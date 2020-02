Chargeasap Flash Charger pour 149 $ de précommande spéciale (+ cadeau iPhone 11)

Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation de charge la plus rapide au monde». Elle propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est maintenant disponible pour 149 $ en précommande spéciale.

Le chargeur flash de Chargeasap est une excellente batterie portable polyvalente qui peut gérer n’importe lequel de vos appareils Apple, y compris le chargement du MacBook Pro 16 pouces à pleine vitesse. Même avec une capacité robuste de 20 000 mAh alimentée par les batteries au graphène de Tesla, il se présente dans une conception compacte qui ne pèse qu’une livre et est approuvé par les compagnies aériennes.

Le chargeur Flash est la première banque d’alimentation portable à offrir une sortie de 100 W via un seul port USB-C et le chargeur de charge sans fil intégré sur le dessus de l’appareil fonctionne avec iPhone, AirPods et même Apple Watch (le prototype que nous avons testé n’avait pas prise en charge de la recharge sans fil Apple Watch, mais Chargeasap promet la fonctionnalité).

En plus du port USB-C qui prend en charge l’entrée et la sortie de 100 W, un port USB-A offre jusqu’à 40 W avec le deuxième port USB-A qui sort 18 W. Le chargeur sans fil a une sortie de 10W.

Le chargeur flash prend en charge la charge rapide pour iPhone, iPad et la plupart des smartphones Android. Et avec les batteries au graphène Tesla plus une entrée de 100 W, vous pouvez recharger le flash à 80% de sa capacité totale de 20000 mAh en seulement 35 minutes, ou le recharger complètement en seulement une heure. Chargeasap dit que la charge est jusqu’à 10 fois plus rapide que les batteries standard.

Les batteries Tesla Graphene signifient également que le chargeur Flash reste plus frais lors de la mise sous tension de vos appareils et permet une longue durée de vie de 5 ans, ce qui est beaucoup plus long que les produits concurrents.

Spécifications du chargeur flash Chargeasap:

Première banque d’alimentation au monde à utiliser les batteries au graphène Tesla ™

Prend en charge 100 W USB-C Power Delivery pour les appareils, y compris MacBook 16 ″

Prend en charge QC3.0, Huawei Supercharge, Oppo et Vivo Flash Charge

Sortie 150 W, charge simultanée de 4 appareils

Recharge sans fil pour téléphones et Apple Watch

Prise en charge d’Apple Fast Charge

Sécuritaire pour les voyages en avion, y compris approuvé TSA / EASA

5x la batterie de l’iPhone 11 ou 3x la batterie du MacBook Pro 15 ″

Garantie internationale de 2 ans

Autonomie de la batterie de 5 ans

Seulement 1 lb (470 g) de lumière

Livraison gratuite aux États-Unis

Le prix de réservation anticipée limité pour le chargeur flash Chargeasap a commencé à 139 $, avec seulement 4 à ce prix au moment de la rédaction. Le prochain niveau pour les bailleurs de fonds est de 149 $, 50% de réduction sur le PDSF de 299 $. Flash devrait être expédié aux bailleurs de fonds Indiegogo en mai.

Grâce à Chargeasap, nous organisons un cadeau iPhone 11 avec le lancement du chargeur Flash. En savoir plus ici pour savoir comment participer.

