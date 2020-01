Chaque planeur dans Mario Kart Tour

Maintenant que vous avez téléchargé Mario Kart Tour et avez joué quelques tours, la course de compétition peut vraiment commencer. Pour devancer vos collègues coureurs, vous allez vouloir profiter du meilleur équipement pour chaque parcours. Mario Kart Tour attribue des avantages différents à chaque kart, pilote et planeur. Par exemple, chaque planeur a une compétence spéciale, ce qui se traduit généralement par un élément spécifique apparaissant plus souvent pendant la course. De plus, les planeurs fournissent des points bonus sur des parcours spécifiques. Vous voudrez profiter de ce système et mélanger et assortir votre planeur, votre pilote et votre kart si vous souhaitez obtenir de meilleurs scores mondiaux.

Sans aucun doute, Nintendo ajoutera plus de planeurs à cette liste au fil du temps. Nous le mettrons à jour régulièrement pour suivre. Voici notre liste complète de tous les planeurs de Mario Kart Tour, ainsi que ses compétences spéciales et la liste des pistes sur lesquelles il peut recevoir des points bonus.

Les planeurs

Ordinaire – Forte probabilité d’acquérir.

Super – Plus difficile à acquérir.

Haut de gamme – Super difficile à acquérir.

Planeurs normaux

Super Glider

Un planeur rouge de voiture de course qui peut vous donner un coup de pouce.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Champignon Plus – Augmente vos chances d’obtenir un champignon. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Points bonus x 2

Daisy Hills R

Koopa Troopa Beach R

Koopa Troopa Beach T

Mario Circuit R

Ghost Valley 1

Circuit de crapaud

Circuit Toad T

Circuit Yoshi T

Mario Circuit 1T

Mario Circuit 2R

Parachute

Un parachute simple avec beaucoup de couleurs.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale:

Blooper Plus – Augmente vos chances d’obtenir un Blooper. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Rock Rock Mountain R

Circuit de Yoshi

Points bonus x 2

Dino Dino Jungle R

Koopa Troopa Beach R

Désert de Kalimari R

Rainbow Road

Circuit de crapaud

Circuit Yoshi R

Cheep Cheep Lagoon T

New York Minute R

Parafoil

Ce planeur ajoute de la couleur à votre équipement de course.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Green Shell – Augmente vos chances d’obtenir un Green Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit Toad T

Rock Rock Mountain

Cheep Cheep Lagoon

Points bonus x 2

Daisy Hills

Daisy Hills R

Plage de Koopa Troopa

Koopa Troopa Beach T

Rock Rock Mountain T

Mario Circuit 1R

Mario Circuit 2T

Planeur en papier

Un dépliant léger qui peut vous aider à décortiquer la concurrence.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Green Shell Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Green Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Daisy Hills T

Mario Circuit 2

Mario Circuit 2R

Points bonus x 2

Circuit de Mario 1

Circuit de Yoshi

Île Choco 2

Choco Island 2T

Luigi’s Mansion R

Luigi’s Mansion T

Waluigi Pinball R

Mario Circuit 2T

Ghost Valley 1T

Planeur de gouttelettes

Un planeur doux qui vous aide à obtenir une goutte sur vos collègues coureurs.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Blooper Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Blooper. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Île Choco 2

Choco Island 2T

Points bonus x 2

Désert de Kalimari

Désert de Kalimari T

Waluigi Pinball

Circuit de crapaud R

Mario Circuit 1R

Mario Circuit 2R

Choco Island 2R

BBIA Parafoil

Swag doux de Boomerang Bros. International Airlines.

Rareté: NormalSource: iMore

Compétence spéciale: Banana Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir une banane. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Mario Circuit 1T

Shy Guy Bazaar R

Daisy Hills

Rainbow Road T

Points bonus x 2

Circuit de crapaud

Mario Circuit 2

Mario Circuit T

Rainbow Road R

Tokyo Blur

Tokyo Blur R / T

Promenade de Paris

Planeur Minion

Cet avion en papier est orné d’images 8 bits d’ennemis Mario classiques.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Blooper – Augmente vos chances d’obtenir un Blooper. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Points bonus x 2

Dino Dino Jungle

Dino Dino Jungle R

Luigi’s Mansion R

Daisy Hills R / T

Planeur à piston

Entrez dans l’esprit de course avec ce planeur rapide.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Champignon Plus – Augmente vos chances d’obtenir un champignon. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit Mario 1R / T

Mario Circuit 3

Circuit de crapaud R

Circuit de Mario

Points bonus x 2

Tokyo Blur 2T

New York Minute 2

Circuit Toad T

Désert de Kalimari R / T

Circuit Mario 2R / T

Mario Circuit T

Neo Bowser City R / T

Boucle de Londres

London Loop R

Piranha Plant Parafoil

Montrez votre amour pour les plantes Piranha avec ce dépliant flashy.

Source: iMore

Rareté: Ordinaire

Compétence spéciale: Mega Mushroom Plus – Augmente vos chances d’obtenir un Mega Mushroom. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Waluigi Pinball R

Plage de Koopa Troopa

Désert de Kalimari T

Points bonus x 2

Dino Dino Jungle R

Dino Dino Jungle T

Château de Bowser 1

Château de Bowser 1R

Waluigi Pinball

Rainbow Road

Super planeurs

Parasol aux pêches

Ne laissez pas ce planeur délicat vous tromper; il possède l’une des meilleures compétences spéciales.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Red Shell Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Red Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Plage de Koopa Troopa

Circuit de Mario

Mario Circuit T

Cheep Cheep Lagoon T

Île Choco 2

Points bonus x 2

Daisy Hills R

Luigi’s Mansion R

Circuit Yoshi T

Mario Circuit 1R

Mario Circuit 1T

Cheep Cheep Lagoon

Cheep Cheep Lagoon R

New York Minute T

Planeur de fleurs

Une grande marguerite orange pour adoucir vos atterrissages.

Rareté: SuperSource: iMore

Compétence spéciale: Banana Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir une banane. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Daisy Hills

Cheep Cheep Lagoon R

Shy Guy Bazaar

Shy Guy Bazaar R

Points bonus x 2

Daisy Hills T

Luigi’s Mansion T

Circuit de crapaud R

Circuit Toad T

Circuit de Yoshi

Mario Circuit 1R

New York Minute R / T

Parapluie en papier huilé

Un planeur amusant qui peut vous aider à avancer.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Red Shell Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Red Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Dino Dino Jungle

Mario Circuit R

Rainbow Road

Points bonus x 2

Désert de Kalimari R

Circuit de Mario

Rainbow Road R

Rainbow Road T

Tokyo Blur R

Tokyo Blur T

Papier huilé éclair

Un parapluie d’aspect malade qui vous aidera à choquer les autres coureurs.

Rareté: SuperSource: iMore

Compétence spéciale: Lightning Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Lightning. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Shy Guy Bazaar

Désert de Kalimari

Désert de Kalimari R

Mario Circuit 2T

Neo Bowser City R

Ghost Valley 1T

Points bonus x 2

Waluigi Pinball T

Mario Circuit 2R

Paris Promenade T

Paris Promenade R / T

Rainbow Road T

Tokyo Blur R / T

Planeur de fleur rose

Bien qu’il semble délicat, ce planeur peut faire exploser les ennemis et les objets loin de vous.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Super Horn Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Super Horn. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Rainbow Road T

Tokyo Blur 2T

Désert de Kalimari R

Points bonus x 2

Cheep Cheep Lagoon R

Cheep Cheep Lagoon R / T

Shy Guy Bazaar

Waluigi Pinball T

New York Minute 2T

Daisy Hills T

Désert de Kalimari

Désert de Kalimari T

Bob-omb Parafoil

Dépassez la concurrence en utilisant ce planeur doux.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Bob-ombs Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Bob-ombs. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Dino Dino Jungle

Château de Bowser 1

Koopa Troopa Beach T

Circuit de crapaud R

Timide Guy Bazar T

Points bonus x 2

Château de Bowser 1R

Désert de Kalimari

Neo Bowser City R

Rock Rock Mountain R

Rock Rock Mountain T

Minute de New York

Parachute Shell

Un planeur doux pour tout fan de Koopa Troopa.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Green Shell Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Green Shell. En utiliser un vous donnera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Daisy Hills T

Dino Dino Jungle T

Circuit Yoshi R

Circuit Yoshi T

Points bonus x 2

Château de Bowser 1

Plage de Koopa Troopa

Koopa Troopa Beach R

Neo Bowser City

Circuit de crapaud

Rock Rock Mountain

Rock Rock Mountain T

Circuit de Mario 1

Cheep Cheep Lagoon T

Aile Wario

Un planeur menaçant présentant l’homologue maléfique de Mario.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Bullet Bill Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Bullet Bill. En utiliser un vous donnera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Neo Bowser City

New Bowser City T

Luigi’s Mansion

Waluigi Pinball

Points bonus x 2

Château de Bowser 1T

Désert de Kalimari

Désert de Kalimari R

Waluigi Pinball R

New York Minute R

Tokyo Blur R / T

Aile Waluigi

Regardez en arrière vos adversaires avec le sosie maléfique de Luigi.

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Bullet Bill Plus – Augmente encore vos chances d’obtenir un Bullet Bill. En utiliser un vous donnera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Château de Bowser 1R

Luigi’s Mansion R

Waluigi Pinball

Plage de Koopa Troopa

Points bonus x 2

Dino Dino Jungle R

Dino Dino Jungle T

Waluigi Pinball R

Rainbow Road

Rainbow Road T

BaNaNa Parafoil

Tirez sur vos adversaires tout en tirant, “Ba-na-na-na-na!”

Source: iMore

Rareté: Super

Compétence spéciale: Banana Plus – Augmentez encore vos chances d’obtenir une banane. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Waluigi Pinball T

Mario Circuit 3R

Points bonus x 2

Île Choco 2

Choco Island 2R

Mario Circuit 3

Promenade de Paris

Planeurs haut de gamme

Planeur d’or

Un planeur brillant pour tous ceux qui cherchent à s’enrichir.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Coin Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir une pièce. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Koopa Troopa Beach R

Rainbow Road

Rainbow Road T

Luigi’s Mansion T

Circuit de crapaud

Circuit Toad T

Circuit de Mario 1

Mario Circuit 1R

Mario Circuit 1T

New York Minute R / T

Points bonus x 2

Daisy Hills

Château de Bowser 1T

Circuit de Mario

Cheep Cheep Lagoon R

Choco Island 2T

Minute de New York

Fare Flier

Un planeur qui peut emporter la concurrence.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Super Horn Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Super Horn. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Cheep Cheep Lagoon R

Waluigi Pinball T

Neo Bowser City T

Minute de New York

New York Minute T

New York Minute R

Points bonus x 2

Mario Circuit 1T

Circuit Yoshi R

Shy Guy Bazaar

Luigi’s Mansion T

Circuit de crapaud R

Mario Circuit 2

Mario Circuit 2R

Neo Bowser City

Ghost Valley 1R

New York Minute R / T

Paris Promenade R / T

Parapluie en papier huilé violet

Un parapluie élégant qui vous aidera à vous dépasser devant les autres coureurs.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Champignon Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un champignon. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Dino Dino Jungle R

Mario Circuit 3R

Daisy Hills R

Ghost Valley 1R

Tokyo Blur

Tokyo Blur T

Paris Promenade R

Points bonus x 2

Circuit de crapaud

Daisy Hills T

Mario Circuit 2

Mario Circuit R

Mario Circuit T

Ghost Valley 1

Ghost Valley 1T

Tokyo Blur R

Promenade de Paris

Paris Promenade R / T

Vol complet

Un planeur doux qui vous aidera à obtenir une grande avance sur la compétition.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Mega Mushroom Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Mega Mushroom. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Mario Circuit 3

Koopa Troopa Beach T

Neo Bowser City

Tokyo Blur R

Tokyo Blur R / T

Points bonus x 2

Cheep Cheep Lagoon

Château de Bowser 1

Waluigi Pinball

Mario Circuit 3R

Paris Promenade R

Daisy Hills

Koopa Troopa Beach R

Mario Circuit 2

Rainbow Road R

Tokyo Blur

Tokyo Blur T

Crêpe aux fraises

Un planeur doux qui laissera les autres pilotes mordre votre poussière.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Red Shell Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Red Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Choco Island 2R

Circuit de crapaud

Promenade de Paris

Paris Promenade R / T

Points bonus x 2

Île Choco 2

Paris Promenade R

Paris Promenade T

Le Tricolore

Arborez les couleurs du drapeau parisien avec ce planeur génial.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Champignon Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un champignon. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Mario Circuit 3

Paris Promenade R

Paris Promenade T

Points bonus x 2

Île Choco 2

Mario Circuit 3T

Paris Promenade R / T

Starchute

Ressemblez à une étoile filante et augmentez votre fortune en une seule fois.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Coin Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir une pièce. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit Yoshi R / T

Dino Dino JungleT

Mario Circuit 3

DK Pass

DK Pass R

Circuit de crapaud R / T

Rainbow Road R / T

Points bonus x 2

Château de Bowser 1R / T

Luigi’s Mansion T

DK Pass T

Tokyo Blur 2T

Circuit de Mario

London Loop T

Parachute Royal

Montrez vos princesses préférées avec ce planeur doux.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Red Shell Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Red Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Île Choco 2

Mario Circuit 3T

Daisy Hills T

Daisy Hills R / T

Mario Circuit 2

Mario Circuit 2T

Circuit de Mario

Points bonus x 2

Circuit de Mario 1

Mario Circuit 1R

DK Pass

DK Pass R

Circuit de crapaud R / T

Daisy Hills

Circuit Mario 2R / T

London Loop R

Glitter Glider

Montrez votre esprit festif avec cet arc brillant.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Lightning – Augmente considérablement vos chances d’obtenir Lightning. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Choco Island 2R

Luigi’s Mansion R

DK Pass

Daisy Hills

Daisy Hills R

Boucle de Londres

London Loop R / T

Points bonus x 2

Choco Island 2T

Luigi’s Mansion

Rainbow Road T

Tokyo Blur 2

Tokyo Blur 2R

Minute de New York 2R / T

London Loop T

Soaring Jack

Montrez votre amour de Londres avec ce planeur sur le thème du drapeau.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Green Shell Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Green Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit Yoshi R / T

Château de Bowser 1R

Château de Bowser 1T

Timide gars bazar t

Désert de Kalimari R / T

Neo Bowser City R / T

London Loop R

London Loop R / T

Points bonus x 2

Circuit de Yoshi

Château de Bowser 1R / T

Rainbow Road R

Rainbow Road T

New York Minute 2T

Minute de New York 2R / T

Neo Bowser City R

Rainbow Road R

Boucle de Londres

London Loop T

Planeur cadeau

Ce planeur est vraiment un cadeau car quiconque l’utilisera se retrouvera un peu plus riche.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Coin Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir une pièce. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Cheep Cheep Lagoon R / T

Luigi’s Mansion

Rainbow Road

New York Minute 2

New York Minute 2T

Neo Bowser City R / T

Points bonus x 2

Luigi’s Mansion R

Rainbow Road R

Tokyo Blur 2

New York Minute 2R

Circuit de crapaud R / T

Rock Rock Mountain

Rock Rock Mountain T

Nouvel an 2020

Boostez la nouvelle année avec ce planeur festif.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Champignon Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un champignon. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

DK Pass

Rainbow Road R

Rainbow Road T

Tokyo Blur 2T

Minute de New York 2R / T

Mario Circuit R

Points bonus x 2

Timide Guy Bazar T

Luigi’s Mansion T

Tokyo Blur 2

New York Minute 2

Cerf-volant du Nouvel An

Ce planeur est sûr d’apporter de la fortune à celui qui l’utilise.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Coin Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir une pièce. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Rainbow Road R

Tokyo Blur 2

Tokyo Blur 2R

Tokyo Blur 2R / T

Mario Circuit T

Rainbow Road

Points bonus x 2

Tokyo Blur 2T

Koopa Troopa Beach T

Rainbow Road T

Parachute de feux d’artifice

Vous vous amuserez avec ce planeur festif, et vos adversaires aussi.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Bob-omb Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Bob-omb. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Waluigi Pinball

Circuit de crapaud R / T

Points bonus x 2

Tokyo Blur 2R

Tokyo Blur 2T

Tokyo Blur 2R / T

Crimson Crane

Abattez vos adversaires avec ce planeur dangereux.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Red Shell Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Red Shell. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Choco Island 2T

Mario Circuit 3R

Rainbow Road

Tokyo Blur 2R

Circuit Mario 2R / T

Points bonus x 2

Circuit de Mario 1

Dino Dino Jungle R

Choco Island 2R

Mario Circuit 3

Tokyo Blur 2T

Tokyo Blur 2R / T

Circuit de crapaud R / T

Swooper

Passez la compétition avec ce planeur en forme de chauve-souris.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Bob-omb Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Bob-omb. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Dino Dino Jungle R

Dino Dino Jungle T

Château de Bowser 1T

Ghost Valley 1

Ghost Valley 1T

Rock Rock Mountain

Rock Rock Mountain T

Points bonus x 2

Dino Dino Jungle

Château de Bowser 1

Château de Bowser 1R

Neo Bowser City T

Rock Rock Mountain R

Shy Guy Bazaar R

Timide Guy Bazar T

New York Minute R

Bullet Bill Parachute

Tirez devant les autres coureurs comme une balle tout en utilisant ce planeur flashy.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Bullet Bill Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Bullet Bill. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit Yoshi R

Château de Bowser 1

Rainbow Road R

Points bonus x 2

Château de Bowser 1R

Château de Bowser 1T

Shy Guy Bazaar

Timide Guy Bazar T

Rock Rock Mountain R

Daisy Hills R

Plage de Koopa Troopa

Désert de Kalimari T

New York Minute R

Cloud Glider

Le planeur parfait pour tous les fans de Lakitu.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Lightning Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Lightning. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit de Yoshi

Choco Island 2R

Daisy Hills R

Désert de Kalimari T

Circuit de Mario

Mario Circuit T

Neo Bowser City R

Points bonus x 2

Shy Guy Bazaar

Shy Guy Bazaar R

Paris Promenade R

Circuit Toad T

Rock Rock Mountain

Mario Circuit 2T

Ballons pluvieux

Pluie sur les défilés des autres avec ce planeur de nuages ​​d’orage.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Lightning Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Lightning. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Luigi’s Mansion R

Luigi’s Mansion T

Waluigi Pinball R

Ghost Valley 1R

Points bonus x 2

Luigi’s Mansion

Neo Bowser City

Neo Bowser City R

Rainbow Road

Paris Promenade T

Ailes méchantes

Ajoutez un look effrayant à votre équipement de course avec ces ailes.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Great Horn Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un Super Horn. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Circuit T de Yoshi

Luigi’s Mansion

Waluigi Pinball

Waluigi Pinball T

Ghost Valley 1

Points bonus x 2

Bébé Mario Hanafuda

Prenez de l’avance sur la concurrence en portant ce planeur sur le thème des cartes à jouer.

Source: iMore

Rareté: Haut de gamme

Compétence spéciale: Champignon Plus – Augmente considérablement vos chances d’obtenir un champignon. En utiliser un vous rapportera plus de points.

Cours préférés:

Points bonus x 3

Rainbow Road

Rainbow Road R

Rainbow Road T

Points bonus x 2

Tokyo Blur 2

Tokyo Blur 2R

Tokyo Blur 2T

Tokyo Blur 2R / T

Comment débloquer des planeurs dans Mario Kart Tour?

Comme pour les karts, il existe plusieurs façons d’obtenir des planeurs dans Mario Kart Tour. Vous pouvez utiliser les pièces que vous avez collectées sur la piste pour acheter des planeurs dans la boutique, ou vous pouvez essayer d’obtenir un planeur en dépensant des rubis pour tirer une pipe. Cette deuxième méthode vous donne un caractère aléatoire, un kart ou un planeur, vous devrez donc tenter votre chance si vous suivez cette voie. Enfin, certains planeurs vous sont remis en récompense de la réussite de cours ou de coupes spécifiques.

Il existe des microtransactions facultatives dans cette application, ce qui signifie que vous pouvez dépenser de l’argent réel pour ajouter des rubis à votre compte. Cela facilitera l’acquisition de plus d’équipement, y compris des planeurs.

Qu’est-ce que tu penses?

Avez-vous l’œil sur l’un de ces planeurs? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.