Chez Rizzoli à Bologne, la première cheville imprimée en 3D, c’est le record du monde

L’Institut orthopédique de Rizzoli Bologne a atteint un record presque unique dans son histoire, il a en fait réussi reconstruit une cheville entière avec l’aide de Impression 3D, qui a ensuite été implanté dans l’articulation du patient, qui à la suite d’un accident avait été jugée inopérante, supprimant la motilité totale du patient.

C’est la première fois au monde, mais la nouvelle n’a été publiée qu’après la récupération totale de la mobilité articulaire cheville examinée.

l’approche

Compte tenu de la gravité de la lésion, qui avait complètement déformé l’anatomie de l’articulation talo-crurale, ou tibio-astragalique, communément appelée cheville, l’approche devait revêtir un aspect particulièrement personnalisé, dans lequel une équipe composée de: chirurgiens et orthopédistes de Rizzoli, soutenus par des ingénieurs de l’Université de Bologne, tous dirigés par le professeur Cesare Faldini, directeur de la clinique orthopédique I.

La primauté est sans aucun doute absolue, car le patient a bien récupéré la motilité de la cheville 13 ans aprèsou l’événement traumatisant.

Mais ce n’est qu’un des records dont le palmarès Rizzoli de Bologne peut se vanter, en fait toujours le même institut a réussi à transplanter des vertèbres chez un patient de 77 ans atteint d’un cancer des os et de côtes transplantées et d’une partie du sternum chez un autre patient toujours touché par le cancer des os.

Le résultat obtenu par l’Institut a les références pour être un jalon dans l’histoire de la médecine et le binôme qu’il peut créer avec l’impression 3D, qui apporte de plus en plus d’innovations au niveau des transplantations d’organes créées (ou imprimées) en particulier.