chèques fiscaux approuvés pour les comptes Unicredit, Sanpaolo et BNL

Dans le monde de financement l’action de Fisco se rapproche du fraudeurs fiscaux qui utilise le banques pour leurs affaires louches. Les effets de la nouvelle manœuvre de contrôle des comptes courants laissent place à l’évaluation du fisc intérieur qui opère au moyen d’un nouvel outil puissant.

Pour remplacer l’avasomètre, le redditometro, un système capable de détecter tout mouvement suspect des comptes et des cartes vers les clients Unicredit, Sanpaolo, BNL et d’autres banques italiennes.

Fiscalité contre les fraudeurs fiscaux: le défi a commencé avec de nouvelles armes fiscales

L’action commune de Guardia di Finanza et l’Agence du revenu donne des résultats fructueux en matière de lutte contre l’évasion fiscale. À ce stade, le dernier centime est pris en considération sur la base de l’analyse des revenus, dépenses et stock moyen pour les cartes de crédit / débit / prépayées, les comptes courants et les actions de toutes sortes.

Pour les commerçants, par exemple, le facturation électronique ainsi que l’utilisation de Smart POS directement connecté au serveur central de l’agence de contrôle et de surveillance. la Réforme économique cela a commencé avec chaque mouvement de gauche maintenant sous l’œil vigilant de l’exécutif.

En particulier, la relation entre les revenus et les dépenses avec un sera examinée notification fiscale qui commencera à la place du remblai infraction financière. Les agents fiscaux alerteront l’intéressé sur le mouvement suspect mais pas après avoir soigneusement examiné la situation d’abord via l’algorithme puis à la main avec une procédure qui nécessite l’intervention d’un opérateur humain.

Ce sont de nouveaux outils adaptés à la lutte trou financier générés par les recettes manquantes des dernières années. Il est à noter que le contrôle sera effectué en temps réel. Personne ne peut s’échapper.