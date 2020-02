Chaque première de la saison surnaturelle, classée selon IMDb

Aussi triste que cela puisse vous faire, mais nous avons eu autant de premières saisons que Supernatural avec sa première quinzième saison. Maintenant que nous savons à quoi ressemblaient toutes les premières, il est logique de les classer pour voir laquelle était la meilleure.

Heureusement, nous avons déjà IMDb pour le faire pour nous, et nous avons rassemblé tous ces épisodes en fonction de la note la plus élevée obtenue par un épisode. Alors, lisez la suite et voyez si votre première préférée a réussi à faire l’unanimité parmi les fans, ou si une autre première s’est avérée encore meilleure.

15 Saison 6 – “Exil On Main St.” – 7,9

Dean obtient la surprise de sa vie quand Sam revient d’une manière ou d’une autre de l’enfer et le présente à leur famille élargie, y compris leur grand-père ressuscité. Cette réunion est interrompue lorsque Ben et Lisa sont en danger.

Après l’incroyable finale de la saison 5, cette première manquait dans tous les départements, la personnalité calme de Dean étant l’un des points les plus bas, ainsi que ses retrouvailles avec Sam étant relativement maladroites.

14 Saison 14 – “Stranger In A Strange Land” – 8.2

Dans le corps de Dean, le suppléant Michael se met à explorer le monde et à trouver des moyens de rendre sa position plus puissante. Sentant que son frère pourrait être là-bas, Sam met ses ressources de chasseur à profit pour essayer de localiser Dean.

Étant le seul épisode à ne pas présenter Dean dans la série, cette première a été correcte à certains endroits et manquait à d’autres. Il avait une sensation différente, mais imposait un fardeau supplémentaire aux épaules de Sam.

13 Saison 10 – “Noir” – 8.3

Le démon Dean vit avec Crowley en se livrant à des activités douteuses, bien que sa nature destructrice inquiète ce dernier que Dean puisse essayer de prendre sa place. Pendant ce temps, Sam cherche son frère démoniaque désormais diabolique.

Les fans n’ont jamais beaucoup aimé séparer les frères, et pour une bonne raison aussi car c’était navrant de voir Dean devenir antagoniste contre son frère. Les nouvelles manières diaboliques de Dean étaient toujours divertissantes en raison de son attitude de diable-peut-être.

12 Saison 15 – “Retour vers le futur” – 8.3

Après que Chuck a révélé sa vraie nature en tant que méchant principal de la série, les héros sont obligés de combattre des centaines d’ennemis morts-vivants que Chuck leur a déchaînés. L’arrivée d’un allié improbable inverse la tendance en leur faveur.

Les fans voulaient une première pleine d’action pour la dernière saison, et l’épisode n’a pas déçu car il a livré exactement cela. Cependant, la façon dont l’arc de Castiel a été géré, ainsi que l’absence de Jack, ont rendu la première plutôt incomplète.

11 Saison 8 – “Nous devons parler de Kevin” – 8.4

Dean revient du Purgatoire dans des circonstances mystérieuses et apprend que Sam a non seulement décidé de ne pas le chercher, mais qu’il a également abandonné Kevin. Apprenant que Crowley a capturé Kevin, les frères partent à sa rescousse.

Avec des scènes d’action aux bons endroits et semant les graines de la relation tendue de Sam et Dean, cette première était finement équilibrée. Même si cela se faisait au détriment de Sam un peu détestable.

10 Saison 12 – “Gardez votre calme et continuez” – 8.5

Sam est capturé et torturé pour information par les British Men of Letters, et ignore que le doyen et la nouvelle Mary Winchester ressuscitée sont en route pour le sauver après le départ de Dieu et des Ténèbres.

Bien que la saison 12 soit probablement la pire saison, sa première n’était pas aussi mauvaise depuis que nous avons eu un avant-goût de la façon dont les garçons fonctionneraient avec leur mère, ainsi que d’avoir un aperçu de cette nouvelle dynamique.

9 Saison 3 – “Les Sept Magnifiques” – 8.6

Malgré la fermeture de la porte de l’enfer, des centaines de démons sont libérés sur Terre, y compris les sept péchés capitaux. Alors que les frères cherchent à combattre ces démons, Sam commence sa recherche pour trouver un moyen de sortir Dean de son contrat d’un an en enfer.

En plus de nous donner quelques moments amusants, cette première a été créative dans la mesure où le thème des sept péchés a été mis en œuvre dans le sens démoniaque. Certains moments effrayants étaient également en place, avec le petit inconvénient d’une prémisse inégale fixée pour la saison.

8 Saison 11 – “Hors des ténèbres, dans le feu” – 8.7

La suppression de la marque de Caïn entraîne la libération des Ténèbres, la première entité de la création et la sœur aînée de Dieu. Son retour déclenche une menace massive que les Winchesters se sont efforcés de réparer car tout est de leur faute.

Ce que les fans ont adoré dans cet épisode, c’est la façon dont il a changé le style pour que les frères soient unis et aient un gros mal à affronter. L’aspect cosmique a été tourné au plus haut degré, ce qui en fait la première avec les enjeux les plus élevés.

7 Saison 1 – “Pilot” – 8.7

Un visiteur inattendu arrive chez Sam Winchester, qui se révèle être son frère éloigné Dean. Cette réunion est écourtée lorsque Dean annonce que leur père a disparu, alors que les frères rencontrent la femme en blanc.

C’est là que tout a commencé, et la série a bien fait en combinant l’intrigue principale avec un épisode de style fantôme de la semaine, car il s’est avéré être l’une des histoires les plus regardées de la série et un bon point de départ pour les nouveaux fans.

6 Saison 9 – “Je pense que je vais l’aimer ici” – 8.8

Le bilan du processus de fermeture des portes de l’enfer amène Sam dans un état comateux et près de sa mort. Cela incite Dean à conclure un accord avec un ange déchu pour posséder Sam et le guérir de l’intérieur.

La relation dilly-dallying des frères avec la mort a été explorée dans cette première, qui nous a donné un aperçu de la façon dont l’un d’eux pensait et combien ils comptaient sur l’autre.

5 Saison 5 – “Sympathie pour le diable” – 8.8

Avec Lucifer libéré de la cage, Sam et Dean affrontent leurs différences, où ce dernier arrive à la conclusion qu’ils sont plus faibles lorsqu’ils sont ensemble. Castiel fait l’expérience de ce que c’est que d’être coupé du Ciel.

Les retombées de l’histoire pour arrêter l’évasion de Lucifer étaient tout aussi engageantes qu’avant, cette première choisissant de ralentir et de préparer le terrain pour le reste de la saison en mettant l’accent sur les frères et Castiel.

4 Saison 13 – “Perdu et retrouvé” – 8.9

Le nouveau-né de Lucifer s’avère loin de ce à quoi Sam et Dean s’attendaient, alors que ce garçon innocent est pris en charge par Sam et placé sous sa protection. Cependant, Dean développe une hostilité pour Jack en raison de son rôle dans la mort de Castiel.

Les fans ont été agréablement surpris de voir que la personnalité de Jack ne ressemble en rien à Lucifer, et ses qualités adorables en ont fait un favori instantané. Le côté parental de Sam et l’antagonisme de Dean ont fait un scénario très intéressant.

3 Saison 7 – “Rencontrez le nouveau patron” – 9.0

Les pouvoirs divins de Castiel après avoir absorbé toutes les âmes du Purgatoire reviennent le hanter quand il se rend compte qu’il a absorbé les Léviathans destructeurs. Dean, Sam et Bobby lient la Mort pour essayer de tuer Castiel pour arrêter sa menace.

Tout aurait été un changement bienvenu par rapport à l’intrigue de la saison 6, et la première de la septième saison s’est avérée divertissante à part entière pour ramener un personnage invité préféré des fans et commencer un tout nouvel arc.

2 Saison 2 – “In My Time Of Dying” – 9.3

Dean est sur le point de mourir en raison de l’accident que les Winchesters ont subi, ce qui motive John à conclure un accord avec Azazel pour emmener son âme en enfer en échange de la vie de Dean.

Le modèle de la série a été défini dans cette première, car les garçons ont été bel et bien laissés seuls avec la perte de leur père. Ce fut une triste histoire qui a fait avancer la tradition de la série et l’aura autour de l’enfer.

1 Saison 4 – “Lazarus Rising” – 9.5

Dean est ramené de l’enfer dans des circonstances mystérieuses et a une réunion émotionnelle avec Sam. Son sauveur se révèle être un ange du ciel, qui informe Dean que Dieu lui-même a ordonné sa résurrection.

Pour avoir amené l’ange préféré de tout le monde à Castiel, cela aussi cool, la première de la quatrième saison est la plus rejouée à ce jour. Il s’agissait d’un tournant de la série en un qui avait une grande échelle en ce qui concerne le surnaturel, et ce changement a servi de succès retentissant.

