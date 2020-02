Chevaux de Troie et écoutes téléphoniques, voici la décision de la Chambre des députés

la trojans ce sont de petits programmes informatiques malveillant, utilisé pour pénétrer à l’intérieur des ordinateurs des victimes, déguisé en programmes fiables, puis dérober les données de l’utilisateur.

Ces petits mais petits programmes sont les protagonistes de la du décret d’écoute électronique, en fait, leur éventuelle utilisation légale a été discutée.

Le décret discuté

La mesure a d’abord obtenu le vote de confiance, en passant le banc d’essai du Sénat, plus tard, elle a également obtenu la confiance de la Chambre (304 pour, 226 contre), se préparant ainsi à faire l’étape définitive vers l’ok final.

L’utilisation de chevaux de Troie était précédemment envisagée par la réforme des anciens Guardasigilli, qui limité aux cas de crimes très graves tels que la mafia et le terrorisme.

En outre, les écoutes téléphoniques étaient conservées par la police d’investigation et pouvaient être utilisées uniquement dans le but de résoudre le cas, donc pas utilisable pour étendre l’étendue de l’intervention des autorités.

Le nouveau décret introduit des changements importants, malgré les critiques de l’opposition.

À l’intérieur, il a été inséré l’obligation de révéler les raisons qui justifient l’utilisation de chevaux de Troie pour des crimes autres que la mafia et le terrorisme, en plus de l’obligation de les utiliser pour des crimes impliquant plus de 5 ans d’emprisonnement.

En outre, il sera non seulement possible d’utiliser des chevaux de Troie dans des délits contre l’administration publique commis par des agents publics, mais également dans des cas de délits commis par des “fonctionnaires”.

Enfin, dans le décret, il est souligné que les interceptions par le biais de chevaux de Troie, dans les délits impliquant des agents publics, peuvent également être menées dans les murs de la maison.