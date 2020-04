chat et appels vidéo sur le bureau

Facebook Messenger est désormais officiel en Windows et Mac. Le service de messagerie intégré du réseau social mère – qui n’est pas le seul au crédit de Mark Zuckerberg, également propriétaire de WhatsApp et Instagram -, arrive sur le bureau au milieu de la pandémie de coronavirus pour faciliter les communications entre les millions d’utilisateurs qui le font. utiliser quotidiennement.

De la société elle-même, ils assurent qu’au cours du dernier mois, ils ont connu une augmentation “de plus de 100% des personnes qui utilisent leur navigateur de bureau pour les appels audio et vidéo dans Messenger”, un phénomène causé par l’isolement et pour applications de visioconférence comme Zoom. Le nouvel outil permettra d’exploiter tout le potentiel de l’application dans un nouveau format qui sera particulièrement attractif, révèlent-ils, pour profiter de possibilités telles que les appels vidéo de groupe.

Facebook Messenger sur le bureau

En plus de la possibilité de connecter la vidéo avec plusieurs amis en même temps, Facebook souligne qu’un autre des avantages qui accompagne ce service est le synchronisation des messages entre l’application mobile et la nouvelle application de bureau. De cette façon, vous serez toujours à jour avec les dernières nouvelles. Bien sûr, et comment pourrait-il en être autrement au milieu de 2020, le logiciel est livré avec deux fonctionnalités essentielles pour tout internaute qui se respecte: un mode sombre qui lui permet d’être utilisé dans des environnements aux conditions d’éclairage défavorables et un Moteur de recherche GIF.

Le nouveau Facebook Messenger pour ordinateur est trouvé déjà disponible en téléchargement à la fois dans Windows et dans le système d’exploitation Apple via le Microsoft Store ou le Mac App Store, respectivement.

