Charles Xavier a conçu sa propre mort | .

Spoilers pour X-Force # 6 par Ben Percy, Joshua Cassara et Dustin Weaver ci-dessous

le X MenCharles Xavier a délibérément orchestré sa propre mort. La relance des X-Men de Jonathan Hickman a vu Charles Xavier trouver une nouvelle nation mutante sur l’île vivante de Krakoa. Il a découvert un moyen de synergiser les pouvoirs mutants et d’utiliser la technologie Cerebro pour ressusciter les morts, permettant aux X-Men de vaincre la mort et de restaurer tous les mutants qui sont morts.

Et puis, dans une tournure choquante, Xavier a été assassiné dans X-Force # 1. Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers la nouvelle communauté de mutants, notamment parce qu’il n’était pas clair au départ si le professeur pouvait ou non être ressuscité. Heureusement, il avait laissé des unités de sauvegarde Cerebro, et Jean Gray a pu utiliser ce Cerebro pour ramener Xavier. Maintenant, dans le X-Force # 6 de cette semaine, Marvel a révélé que Xavier a conçu sa mort et sa résurrection.

X-Force # 6 comprend une page de texte révélant que Charles Xavier s’est délibérément placé dans la ligne de feu. Il comprend une page de texte décrite comme «la confession de Xavier», qui s’ouvre sur une admission effrayante. “Il espérait la mort. Il rêvait chaleureusement de la balle ou de la lame ou du poison qui le ferait tomber.” Xavier pensait que les mutants ne pourraient pas s’unifier sans ennemi.

Les mots ne peuvent accomplir tant de choses. Ses propres notions de ce que la liberté et le pouvoir et la réalisation de soi et la nation signifient ne pouvaient pas être imposées aux autres par des discours. Il avait besoin d’un spectacle de sang. Il avait besoin de chagrin et d’angoisse collectifs. Il avait besoin d’une cicatrice qui traversait toute l’île, qui marquait le cœur des mutants.

Sans cela – une preuve précoce que les bêtes rugueuses avaient été excitées et incitées par l’innovation mutante – ses compagnons mutants ne seraient pas unifiés sauf en théorie et en géographie. Inévitablement, conflits et différences, vieilles et nouvelles rancunes les séparaient. Krakoa avait besoin d’un Lusitania. Krakoa avait besoin d’un Pearl Harbor.

Charles Xavier savait qu’il y avait des ennemis là-bas, et aussi des groupes dont il avait gagné la colère. Il a donc décidé de leur faciliter la tâche; il voyageait souvent, visitant même des pays hostiles tels que Sokovia, et il n’emmenait aucun garde avec lui. Il mangeait et buvait librement, dans le but de fournir le maximum d’opportunités aux futurs empoisonneurs. En bref, Xavier a peint un gros oeil de boeuf rouge sur son dos, invitant les fanatiques anti-mutants à prendre une photo.

Le gambit de Xavier était intelligent; les gens s’unissent en effet lorsqu’ils ont un ennemi à combattre. Le problème, cependant, est qu’une telle étincelle de colère et d’indignation est en effet très difficile à contrôler; il allume un feu qui brûle complètement hors de contrôle. Xavier a toujours prêché un message de paix entre l’homme et le mutant, mais il rend de plus en plus probable que les deux races iront à la guerre. Pire encore, les actions de Xavier ont enflammé le sentiment anti-mutant, et la nouvelle X-Force a encore du mal à comprendre la nature du complot auquel elle fait face.

X-Force # 6 est en vente maintenant dans les magasins de bandes dessinées.

