèles et que toute notion de résistance soit immédiatement annulée. L'ISB apparaît tout au long de Star Wars Rebels et de la série de romans Thrawn, et l'un de leurs membres les plus notables était Alexsandr Kallus.

Le Death Watch a sauvé Mando

La saison des Mandaloriens de plus près raconte enfin toute l'histoire de la jeunesse de Din et de la mort de ses parents. Révélé pour ne pas être un Mandalorien de naissance, la maison de Din a été prise dans une bataille mortelle et l'enfant lui-même est venu à quelques secondes d'être du mauvais côté du blaster d'un Super Battle Droid. Heureusement, Din a été sauvé par un groupe de Mandaloriens connu sous le nom de Death Watch et par la suite enrôlé comme un enfant trouvé pour être endoctriné dans les voies de Mandalore.

Introduit dans The Clone Wars, le Death Watch était un groupe dissident de Mandaloriens qui aspiraient aux valeurs guerrières traditionnelles de la planète et s'opposaient au système diplomatique de gouvernance de la planète dirigé par Satine Kryze. Non seulement la connexion de Din à la Death Watch explique ses valeurs personnelles, mais elle dévoile également toute son histoire et rend compte de sa forte fidélité à la voie mandalorienne.

Les soldats de l'incinérateur deviennent Canon

Dans le meilleur moment de Baby Yoda de la finale de la saison de The Mandalorian, le jeune porteur de Force vert repousse le feu d'un lance-flammes pour éliminer le soldat qui le manie. Bien qu'il soit facilement confondu avec un Flame Trooper, le soldat est en fait un Incinerator Trooper. Cet acabit de Stormtrooper fait son apparition dans le jeu vidéo 2008 Star Wars: The Force Unleashed, mais The Mandalorian a maintenant officiellement intégré les Incinerator Troopers dans le nouveau canon de la franchise.

La guerre Jedi et Mandalorienne

Alors que The Mandalorian a offert de nombreuses informations sur l'histoire du groupe éponyme, il a été étonnamment léger en ce qui concerne leurs relations avec les Jedi, confirmées dans The Clone Wars. Les guerriers mandaloriens et les Jedi ont mené un certain nombre de guerres pendant de nombreuses années, tendant les relations entre les deux cultures. En entendant parler des capacités de Baby Yoda, l'armurier d'Emily Swallow raconte à Mando les antécédents de violence de leur genre contre les Jedi, mais il semble que le chasseur de primes lui-même n'a aucune connaissance de tels événements, restant ignorant du Jedi dans son ensemble, ce qui suggérerait que toute la guerre est désormais consignée dans la légende.

L'unité Humanoid R2

Lorsque le gang en fuite de Mando réquisitionne une barge pour naviguer dans un flux de lave, ils rencontrent un droïde astromech R2 apparemment inerte. Alors que l'unité semble avoir le même design que l'emblématique R2-D2 (à l'exception d'un travail de peinture légèrement modifié), le rameur a été modifié avec des bras et des jambes extensibles afin de remplir correctement sa fonction.

Mando obtient un Jetpack … enfin

La route a été longue pour Mando en termes de prise de ciel. De retour dans l'épisode 3, le chasseur de primes a exprimé son envie aux autres Mandaloriens qui étaient équipés de jetpack et le flashback de la finale se développe davantage sur cette admiration, révélant qu'un jeune Din Djarin a été chassé d'une mort certaine par un membre de Death Watch avec un jetpack. Après 8 épisodes, le personnage titre de The Mandalorian obtient enfin ce que de nombreux fans attendaient depuis l'annonce de la série – le personnage principal se battant dans les airs grâce à un sac à dos attaché à une fusée. Fait intéressant, le style de combat aérien utilisé dans la culture mandalorienne est nommé "Rising Phoenix", qui, par coïncidence ou conception, est très similaire au nom d'un mod populaire pour le jeu vidéo Empire At War.

"Scum & Villainy"

Quand le jour est sauvé et que Nevarro est libre de l'occupation impériale, Greef Karga respire un signe de soulagement, affirmant, "maintenant que l'écume et la méchanceté ont été emportées, c'est (Nevarro) à nouveau très respectable". Din Djarin répond alors, "comme une ruche de chasseurs de primes?" Cet échange est directement un énoncé célèbre de l'Obi-Wan Kenobi original d'Alec Guinness dans A New Hope, où le Jedi vieillissant décrit Mos Eisley comme "une ruche misérable d'écume et de méchanceté".

Gideon a le Darksaber

Une collision de cultures Jedi et Mandalorian, "Redemption" donne aux fans de Star Wars un dernier grand moment à prendre dans la saison 2, alors que Moff Gideon sort de son combattant TIE écrasé brandissant un sabre laser à lame noire unique. Connue sous le nom de Darksaber, cette arme a été conçue par le premier Jedi mandalorien, Tarre Vizsla, et figure en grande partie dans The Clone Wars. Le Darksaber était connu pour être en possession de Bo-Katan Kryze, et exactement comment il a fait partie de l'arsenal de Moff Gideon en Le Mandalorien ça reste à voir.

Plus: Le Mandalorien révèle de nouveaux détails sur les espèces de Yoda

