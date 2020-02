Chaque personnage Marvel confirmé et rumeur pour Doctor Strange 2

La pré-production sur Docteur étrange dans le multivers de la folie chauffe, et avec elle vient toutes sortes de nouvelles juteuses concernant l’intrigue et les personnages (anciens et nouveaux). Certains sont confirmés, d’autres font l’objet de rumeurs, mais ce qui est évident, c’est que la liste des acteurs de la suite de Doctor Strange va être positivement empilée.

Alors que les fans débattent de la signification du titre Multiverse of Madness, et de ce qui (ou qui) provoque le voyage de Doctor Strange à travers le Multiverse, des rapports continuent d’affluer concernant de nouveaux ajouts à la liste des acteurs, ce qui porte à croire que le film Doctor Strange ont trop de caractères à gérer.

L’argument opposé est que le docteur Strange dans le multivers de la folie doit avoir un large éventail de personnages; après tout, le Sorcier Suprême traversera des versions parallèles infinies de la Terre (et potentiellement d’autres planètes), où il rencontrera toutes sortes d’êtres familiers ou non. À tout le moins, l’inclusion de chaque personnage constituera un ensemble passionnant ou un gag amusant. Cela soulève la question: quels personnages ont été annoncés jusqu’à présent? Qui est confirmé et qui fait simplement l’objet d’une rumeur?

The Scarlet Witch (Confirmé)

Depuis longtemps confirmée pour apparaître dans Doctor Strange dans le multivers de la folie, Wanda Maximoff va être à l’honneur dans la suite très attendue. Qu’elle finisse ou non par être le Big Bad du film est une supposition, mais la fragilité de l’état mental du personnage dans la matière source est une indication que le personnage pourrait perdre son emprise sur la réalité (ou plutôt, les réalités multiples) dans le film.

Le personnage sera d’abord vu dans le prochain Disney + WandaVision, dont la date de sortie a été récemment déplacée jusqu’en 2020. Attendez-vous à ce que cette série laisse Wanda dans un endroit (physiquement, mentalement, ou les deux) où nous la retrouverons au début de Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Loki (non confirmé)

Alors que Kevin Feige a déclaré que le spectacle de Disney + au printemps prochain, Loki sera certainement lié à Doctor Strange dans le multivers de la folie, il n’a pas dit que Loki lui-même apparaîtra dans la suite du Sorcier suprême. Après les événements de Avengers: Fin de partie, une ancienne version alternative de Loki s’est échappée dans le temps avec un Tesseract. Comme le public sait déjà que cela va l’envoyer dans une aventure temporelle, il est facile d’imaginer que le Tesseract pourrait le conduire au docteur Strange, ou vice-versa; peut-être que le voyage trans-dimensionnel de Strange pourrait le conduire à croiser le Trickster. Le temps nous le dira, mais pour l’instant, on ne sait pas si Tom Hiddleston a rejoint ce casting.

Cauchemar (théorisé)

Bien que le réalisateur Scott Derrickson ait récemment quitté le film à des conditions prétendument amicales, il reste producteur exécutif. Bien que ce soit probablement un rôle cérémoniel, il est possible que Derrickson puisse encore exercer une certaine influence sur le film; y compris son premier choix pour le méchant du film: Nightmare.

L’un des némésis les plus connus de Doctor Strange, Nightmare peut toujours figurer dans l’intrigue du film. En tant que dirigeant de la dimension du rêve, une visite au royaume de Nightmare pourrait bien être pour Strange et la sorcière écarlate, étant donné que leur voyage les mènera à travers le multivers. Il n’est pas clair si Derrickson a réussi à mettre Nightmare dans le script de la suite, ni si Kevin Feige et Marvel Studios conserveront quelque entrée de Derrickson que ce soit.

Mordo (rumeur)

La rumeur veut que l’allié unique du docteur Strange (Chiwetel Ejiofor, vu pour la dernière fois dans le premier Doctor Strange) apparaisse dans la suite. Alors que le site Web qui a rapporté la nouvelle, The Illuminerdi, rapporte que le retour d’Ejiofor est confirmé, le site Web est relativement nouveau et, à ce titre, bon nombre de ses exclusivités doivent encore être vérifiées. Il n’y a également aucune indication quant à la provenance exacte de leurs exclusivités. La nouvelle doit donc être prise avec un grain de sel.

Il ne serait pas surprenant que Mordo revienne, car l’étiquette post-crédits de Doctor Strange l’a mis en place comme antagoniste pour les futurs versements de la franchise. Son modus operandi à la fin de ce film était une nouvelle mission pour éteindre la quantité excédentaire de sorciers abusant de la magie dans le monde.

La suite de cette suite étant Strange se déplaçant dans le Multivers, il semble peu probable qu’une partie de l’histoire soit préoccupée par Mordo qui circule, assassine des sorciers et vole leur pouvoir. Il est beaucoup plus probable que nous le voyions devenir un allié à contrecœur du bon docteur.

Brother Voodoo (rumeur)

Un autre personnage qui ferait une apparition est le Sorcier suprême Jericho Drumm, alias Brother Voodoo. La nouvelle vient encore une fois de l’Illuminerdi, et aussi confiant qu’ils soient, rien n’est figé. Soi-disant, les informations proviennent d’un casting appelant à un acteur d’origine caribéenne, Haïti étant mentionné dans la description. Jericho Drumm correspond certainement au projet de loi, si le rapport est exact.

Dans les bandes dessinées de Marvel, frère Voodoo devient un sorcier après avoir enquêté sur la mort de son frère Daniel, un prêtre Houngan. En fait, nous avons déjà vu Daniel Drumm à l’écran dans Doctor Strange, comme le sorcier qui garde le Sanctum Sanctorum à New York avant Stephen Strange. Malheureusement, il a été tué par le méchant de ce film, Kaecilius. Notamment, cela permet à son fantôme d’apparaître devant Jericho Drumm dans Doctor Strange dans le multivers de la folie – si Jericho devait réellement apparaître.

America Chavez (rumeur)

Le héros adolescent de la renommée des Young Avengers, America Chavez, alias Miss America, aurait également été confirmé pour la suite. Encore une fois, la nouvelle vient de l’Illuminerdi. Marvel jette apparemment une “adolescente hispanique” et America Chavez est un incontournable. La base du personnage pour sauter dans le temps et l’espace en fait un candidat idéal pour le Docteur Strange lors de ses propres voyages à travers le Multivers.

America Chavez est rapidement devenu un favori des fans au fil des ans; une attitude courageuse, une garde-robe cool et un power-set amusant font d’elle un régal pour les lecteurs. Ce n’est pas la première fois que Miss America paraît dans le MCU, les rapports pourraient donc être corrects après tout.

Clea (rumeur)

En provenance du même moulin à rumeurs que Mordo, Brother Voodoo et America Chavez, des rapports indiquent que l’intérêt parfois amoureux de Doctor Strange (selon les bandes dessinées) et de son compagnon utilisateur de magie Clea seront également dans la suite de Doctor Strange. Les rapports de casting suggèrent que Marvel recherche des actrices principales âgées de 20 à 40 ans. Même si la rumeur est vraie, il n’est pas clair si Clea est le personnage pour lequel ils castent. C’est extrêmement probable, compte tenu de la pénurie de personnages féminins principaux dans les bandes dessinées de Doctor Strange.

L’intérêt amoureux de Strange pour le premier épisode, le Dr Christine Palmer de Rachel McAdams, est peu susceptible d’avoir une place dans les ébats pan-dimensionnels de la suite à venir (un peu comme Natalie Portman perd momentanément de l’importance dans le mythe de Thor, avec ses aventures à Sakaar à Thor: Ragnarok). Clea pourrait-il être le personnage qui cherche à combler ce vide?

Personnage mystère (confirmé)

Le président de Marvel, Kevin Feige, a récemment enregistré pour taquiner l’apparition d’un personnage dans le film que le studio a “toujours voulu utiliser”. Il a commencé par dire que le film mettra en vedette certains personnages que personne n’attendra ou ne devinera, avec un en particulier que l’équipe MCU aurait voulu inclure depuis un certain temps.

Que ce personnage soit frère Voodoo, America Chavez ou Clea n’est pas évident pour le moment. Feige pouvait faire référence à l’un d’entre eux, ou à un personnage entièrement différent qu’il avait évidemment raison de dire que personne ne s’attendrait ou devinerait. Les téléspectateurs devront simplement attendre et voir.

Versions alternatives de personnages MCU familiers (rumeur)

MCUCosmic a récemment rapporté que le film pouvait présenter des versions alternatives de personnages Marvel familiers. Le film tourne autour du docteur Strange plongeant apparemment dans des mondes parallèles – pourquoi ne rencontrerait-il pas des personnes qu’il reconnaît, bien que sous des formes légèrement différentes?

Après tout, ça a toujours été le plaisir de Marvel What If? les bandes dessinées, elles-mêmes bientôt à la base d’un nouveau spectacle d’animation sur Disney +. Le rapport suggère également que Marvel peut utiliser différents acteurs pour représenter Captain America et Iron Man. C’est quelque chose que Warner Bros a récemment fait de manière assez efficace avec leur crise télévisée sur des terres infinies.

Les studios Marvel étant connus pour garder leurs acteurs dans des contrats de longue durée, ce serait une valeur sûre que Feige demanderait à ses scénaristes d’inclure des camées pour les stars du MCU dans le voyage de Marvel à travers le Multivers. Surtout après que la réaction des fans au crossover sur petit écran Crisis a été si positive. Docteur étrange dans le multivers de la folie comprendra sans aucun doute un casting passionnant.

