cher et très difficile à réparer

Samsung a dévoilé deux smartphones pliables très différents tout en Huawei il en a présenté deux sensiblement les mêmes. la Mate Xs ce n’est rien d’autre qu’un Mate X légèrement amélioré, mais il y a quelque chose qui n’a pas changé. La réparation. selon iFixit, le smartphone est encore une fois un joli mal de tête.

La note attribuée à l’appareil en termes de réparabilité est 2 sur 10; il va sans dire que plus il est haut, plus il est facile de le réparer. Le principal problème est les batteries qui sont très compliqués à réparer, mais aussi à remplacer. Un inconvénient également dû au fait qu’il est deux blocs séparés par section des Mate Xs. Blocs collés et difficiles à retirer en toute sécurité.

Huawei Mate Xs: difficile à réparer

Un point positif par rapport au Mate X d’origine est, au moins selon iFixit. L’affichage s’est amélioré et la nouvelle disposition rend plus difficile la pénétration de poussière à l’intérieur du smartphone. Il s’est tellement amélioré qu’il est plus protégé que le Samsung Galaxy Fold.

En général, pour Huawei, le Mate Xs ne semble pas avoir été une réussite particulièrement réussie. Un appareil si cher à fabriquer que le colosse chinois ces derniers temps a subi plusieurs pertes en raison de mauvaises ventes de modèles. L’un des dirigeants de l’entreprise a expliqué comment la technologie est encore immature en ce sens et il est donc difficile de faire des bénéfices.

Il sera intéressant de voir la prochaine génération de smartphones pliants des deux principales sociétés du secteur, Huawei et Samsung. Ce dernier a déjà montré qu’il est capable de proposer deux modèles très différents, Huawei pas.