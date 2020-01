charge sans fil et levier analogique

Tout le monde sait ASUS, la société chinoise basée à Taïwan et fabricant d’ordinateurs, d’accessoires informatiques, de modems, de smartphones et d’autres appareils de ce type. Étant une entreprise toujours en phase avec son temps et avec d’autres entreprises, Asus a également commencé en 2006 développer du matériel spécifique pour les jeux vidéo, étant donné que le PC est un outil très populaire pour cette forme de divertissement.

Cette marque spécifique pour les jeux vidéo a été appelée par Asus République de Gamer et généralement abrégé ROG. A l’occasion du CES 2020 qui s’est tenu à Las Vegas ces jours-ci, du 7 au 11 janvier, Asus a, entre autres, lancé une toute nouvelle souris et l’a appelé ROG Chakram.

Voici les caractéristiques de ROG Chakram

Commençons par la fonctionnalité la plus innovante: un stick analogique. C’est un petit levier situé à côté des boutons du pouce et qui pourrait servir de contrôle analogique complet, ainsi que de entrée directionnelle à quatre voies (utile par exemple pour sélectionner des armes dans le menu).

L’autre nouvelle importante est la chargement sans fil, ou la recharge d’un appareil à travers une sorte de plaque uniquement par le contact physique des deux objets et sans aucune utilisation de câbles, mais par Technologie Qi (induction électromagnétique). Non seulement cela, si vous avez déjà un chargeur Qi pour votre smartphone, Chakram sera compatible avec lui et vous pouvez l’utiliser pour les deux appareils.

Il a également été pensé pour être personnalisé afin de être confortable et flexible pour quiconque l’utilise, par exemple avec la possibilité de régler la molette de défilement via un bouton spécial, ou même de personnaliser le logo ROG avec votre propre design et la possibilité de remplacer certains boutons par d’autres de votre choix. Un prix de marché n’a pas encore été annoncé, mais bien sûr nous ne parlons pas d’un accessoire bon marché. Il est prévu qu’Asus le lancera bientôt à un prix d’environ 150 $.