chaussures et vêtements à risque d’infection

Pour éviter la contagion du Coronavirus, une attention particulière doit être portée aux objets du quotidien. Cela a été suggéré par Walter Ricciardi de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) qui prétend que le coronavirus attaque les surfaces en favorisant la propagation de l’infection. si Les chaussures, vêtements et outils de haute technologie deviennent des objets privilégiés de transmission du virus et seule une désinfection soigneuse peut empêcher la transmission du virus. Evidemment cette mesure doit continuer à s’accompagner des autres règles de bonne hygiène réitérées plusieurs fois. Respectez les distances, utilisez des gants de protection et enfin lavez-vous soigneusement les mains, les principes fondamentaux restent pour endiguer l’infection.

Quelles sont les règles d’hygiène anti-virus à respecter absolument.

L’OMS et Greenpeace expliquent comment protéger nos maisons de l’entrée du Coronavirus. La première chose à faire est de transformer la zone la plus proche de la porte d’entrée en une zone de stockage pour les objets potentiellement infectés. En pratique, à notre retour de l’extérieur vous devez immédiatement retirer vos chaussures, vêtements et sac pour les ranger dans un panier près de l’entrée. Cela empêche le virus qui est resté attaché à leurs surfaces de contaminer le reste de la maison. Les semelles et sacs doivent cependant être désinfectés avec des solutions alcoolisées ou avec du savon liquide tel que celui pour la vaisselle. Aussi les appareils technologiques tels que les téléphones portables doivent être désinfectés avec de l’alcool isopropylique et des chiffons en microfibre après avoir été éteints. Il est important que les propriétaires d’animaux prennent quelques minutes pour les nettoyer. Avant de rentrer chez eux, il est nécessaire de décontaminer leur fourrure et leurs jambes à l’aide de produits d’hygiène simples. D’importance fondamentale, se laver les mains souvent surtout si l’on vient de l’extérieur en respectant la règle des 20 secondes de temps pour effectuer cette opération.