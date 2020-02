Chargez des interrupteurs d’éclairage intelligents alors qu’ils sont à 8 $ la pièce – .

Les gens dépensent jusqu’à 50 $ par ampoule pour acheter des ampoules LED intelligentes. Ils sont cool et tout, mais c’est un prix assez élevé à payer, surtout si vous voulez un éclairage intelligent dans une pièce avec beaucoup de lumière. Même une pièce normale avec un éclairage encastré signifie que vous devrez dépenser des centaines d’ampoules intelligentes à ce prix, mais il existe une autre option qui vous fera économiser une tonne d’argent. Amazon organise actuellement une vente qui vous fait économiser 50% sur les interrupteurs d’éclairage intelligents déjà abordables d’Aoycocr. Utilisez le code de coupon 50FZIION à la caisse et vous pouvez obtenir un interrupteur intelligent Aoycocr de 20 $ pour 9,99 $ ou un ensemble de 2 interrupteurs intelligents pour 16,99 $, ou seulement 8,49 $ chacun. Vous pouvez également visiter cette page pour que le code promo soit ajouté automatiquement à votre compte Amazon!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

L’INSTALLATION EST SIMPLE – Taille standard; Un fil neutre est nécessaire. Des instructions pas à pas vous guideront tout au long du processus de câblage. Aucun concentrateur requis, Wi-Fi 2.4G uniquement (PAS 5G)

CONTRÔLE DE PARTOUT – Utilisez l’application Smart Life pour allumer et éteindre vos lumières à distance, régler les horaires et les heures depuis votre smartphone

CONTRÔLE VOCAL – Fonctionne avec Amazon Alexa, Google Assistant pour permettre le contrôle extérieur et vocal dès la sortie de la boîte

LUMIÈRE SUR VOTRE PROGRAMME – Automatisez vos lumières pour qu’elles s’allument exactement quand vous en avez besoin et s’éteignent lorsque vous n’en avez pas – que ce soit pour des économies, de la sécurité ou simplement

REMARQUE & GARANTIE – Le fil neutre est nécessaire; Interrupteur mural unipolaire; Aucun concentrateur requis, Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Le commutateur intelligent Aoycocr bénéficie de la garantie de remboursement complet inconditionnel de 90 jours, de la garantie de 2 ans et de l’assistance à vie

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.