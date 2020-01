Chargez les cartes microSD Samsung pendant leur vente sur Amazon – .

Vous avez un smartphone. Vous avez une tablette. Vous avez un appareil photo numérique, une Nintendo Switch, un lecteur de livre électronique et probablement même quelques autres appareils qui prennent en charge le stockage numérique amovible. Eh bien, aujourd’hui est le jour idéal pour charger des cartes mémoire pour chacun d’entre eux, car Amazon vient de réduire encore une fois ses prix sur les cartes mémoire microSDXC Samsung EVO Select ultra-rapides. La star de l’émission est la carte de 128 Go pour seulement 19,49 $, et vous ne paierez que 32,99 $ pour la deuxième option la plus populaire, à savoir les cartes de 256 Go. D’autres tailles sont également en vente, alors cliquez certainement autour pour trouver la bonne capacité au bon prix pour vous.

Voici les puces de la page produit:

IDÉAL POUR ENREGISTRER UNE VIDÉO UHD 4K: Samsung MicroSD EVO est parfait pour les photos haute résolution, les jeux, la musique, les tablettes, les ordinateurs portables, les caméras d’action, les reflex numériques, les drones, les smartphones (Galaxy S10, S10 +, S10e, S9, S9 +, Note9, S8, S8 +, Note8, S7, S7 Edge, etc.), appareils Android et plus

VITESSE D’ÉCRITURE EN LECTURE ULTRA-RAPIDE: Jusqu’à 100 Mo / s en lecture et 90 Mo / s en écriture; Classe de vitesse UHS U3 et classe de vitesse 10 (les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, de l’interface, des conditions d’utilisation et d’autres facteurs)

CONSTRUIT POUR UNE FIABILITÉ DURABLE: La carte mémoire résistante aux chocs est également résistante à l’eau, à la température, aux rayons X et magnétique.

COMPATIBILITÉ ÉTENDUE: Comprend un adaptateur pleine taille pour une utilisation dans les appareils photo, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau

GARANTIE LIMITÉE DE 10 ANS: La garantie limitée de 10 ans ne s’étend pas aux dashcam, CCTV, caméras de surveillance et autres utilisations intensives en écriture; La garantie de l’adaptateur SD est limitée à 1 an

