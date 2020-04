chèques cadeaux pour les titulaires de Bancoposta et Postepay

Poste Italiane a inauguré une initiative appelée ScontiPoste qui permet titulaires de BancoPosta et PostePay pour économiser sur les achats en ligne. L’entreprise se met ainsi à disposition pour faciliter ses clients dans une période particulièrement difficile et liée aux restrictions de l’urgence du Coronavirus. L’initiative consiste à re-créditer la remise dédiée au produit acheté en ligne sur la carte.

Poste Italiane n’émet donc pas de vrais coupons mais grâce à Le système de cashback renvoie le pourcentage du prix d’achat qu’il a l’intention de donner au client. Une formule qui peut encourager les achats en ligne qui représentent actuellement une large part de la demande du marché. La liste des activités participant à cette initiative peut être consultée auprès deApplication PostePay que deApplication BancoPosta.

Quelles remises Poste Italiane propose-t-elle à ses clients?

Poste Italiane a pensé à tout le monde, l’important est de rejoindre gratuitement le programme ScontiPoste et d’utiliser Bancoposta ou PostePay activé pour les transactions de paiement. Le pourcentage crédité en retour en mode cashback est retourné en atteignant 1 € de réduction. L’initiative concerne un nombre infini de secteurs et est visible sur le site Scontiposte.it.

Parmi les épiceries, nous soulignons la remise de 2% sur les achats au supermarché Tuodì, 5% de plus Marché frais et Giordano Vini. Pour les produits pharmaceutiques, en revanche, 5% des achats sur les sites de Pharmanow et Famideal et 5% sur le bricolage Bricobravo. Pour ceux qui veulent se consacrer à quelques heures d’étude, il y a 20% avec École britannique et 50% avec Redooc suivre des cours d’anglais, de mathématiques, de physique et d’italien. Ces réductions et bien d’autres attendent les clients BancoPosta et PostePay dans les achats en ligne des prochains jours.