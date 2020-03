Chaque Toho Kaiju que le roi des monstres met en place

Godzilla: le roi des monstres configure plusieurs Toho kaiju dans MonsterVerse. Le film ouvre la porte à trois méchants classiques de Godzilla et à un allié pour rejoindre le MonsterVerse dans Godzilla contre Kong ou un futur versement dans la franchise. Au moins une de ces propriétés Toho, Mechagodzilla, a déjà été gâchée par une fuite de jouet qui indiquait son inclusion.

Godzilla: King of the Monsters révèle que de nombreux Titans habitent partout sur la planète et sont répartis sur les sept continents. Il est confirmé que dix-sept d’entre eux existent quelque part dans MonsterVerse de Legendary. Quatre de ces Titans – Godzilla, Rodan, King Ghidorah et Mothra – sont de la bibliothèque de Toho de kaiju. Mis à part les monstres Toho et Kong, les autres sont originaux du MonsterVerse et sont principalement basés sur des dieux et des bêtes bibliques et mythologiques. Scylla, Behemoth, Methuselah et un troisième M.U.T.O. tous apparaissent sur grand écran, mais les autres sont cachés dans le film.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Chaque dragon qui pourrait exister dans le monstre de Godzilla

Plus de Titans pourraient être introduits dans Godzilla vs. Kong, qui devrait sortir en novembre 2020. Réalisé par Adam Wingard, Godzilla vs. Kong réunira les deux icônes titulaires de la culture pop pour un choc aux proportions épiques. Le film, qui est la première fois que les deux ont combattu depuis King Kong contre Godzilla en 1962, aurait un vainqueur définitif. Peu importe qui gagne, Godzilla et Kong devraient faire plus que simplement se battre; d’autres Titans peuvent également rejoindre la mêlée, et certains peuvent même être des visages familiers des films Toho classiques. Voici tous les Toho kaiju installés dans Godzilla: King of the Monsters.

Mechagodzilla

Grâce à la fuite du jouet Mechagodzilla, il est devenu évident que le némésis robotique de Godzilla apparaîtra dans Godzilla vs Kong, potentiellement en tant que méchant. Sur la base de l’apparence du jouet, il semble que Mechagodzilla arborera un nouveau design. Après avoir combattu Godzilla dans cinq films en direct, Mechagodzilla est le deuxième ennemi de Godzilla après Ghidorah.

Aussi surprenant que le révèle Mechagodzilla, il était en fait déjà taquiné dans les crédits Godzilla: King of the Monsters. La plupart des œufs de Pâques et des révélations dans les crédits ont fait la une des journaux, mais le seul indice Mechagodzilla de Godzilla 2 a été soigneusement caché dans le texte de l’article “Monarch Boosts Forces Around Skull Island”, qui mentionne que Monarch dirigeait la construction d’un “géant mécanisé” sur Skull Island. La création robotique de Monarch n’est jamais identifiée. Cela ne signifie pas nécessairement que Godzilla vs Mechagodzilla de Kong et le “géant mécanisé” de Skull Island sont une seule et même chose, mais la référence établit son introduction en révélant que la technologie pour construire des Titans robotiques existe dans le MonsterVerse.

Mecha-King Ghidorah

Dans le deuxième combat de Godzilla avec Ghidorah dans King of the Monsters, il parvient à arracher l’une des têtes du roi Ghidorah. Dans la scène post-générique, la tête est trouvée et vraisemblablement achetée par Jonah (Charles Dance). L’implication est que Jonah avait un plan néfaste en tête, et sa réapparition dans le film donne l’impression que King of the Monsters préfigure le retour du monstre à trois têtes en tant que Mecha-King Ghidorah. Il convient de noter que le même article dans le générique qui crée Mechagodzilla mentionne également l’intérêt de Monarch pour la création de Titans organiques. Si cela aussi est maintenant une possibilité dans le MonsterVerse, alors il se pourrait que Jonah trouve un moyen de reproduire des parties du corps de Ghidorah et de mettre en œuvre la même technologie utilisée pour construire le “géant mécanisé” pour créer Mecha-King Ghidorah. En 1991, Godzilla vs King Ghidorah, le gouvernement japonais a pris un Ghidorah mort et l’a réanimé en tant que cyborg sous leur contrôle total. Jonah peut avoir un programme similaire en magasin pour Ghidorah.

Connexes: Théorie: Godzilla et Kong font équipe contre Mechagodzilla ET Mecha-King Ghidorah

Cette théorie sur Mecha-King Ghidorah a flotté depuis avant la fuite de Mechagodzilla. Après que Mechagodzilla ait été gâté, les fans ont commencé à douter que les deux adversaires robotiques seraient inclus dans le même film, mais Godzilla vs Kong pourrait présenter plusieurs méchants, car un seul peut ne pas suffire à défier adéquatement les forces combinées de Godzilla et Kong.

Destoroyah

Le dernier film de la série des films Godzilla des années 90 était Godzilla contre Destoroyah. Le film de 1995 a présenté Destoroyah, l’un des opposants les plus menaçants que Godzilla ait jamais affrontés. Destoroyah est tristement célèbre pour être la créature dont le combat avec Godzilla a conduit à sa disparition. Quant à ce que Destoroyah a à voir avec King of the Monsters, la connexion est le destructeur d’oxygène, qui est l’élément clé de l’histoire d’origine de Destoroyah. Le destructeur d’oxygène est une arme conçue pour tuer Godzilla. Le film révèle que lorsque l’armée a déployé l’arme Oxygen Destroyer dans l’océan dans le but de tuer le Godzilla de 1954, elle a créé par inadvertance une nouvelle menace. Une colonie de crustacés microscopiques a muté jusqu’à former une seule entité grotesque d’une immense puissance.

L’Oxygen Destroyer était le principal appareil de l’intrigue dans King of the Monsters. Après que Godzilla ait mis Ghidorah dans l’eau, l’armée américaine a utilisé le destructeur d’oxygène, espérant qu’il les tuerait tous les deux. Ghidorah a survécu à cause de sa nature extraterrestre, mais Godzilla a été gravement blessé. Grâce au Dr Serizawa (Ken Watanabe), Godzilla a récupéré rapidement et a tout de même pu sauver la situation. Heureusement, Godzilla a sauvé les humains de leurs propres erreurs, mais y aura-t-il une autre conséquence du destructeur d’oxygène qui n’a pas encore été révélée? L’utilisation de l’Oxygen Destroyer a créé Destoroyah dans le MonsterVerse, mais pour l’instant, il reste à voir si Legendary suivra les traces du film de 1995.

En relation: Quand la sortie de la bande-annonce Godzilla vs Kong?

Anguirus

Pendant la scène avec Godzilla dans la ville sous-marine, il y a un bref aperçu d’un grand squelette Titan qui ressemble remarquablement à Anguirus, un Toho kaiju dont la conception est similaire à un ankylosaure. Anguirus est un fidèle allié de Godzilla le plus célèbre pour avoir combattu à ses côtés dans un match à deux contre le roi Ghidorah et Gigan dans Godzilla contre Gigan.

Le squelette a d’abord été taquiné dans un tweet par le directeur du roi des monstres, Mike Dougherty, qui a déclaré qu’il “pouvait ou non appartenir à Anguirus”. Le squelette partage clairement de nombreuses caractéristiques distinctives d’Anguirus, telles que la forme de sa tête, de sa queue et de la pointe de son nez. Malgré sa ressemblance flagrante avec Anguirus, l’identité du squelette n’est jamais carrément confirmée et pour une bonne raison. Dougherty a expliqué que les problèmes de budget expliquent pourquoi le film utilise des monstres originaux comme Titans supplémentaires plutôt que des personnages établis. Pour l’appeler Anguirus, les droits devraient être acquis auprès de Toho.

Quoi qu’il en soit, il est maintenant connu de Godzilla: le roi des monstres que Anguirus existait quelque temps dans le passé de MonsterVerse. Il a peut-être même vécu en harmonie avec Godzilla et l’ancienne civilisation. Godzilla contre Kong devrait explorer l’histoire et l’origine des Titans.Le film pourrait donc être la meilleure occasion de présenter officiellement Anguirus, qui pourrait avoir un descendant vivant quelque part dans les tunnels de la Terre creuse.

Plus: Godzilla: le roi des monstres peut avoir révélé comment l’anguirus est mort

Dates de sortie clés

Godzilla contre Kong (2020)Date de sortie: 20 nov.2020

Better Call Saul Season 5 Hints Why Kim is not in Breaking Bad

A propos de l’auteur

Nicholas Raymond est rédacteur pour .. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Montevallo. Il est l’auteur du thriller psychologique et du roman de voyage dans le temps, “Un homme contre le monde”. L’amour de Nicolas pour raconter des histoires est inspiré par son amour pour le film noir, les westerns, les films de super-héros, les films classiques, le cinéma étranger et le wuxia. Il s’intéresse également à l’histoire ancienne. Ses acteurs préférés sont Tyrone Power, Charlton Heston et Eleanor Parker. Son film préféré est Casablanca, et son réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il peut être joint par e-mail à cnrmail@bellsouth.net et sur Twitter à @ cnraymond91.

En savoir plus sur Nicholas Raymond