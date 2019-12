Chaque personnage principal, classé par amusement

Le bon endroit s'est avéré être un succès absolu sur Netflix, avec la comédie qui se concentre sur l'au-delà vraiment hilarante. Contrairement à de nombreux spectacles comiques qui peuvent être aléatoires, ou tout simplement pas drôles, Le bon endroit fournit toujours des rires.

L'émission ne repose pas seulement sur la comédie, car elle est également éducative et émotionnelle à la fois. Avec un casting assez petit, les personnages ont été créés dans les moindres détails et cela a permis aux fans de vraiment investir en eux. Cependant, au cœur du problème se trouve la comédie. À la fin de la journée, si le spectacle n'était pas drôle, les gens auraient rapidement arrêté de regarder et cela n'a pas été le cas. Mais avec autant de grands personnages, qui est le plus drôle?

dix Simone Garnett





Alors que tous les personnages de la série ont des moments d'humour, en ce qui concerne les personnages principaux, Simone Garnett en a certainement le moins. La raison principale en est qu'elle est le personnage le plus sérieux de tout le spectacle, à la fois sur Terre et en Le bon endroit.

Jugeant constamment tout et tout le monde, il y a des moments où elle peut être un personnage assez peu aimable. Cela n'est pas non plus aidé par le fait que les fans ne veulent pas qu'elle se retrouve avec Chidi de manière romantique. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas drôle du tout, car certains des doublures simples de Simone sont vraiment étonnamment brillants.

9 Shawn





Shawn est le personnage diabolique de la série qui est littéralement le diable, essayant d'amener les quatre personnages principaux au mauvais endroit. Shawn n'est pas un personnage particulièrement hilarant, mais c'est principalement à cause de ce qu'il est censé représenter, il n'est pas là pour faire rire.

Shawn résume tout ce qui est mauvais et mauvais avec les plaisanteries de l'au-delà et du crack. À l'occasion étrange où il fait une blague, il s'agit souvent de torture, ou c'est une blague idiote sur le caca ou quelque chose de similaire. Il a de rares moments de comédie, mais n'est pas très cohérent, car son personnage est si sec.

8 Bad Janet





Tout comme Shawn, Bad Janet est l'un des seuls personnages maléfiques de la série car elle joue la version opposée à Good Janet. Ayant le pouvoir d'invoquer des choses en un rien de temps, elle est exactement la même que sa bonne contrepartie, sauf qu'elle vit au mauvais endroit.

Tout comme Shawn, beaucoup de blagues de Bad Janet proviennent de sujets assez stupides et de moments loufoques qui feraient rire les enfants. Cela semble être le but de cette section de personnages, en ce sens qu'aucun d'entre eux n'est réellement intentionnellement drôle comme ils peuvent l'être dans Le bon endroit. Bad Janet fournit cependant quelques bons one-liners, apportant quelques retours ardents en cas de besoin.

7 Chidi Anagonye





Chidi est l'un des personnages principaux de la série, mais hors du groupe de base, il est le moins drôle. Cela est principalement dû à la personnalité de son personnage, qui est très anxieux, nerveux et généralement incroyablement nerveux. Cependant, son rôle est de vraiment apporter l'aspect éducatif au spectacle d'une manière charmante.

Chidi peut être drôle cependant, principalement involontairement. Ses moments drôles surviennent normalement quand il est dans un état de panique qui est toujours quelque chose de totalement banal, ce qui rend la situation encore plus drôle.

6 Juge Gen





C'est dommage que Judge Gen ne soit pas plus présente dans la série, car elle aurait très facilement pu atteindre une place plus élevée sur la liste avec plus de temps d'écran. Chaque scène dans laquelle elle se trouve est un voleur de scène, et une grande raison à cela est les capacités comiques de Maya Rudolph qui la joue.

Chaque fois qu'elle apparaît, Judge Gen apporte des tonnes de moments amusants avec elle. Elle a une personnalité incroyable qui lui permet de riposter contre n'importe qui avec des doublures étonnantes et des tonnes de références à la culture pop, elle n'est qu'un personnage badass et hilarant.

5 Michael





La plupart du temps, Michael est involontairement drôle. Ses réponses et réactions à différentes choses que les humains disent sont hilarantes alors qu'il joue le fait qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Ce qui le rend encore plus drôle quand il fait semblant ou sait diverses choses, normalement qu'il ramasse dans le groupe.

Il est tout simplement incroyablement aimable, malgré le fait qu'il soit lui-même un ancien démon. Son désir de s'intégrer et d'essayer d'améliorer sa vie mène à des moments très drôles qui l'ont rapidement aidé à devenir un favori des fans pour beaucoup de gens.

4 Tahani Al-Jamil





Tahani suit tous les stéréotypes de quelqu'un qui est chic, riche et célèbre, mais en quelque sorte, elle est incroyablement comparable et sympathique à la fois. C'est peut-être parce qu'elle essaie activement de faire mieux, mais elle est certainement très amusante dans la série.

C'est à cause du fait qu'elle a eu une vie totalement différente de toute autre personne du groupe qu'elle est si drôle. Tahani fait des blagues sur le fait de sortir avec des célébrités et d'organiser des dîners somptueux, ne comprenant pas les problèmes triviaux que les autres ont traversés sur Terre. Ayant normalement des réponses hilarantes aux questions et souvent surexagérée, elle est vraiment un personnage formidable.

3 Bonne Janet





Good Janet est beaucoup plus impliquée dans l'émission que son homologue Bad, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles elle se classe beaucoup plus haut. Mais même si ce sont des personnages très similaires, la bonne Janet est beaucoup plus drôle, principalement parce qu'elle passe beaucoup de temps avec le reste du groupe principal.

Ses retours pleins d'esprit et très secs sont toujours absolument hilarants, la ligne "Je ne suis pas une fille" n'est jamais drôle, et dans l'ensemble, elle est juste un grand personnage. Parce qu'elle n'est techniquement pas humaine, une partie de sa comédie est légèrement différente, mais sa capacité à rebondir sur chaque personnage est quelque chose que peu d'autres ont.

2 Jason Mendoza





Dans chaque spectacle de comédie, il semble y avoir un personnage «stupide», et dans Le bon endroit, c'est Jason Mendoza. Bien sûr, il a le cœur et le courage, et il apporte aussi le look. Mais c'est dans son humour que Jason se démarque vraiment lorsqu'il sort des choses incroyables.

Certains des plans qu'il propose ou des histoires qu'il raconte de sa vie sont tellement ridicules, mais absolument hilarants en même temps. Il n'a aucune idée de ce qui se passe la moitié du temps, ce qui le rend drôle, même lorsqu'il dit quelque chose de sensé.

1 Eleanor Shellstrop





Eleanor Shellstrop est le personnage principal de Le bon endroit et elle est aussi la plus drôle. Principalement parce qu'elle se concentre sur le plus, mais aussi en raison de l'immense niveau de charme et d'amour que Kristen Bell apporte à la performance, Eleanor est un personnage incroyable.

La raison pour laquelle elle est la plus drôle est qu'Eleanor peut être hilarante de tant de façons différentes. De la comédie physique aux blagues de papa boiteux en passant par des phrases rapides à se joindre à certains des comportements ridicules de Jason. Eleanor peut vraiment tout faire.

Elle a également tout le cœur du spectacle et est le personnage avec lequel les gens peuvent le plus se connecter. Eleanor est dépeinte comme la personne ordinaire, ce que sont les téléspectateurs, donc son style de comédie est facile à connecter.

