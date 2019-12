Chaque ville et région 5G pour chaque opérateur majeur aux États-Unis (Verizon, AT&T, T-Mobile et Sprint) (mise à jour: 6 marchés Verizon)

Les réseaux de smartphones évoluent constamment: en ajoutant plus de capacité, en s'étendant à de nouveaux domaines et en essayant généralement de prendre une longueur d'avance sur la concurrence. Mais bien que des améliorations soient toujours apportées, nous constatons toutes les quelques années un changement radical à mesure que l'industrie passe aux dernières technologies. Cela fait environ huit ans maintenant que nous avons vu la 3G commencer à céder la place à la 4G, et nous assistons actuellement aux premiers jours du passage de la 4G à la 5G.

Bien sûr, pour profiter de la 5G, vous aurez besoin de plus qu'un simple smartphone 5G – vous devrez vous connecter à un réseau 5G. Comment pouvez-vous vous assurer que vous êtes prêt à le faire? Nous examinons la disponibilité de la 5G aux États-Unis: où elle se trouve maintenant, où elle vient ensuite et comment l'obtenir.

Le lent chemin vers la disponibilité de la 5G

Compte tenu de la taille physique des États-Unis et des montagnes d'infrastructures existantes en place, la mise à niveau de la dorsale cellulaire du pays pour la 5G n'est pas une mince affaire. Et bien que tous les opérateurs soient désireux de démontrer la disponibilité de la 5G à haute vitesse, l'accès réel à la 5G a été entaché de stipulations, de fausses déclarations et de demi-vérités.

Une partie de cela découle de la confusion et de l'ambiguïté sur ce qui compte comme «5G», une situation particulièrement capitalisée par AT&T et son système d'évolution 5G. Et pour être honnête, il y a beaucoup de pièces mobiles à suivre, comme les bandes de fréquences utilisées par une porteuse particulière – et comprendre pourquoi des facteurs comme celui-ci pourraient influer davantage sur les performances que sur les réseaux de génération précédente.

Mais surtout, nous attendons simplement que les opérateurs activent la 5G, et c'est un processus lent, marché par marché. Alors que nous progressons vers une couverture nationale plus ou moins étendue, nous suivons les quatre grands réseaux et leurs efforts pour fournir la 5G. Là où la couverture est actuellement disponible, nous l'avons répertoriée – mais gardez à l'esprit que l'accès peut être très, très irrégulier pour l'instant, et certaines villes ne voient pas plus de quelques blocs isolés de réception 5G.

Lorsqu'ils sont disponibles, nous avons également répertorié les marchés qui devraient recevoir la 5G «bientôt». Selon le transporteur, cela pourrait être dans quelques mois, ou peut-être dans un an ou plus, mais toutes ces villes sont sur la feuille de route. Il peut également y avoir plus de marchés en préparation que ceux affichés ci-dessous, mais ce sont ceux que nous avons vu divulgués publiquement.

La couverture 5G pour les quatre opérateurs doit être à jour au moment de la publication. Nous reviendrons avec cette liste toutes les deux semaines pour la mettre à jour avec de nouvelles entrées alors que la 5G parcourt le pays.